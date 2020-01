En un coup d’œil: MSI Alpha 15 Review

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cours des dernières années, nous avons constaté une augmentation notable du nombre d’envois d’ordinateurs portables avec les processeurs AMD Ryzen. L’Alpha 15 de MSI est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus récents de la société à être livré avec un processeur AMD. Avec le riche ensemble de fonctionnalités axées sur le jeu de l’Alpha 15, a-t-il ce qu’il faut pour rivaliser avec Intel? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Caractéristiques et design

Au cœur de l’Alpha 15 se trouve un processeur AMD Ryzen 7 3750H et un GPU AMD Radeon RX 5500M. Au prix de 999,99 $, ce système est également livré avec 16 Go de RAM, un SSD PCI-E d’un demi-téraoctet et un affichage FreeSync 1080p à 144 Hz rapide. Ce chargement matériel rend le système relativement rapide pour un ordinateur portable 2020.

L’Alpha 15 est également livré avec un clavier conçu en collaboration avec SteelSeries et doté d’un rétroéclairage LED RGB par touche. Cela ne fait rien pour améliorer les performances du système, mais les lumières RVB contrôlables sont toujours un favori de la foule.

En revanche, le châssis externe du système est principalement fabriqué en plastique. MSI jeté dans des repose-mains en aluminium et un couvercle arrière en aluminium sur le couvercle, mais vous verrez et sentirez une quantité considérable de plastique sur le système.

Repères

Notre site frère PCMag a testé l’un des ordinateurs portables Alpha 15 de MSI contre une poignée de systèmes concurrents, qui utilisent tous des processeurs Intel et des GPU Nvidia. Le MSI Alpha 15 se compare le plus favorablement au MSI GL65 9SC-004. Ces deux systèmes incluent des processeurs quadricœurs à huit threads, et les GPU de ces deux ordinateurs portables sont également plus uniformément adaptés.

Les trois autres ordinateurs portables sont considérablement plus rapides car ils utilisent le processeur Intel i7-9750H à 6 fils et 12 fils. Ces systèmes ont également des GPU plus puissants, et vous verrez que ces trois systèmes ont une nette avance dans les benchmarks suivants. Cependant, ces systèmes sont plus chers que l’Alpha 15 et sont mieux considérés comme des exemples de ce que vous pourriez obtenir si vous aviez quelques centaines de dollars supplémentaires à dépenser.

Pour commencer, avec Cinebench R15, qui est un test gourmand en processeur, nous voyons l’Alpha 15 prendre du retard sur tous les autres systèmes concurrents. La même chose peut être vue dans le test Photoshop CC, montrant clairement que l’AMD Ryzen 7 3750H n’est pas tout à fait en mesure de correspondre aux produits Intel concurrents.

En ce qui concerne les repères graphiques, nous obtenons des résultats plus mitigés. Dans 3DMark, l’Alpha 15 continue de se bloquer au bas de la liste, mais il échange des places avec le MSI GL65 dans les deux sens dans ce test et les autres tests graphiques.

Le test Superposition 1.0 d’Unigine montre que l’Alpha 15 est le système le plus lent du groupe lorsqu’il est testé avec le préréglage 720p de faible qualité. Passer en 1080p et augmenter les paramètres graphiques à un niveau élevé montre que le MSI GL65 est désormais à la dernière place.

MSI marque enfin quelques victoires décisives avec l’Alpha 15 lors des tests avec Far Cry 5 et Rise of the Tomb Raider. L’avance de l’Alpha 15 sur le GL65 est relativement faible dans Far Cry 5, mais elle détient une avance assez importante dans Rise of the Tomb Raider.

Conclusion

En regardant ces résultats de test, vous pouvez avoir une fausse impression que l’Alpha 15 est un produit quelque peu terne. Il est vrai que l’Alpha 15 a eu du mal à se hisser au-dessus de la dernière place dans bon nombre de ces tests, mais il y a plus à un ordinateur portable que sa performance. L’Alpha 15 est destiné à être à la fois un ordinateur portable de jeu abordable et un PC de jeu hautes performances.

Au prix d’un peu moins de 1000 $, l’Alpha 15 offre une valeur substantielle sous la forme de son clavier haut de gamme et de son affichage rapide à 144 Hz. Cela, ajouté à ses performances de jeu solides, fait du système une solution plutôt tentante pour les joueurs qui cherchent à obtenir le meilleur système possible sans dépenser plus de 1000 $. Il convient également de noter que tous les systèmes concurrents, à l’exception du MSI GL65 9SC, ont des étiquettes de prix plus élevées. Dans l’ensemble, compte tenu de son prix, de ses performances et de ses fonctionnalités, je recommanderais l’Alpha 15 comme une option solide pour quiconque achète sur le marché des ordinateurs portables de jeu à moins de 1000 $.

