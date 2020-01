En un coup d’œil: HP Omen 17 Review

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

HP Omen 17 est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus puissants de l’entreprise. L’Omen 17 combine un grand écran de 17,3 pouces avec les puissantes cartes graphiques RTX de Nvidia et un écran G-Sync en option pour créer un ordinateur portable de jeu hautement compétitif. Mais ses caractéristiques secondaires peuvent en faire une solution loin d’être idéale pour certains.

Conception et configuration

Le système d’entrée de gamme Omen 17 est équipé d’un processeur Intel Core i7-9750H et d’une carte graphique GTX 1650, ce qui lui confère de solides performances pour les jeux 1080p, le tout pour 1049,00 $. Notre site frère, PCMag, a reçu un modèle de niveau supérieur de l’Omen 17 avec le processeur Intel Core i7-9750H et une carte graphique RTX 2070 plus rapide. Ce modèle est également livré avec 16 Go de RAM et un écran compatible 144Hz 1080p G-Sync pour 1629 $.

Le HP Omen 17 est livré avec un clavier rétroéclairé par LED RGB. Il manque un contrôle d’éclairage par touche, mais à la place, les lumières sont divisées en quatre zones qui peuvent être modifiées indépendamment. Le système est plutôt épais, mesurant 1,6 pouce d’épaisseur à son point le plus large, et l’extérieur de l’ordinateur portable est construit à partir d’un mélange d’aluminium et de plastique. L’Omen 17 est également lourd à environ 8,33 livres, donne ou prend un peu selon la configuration.

Benchmarks et tests matériels

PCMag a testé l’Omen 17 contre plusieurs autres systèmes à prix similaire avec différentes configurations matérielles différentes. Ceci est utile car il vous donne une idée solide de ce que vous pouvez obtenir pour votre argent. Commençant par quelques tests de processeur, le HP Omen 17 ne se démarque pas vraiment dans la foule.

Le Razer Blade Pro 17 avec son facteur de forme compact est le système le plus lent de la gamme, mais les systèmes sont tous assez proches les uns des autres, car la plupart utilisent le même processeur. Il est à noter, cependant, que Omen 17 de HP ne parvient jamais à avancer dans ces tests, et l’Acer Predator Helios 700 et Digital Storm Avon sont constamment en avance sur une petite marge.

Dans les tests graphiques, l’Omen 17 fonctionne mieux et parvient à devancer la concurrence dans certains cas. Les résultats sont mitigés, cependant, et l’Omen ne tire pas vraiment une victoire définitive.

PCMag a également testé la batterie et le refroidissement de l’Omen 17. La batterie a réussi à durer un peu plus de trois heures dans un test de lecture vidéo, ce qui n’est en fait pas terrible pour un système de jeu. Il dépasse de loin les produits concurrents Acer et MSI, mais ne se rapproche pas du Digital Storm Avon ou du Razer Blade Pro 17.

En ce qui concerne les tests thermiques, l’Omen 17 semble avoir une solution thermique plutôt performante capable de maintenir les températures extérieures en dessous de 100 degrés, telles que lues par une caméra thermique FLIR One Pro. L’évaluateur de PCMag a noté que les fans étaient sur le côté fort et ne semblaient jamais s’éteindre, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs.

Conclusion

En général, le HP Omen 17 semble fonctionner assez bien avec de solides performances concurrentielles, mais c’est également un système bruyant, lourd et grand qui sera certainement difficile à emporter avec vous. Bien que l’on puisse en dire autant de nombreux ordinateurs portables de jeu, j’ai toujours du mal à comprendre pourquoi vous achèteriez un ordinateur si énorme qui est trop grand pour que vous puissiez facilement voyager avec. Je déconseille le système en général, car je crois fermement qu’il vaut mieux acheter un ordinateur de bureau si vous obtenez un système qui n’est pas conçu pour les voyages. Il existe également plusieurs ordinateurs portables de jeu qui sont plus faciles à emporter avec vous lorsque vous voyagez pour le même prix et offrent des performances similaires.

Maintenant lis: