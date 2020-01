En un coup d’œil: HP Envy 32 AIO Review

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le PC tout-en-un HP Envy 32 a été conçu pour se battre dans le segment du marché AIO haut de gamme contre des iMac d’Apple et Surface Studio 2 de Microsoft. Doté de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et d’un matériel rapide, il est clair que le HP Envy a ce qu’il faut sur papier. Regardons de plus près.

Conception

L’Envy 32 AiO devrait débuter à 1 599,99 $ avec un processeur Intel Core i5-9400 et un Nvidia GeForce GTX 1650. Le grand écran de 31,5 pouces du système a une résolution native de 3840 × 2160 et prend en charge HDR600.

HP a tout fait pour équiper cet AIO de fonctionnalités supplémentaires. La barre de son intégrée du système est relativement haut de gamme avec deux pilotes moyens, deux tweeters et un woofer. Notre site frère PCMag a testé l’un de ces systèmes et a indiqué que les haut-parleurs produisaient un son fort et de haute qualité. Quelque peu inhabituel pour une barre de son intégrée, le HP Envy 32 peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth pour d’autres appareils.

Le HP Envy 32 semble être assez convivial pour les smartphones, car il dispose également d’un chargeur de charge sans fil Qi intégré sur la base du système. L’AIO est livré avec un clavier et une souris sans fil, et le clavier a également un support de téléphone intégré.

Repères

Le système testé par PCMag est le modèle haut de gamme, au prix de 2299,99 $ et est livré avec un processeur Intel Core i7-9700 et un GPU Nvidia GeForce RTX 2060. PCMag a testé le système contre une poignée d’autres systèmes AIO, mais l’Envy 32 détient un net avantage en termes de spécifications par rapport à presque tous les concurrents. L’Apple iMac est le seul système vraiment compétitif du groupe.

Le test de ces systèmes avec Cinebench R15 montre que l’iMac est bien en avance sur tous les autres systèmes. Aucun d’entre eux ne correspond vraiment à l’iMac, mais le HP Envy 32 arrive en deuxième position et détient une énorme avance sur les autres systèmes.

Les résultats des tests de Photoshop CC sont similaires, mais au lieu que l’iMac soit au sommet, le HP Envy 32 est le système dominant.

En raison de limitations logicielles, PCMag n’a pu tester l’iMac dans aucun des tests graphiques. Cela a laissé l’Envy 32 incontesté dans le test 3DMark, mais Surface Studio 2 de Microsoft a fait un retour dans le test Superposition 1.0 d’Unigine.

Le Dell 7 27000 et le Lenovo IdeaCentre Yoga A940 ont été exclus des tests de jeu réels en raison de leurs performances relativement médiocres. Cela a laissé le HP Envy 32 AIO et Microsoft Surface Studio 2 s’affronter. Quel que soit le test de jeu que vous regardez, les résultats sont les mêmes; L’envy 32 AiO de HP détient environ 30% d’avance sur le Surface Studio 2.

Conclusion

À la fin de son examen, PCMag a déclaré que HP Envy 32 était le meilleur PC Windows AiO disponible aujourd’hui, ce que je suis d’accord avec. L’iMac 2019 d’Apple peut être compétitif en termes de performances, mais aucun des autres systèmes testés n’est venu près. Le Studio 2 de Microsoft a bien fonctionné, mais non seulement il n’a pas pu correspondre au HP Envy 32, mais il coûte également près du double! Compte tenu de son prix, de ses performances élevées et de ses fonctionnalités complètes, je recommande le HP Envy 32 comme l’un des meilleurs PC AIO que vous puissiez acheter.

