En un coup d’œil: Mushkin Pilot-E 1TB M.2 Review

Les SSD Pilot-E de Mushkin ont été conçus pour être des solutions économiques qui ne compromettent pas non plus les performances. Bien que ce ne soient pas les SSD les moins chers que vous pouvez actuellement acheter, leurs performances élevées par rapport à leur prix les rendent très attrayants.

Conception

En tant que simple SSD M.2 sans dissipateur thermique, les lecteurs Pilot-E ne se distinguent pas du point de vue de l’apparence. Le PCB est équipé de la seconde génération de microns TLC 3D 64 microns Micron, qui est connectée à un contrôleur Silicon Motion SM2262EN. Mushkin a également équipé ces disques de RAM Dyn4 SK Hynix pour améliorer encore les performances. Le modèle de 1 To sur lequel nous nous concentrerons dans cette revue est livré avec 1 Go de RAM.

Tout compte fait, ce matériel est capable d’atteindre des vitesses de données pouvant atteindre 3 500 Mo / s en lecture de données et 3 000 MHz en écriture. Le modèle 1 To a également une cote de durabilité de 650 To, ce qui représente une amélioration significative par rapport à l’ancien pilote 1 To de Mushkin.

Chargeant entre 13 et 15 cents par Go, ces disques ne sont pas exactement les solutions SSD les moins chères disponibles sur le marché aujourd’hui. Le prix légèrement plus élevé et les performances théoriques de ces disques les placent davantage dans une position intermédiaire sur le marché SSD plus large.

Repères

Notre site frère PCMag a testé l’un des disques Pilot-E 1 To de Mushkin avec une poignée de références. Le coup d’envoi avec le test séquentiel de lecture et d’écriture de Crystal DiskMark 6.0 montre que le Mushkin Pilot-E fonctionne extrêmement bien par rapport à la concurrence. Il a enregistré la deuxième performance de lecture la plus rapide avec seulement le Samsung SSD 970 Pro le plus cher, qui l’a légèrement dépassé.

Le Pilot-E de Mushkin a également montré de bonnes performances d’écriture. Le FireCuda 510 de Seagate a fait sauter tout le reste de l’eau dans cette zone, mais le Pilot-E est parvenu à terminer deuxième.

La performance de lecture / écriture aléatoire semble être le talon d’Achille du Pilot-E car elle est arrivée en dernier. Il ne tient pas une bougie contre le Samsung SSD 970 Pro ou WD Blue SN550 sur ce test, mais ce n’est qu’un petit pas derrière les disques Adata et Seagate testés.

Finir les choses avec le benchmark AS-SSD File Transfer nous laisse une vision plutôt mitigée du Pilot-E. La performance de Mushkin ici est probablement mieux décrite comme banale. Il n’a offert la pire performance dans aucun des trois tests AS-SSD, mais ses résultats de transfert de données de fichier ISO étaient plutôt médiocres. Dans le même temps, cependant, il a bien réussi lors du transfert du dossier du programme et ses performances de transfert du dossier de jeu étaient essentiellement la moyenne du point mort.

Conclusion

Le Pilot-E de Mushkin ne nous a peut-être pas impressionnés par ses résultats de référence, mais il n’a pas non plus déçu. Ses performances sont à peu près comparables à celles des SSD M-Key PCI-E 3.0 M.2 les plus rapides actuellement disponibles.

Avec le marché tel qu’il est, il est difficile de donner une recommandation définitive pour un SSD par rapport à un autre, surtout quand ils atteignent des niveaux de performances à peu près similaires. Cela fait du prix le principal facteur décisif dans lequel conduire pour acheter, et c’est là que le Pilot-E détient un avantage.

Le Pilot-E n’est pas encore disponible, mais à son PDSF de 138,99 $, il devrait réduire la concurrence sur le prix. En tant que tel, je recommanderais comme une option forte tant qu’elle pénètre sur le marché à son PDSF ou en dessous et que la concurrence n’ajuste pas ses prix pour compenser.

