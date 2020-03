En un coup d’œil: Apricorn Aegis Fortress L3 Review

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Fidèle à son nom, Aegis Fortress L3 d’Apricorn est l’un des périphériques de stockage les plus sûrs que vous puissiez voir. En plus d’être remarquablement durable, le lecteur est équipé d’un clavier intégré qui nécessite un mot de passe avant d’accéder à toute information sur le lecteur. Mais soyez prêt à payer pour ces fonctionnalités supplémentaires.

Conception

L’extérieur de l’Apricorn Aegis Fortress L3 est construit en aluminium fraisé et conçu pour être inviolable. Le lecteur est certifié FIPS 140-2 niveau 3, ce qui signifie qu’il est sécurisé physiquement et électriquement. Toute force suffisante pour ouvrir le dispositif pourrait probablement détruire l’électronique à l’intérieur du processus.

Avant d’utiliser la forteresse, vous devrez définir un code PIN personnel de 7 à 16 caractères. Plusieurs utilisateurs peuvent être configurés chacun avec leurs propres broches distinctes, et toutes les broches sont codées avec un cryptage AES 256 bits pour empêcher toute tentative de piratage dans le lecteur. Soyez prudent, cependant: le lecteur comporte également ce que Apricorn appelle la protection programmable contre la force brute, qui effacera la clé de cryptage et détruira toutes les données sur le lecteur au cas où les broches incorrectes seraient entrées plusieurs fois.

Repères

Bien que la Fortress L3 ait été conçue principalement pour la sécurité et non pour la vitesse, le lecteur est toujours assez rapide. Notre site frère PCMag a testé un de ces disques d’une capacité de 512 Go sur plusieurs autres SSD externes.

Dans le test de transfert de dossier personnalisé de PCMag, le lecteur a pu transférer un dossier de 1,2 Go en seulement cinq secondes. Ce ne sont pas des performances étonnantes, et c’est en fait à égalité pour la dernière place, mais ce n’est toujours pas beaucoup plus lent que les disques concurrents.

Dans le test de lecture / écriture aléatoire de Crystal DiskMark, l’Apricorn Aegis Fortress L3 s’est bien comporté par rapport à la concurrence, dépassant de loin le Secure Data Secure Drive.

Conclusion

L’Apricorn Aegis Fortress L3 512 Go est défini avec un PDSF relativement élevé de 359 $, et le disque se vend actuellement à 227,99 $ sur Amazon. Même avec cette remise substantielle, le disque est facilement l’un des SSD externes de 500 Go les plus chers du marché. Ses performances ne compensent pas ce prix élevé, donc la question de savoir si la Fortress L3 vaut la peine d’être achetée dépend entièrement de votre besoin de sécurité. Cela dit, j’ai vu peu de disques pouvant offrir un degré de sécurité et de sécurité comparable, et en tant que tel, je le recommande vivement. La plupart des utilisateurs, cependant, seraient également bien servis avec un lecteur moins cher qui prend en charge le cryptage logiciel AES 256 bits.

