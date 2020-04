En seulement 48 heures, vous pourriez être un expert Google Analytics certifié

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Alors que beaucoup considèrent la séquestration à domicile comme un élément négatif, il existe certainement des moyens de faire tourner cet état d’esprit sur sa tête et de commencer à considérer votre état actuel comme un grave problème.

Avec tout ce temps entre vos mains, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas vous lancer dans une poignée de tâches que vous envisagez depuis des années. Vous savez, les compétences qui devraient déjà figurer sur votre curriculum vitae, mais qui sont tombées au bord du chemin avec tant d’autres choses dans votre vie exigeant de l’attention.

Si votre carrière croise le Web de quelque façon que ce soit, la formation Google Analytics n’est pas seulement utile, elle est pratiquement requise. De la compréhension des données démographiques de base des visiteurs de votre site à la divulgation d’informations inestimables sur la façon et la raison pour laquelle les utilisateurs interagissent avec votre contenu, Google Analytics revient à braquer une lampe de poche sur ce processus souvent sombre et trouble.

Avec le cours Google Analytics Certification: Get Certified In 2 Days, les étudiants obtiennent tous les antécédents nécessaires pour être un projecteur dans cette obscurité.

Conçu pour les débutants absolus, ce cours accéléré promet de débloquer toutes les connaissances dont vous avez besoin pour réussir l’examen de certification Google Analytics avec seulement deux jours d’étude dédiée. Et étant donné que les spécialistes de Google Analytics gagnent un salaire moyen de plus de 73 000 $ par an, avec les meilleurs salariés facilement dans la fourchette à six chiffres, c’est certainement une compétence qui peut ouvrir toutes sortes de nouvelles opportunités de carrière.

Plus de 20 conférences comprenant des leçons vidéo HD engageantes, l’instructeur Daragh Walsh guide les étudiants sur un aperçu détaillé des conseils pour réussir le test du premier coup. Rempli de plus de 200 questions et réponses pratiques, Walsh identifie trois stratégies qui sont garanties de réduire le temps d’étude de 50% ou plus, tout en mettant en évidence les principes de Google Analytics.

Après seulement deux jours d’études approfondies, vous serez prêt à passer l’examen de certification gratuit et à ajouter une formation Google Analytics à votre CV, une puissante puce qui prouve que vous pouvez trouver l’or perspicace à extraire du premier ministre du Web outil d’analyse.

Habituellement à 199,99 $, cette formation est maintenant à son prix le plus bas, à seulement 13,99 $.

