En un coup d’œil: Adata SE800 1 To SSD Review

Disponibles en capacités de 512 Go et 1 To, les SSD externes SE800 d’Adata sont prêts à affronter la branche robuste du marché des SSD externes. Doté d’un certain nombre de fonctionnalités de sécurité et d’une prise en charge des derniers protocoles de transfert de données USB 3.2 Gen 2, le SE800 est bien préparé pour un long combat avec la concurrence.

Conception

Adata a encapsulé le SSD SE800 dans un boîtier en aluminium avec des extrémités en caoutchouc. Le lecteur est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à une profondeur de cinq pieds pendant 30 minutes. Le SE800 prend également en charge un port USB 3.1 Gen 2 Type-C et il est conçu pour transférer des données jusqu’à 1 000 Mo / s.

Adata regroupe deux utilitaires logiciels avec ce lecteur. OStoGo vous permet d’utiliser le SE800 comme lecteur de démarrage pour exécuter Windows ou un autre système d’exploitation. L’autre utilitaire est HDDToGo, qui peut être utilisé pour sauvegarder des données et crypter des fichiers.

Repères et tests

Notre site partenaire PCMag a testé les fonctionnalités robustes du lecteur de première main ainsi que son fonctionnement à travers un certain nombre de références. Pour lancer le test, le critique de PCMag a laissé tomber le lecteur dans un pichet d’eau pendant plusieurs minutes. Cependant, cela ne semble rien changer et le lecteur continue de fonctionner sans problème.

L’analyse comparative du lecteur avec le test de transfert de dossier personnalisé de PCMag montre que l’Adata SE800 est à égalité en première place avec Extreme Pro de SanDisk. Le SE800 se débrouille moins bien dans le test Crystal DiskMark, cependant, et il tombe en avant-dernière place. Les performances de lecture séquentielle du lecteur ne sont pas le problème, car elles sont essentiellement à égalité avec la plupart des concurrents, mais la vitesse d’écriture du SE800 était maigre de 676 Mo / s.

Conclusion

Selon PCMag, Adata a défini le SE800 avec un PDSF de 259,99 $. Il semble que la société ait choisi de réduire ce prix pour mieux rivaliser sur le marché, car elle est actuellement proposée à la vente à 189,99 $ sur Amazon. Cela ne semble pas non plus être un prix de vente, et plusieurs autres détaillants l’ont également disponible pour ce prix.

Basé sur les performances des disques et le prix de 189,99 $, l’Adata SE800 est un excellent choix si vous avez besoin d’un SSD externe, mais ce n’est pas le seul choix. Le X8 de Crucial ne dispose pas des utilitaires logiciels utiles fournis avec le SE800, mais il offre des performances comparables et un prix inférieur à 164,95 $. Si vous voulez juste un simple lecteur pour transférer des fichiers, le Crucial X8 est probablement un meilleur choix, mais si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités plus avancées fournies par les utilitaires logiciels, le SE800 est l’option supérieure.

