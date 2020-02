En un coup d’œil: Samsung Portable SSD T7 Touch Review

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le SSD portable T7 Touch de Samsung est une entrée inhabituelle sur le marché des SSD externes. Samsung a priorisé la sécurité avec ce lecteur en le concevant avec un capteur d’empreintes digitales. Regardons de plus près.

Conception

Le Portable SSD T7 Touch est presque identique aux anciens disques durs portables SSD T5 de Samsung. Mesurant à peine 0,3 x 3,3 x 2,2 pouces et pesant à peine deux onces, ce lecteur est extrêmement petit et facile à transporter dans votre poche. La principale différence est le capteur d’empreintes digitales susmentionné, qui prend la forme d’un carré visible sur un côté du lecteur.

Vous pouvez configurer le capteur d’empreintes digitales à l’aide du logiciel SSD portable de Samsung, qui est préchargé sur le lecteur. Cela vous permettra d’enregistrer plusieurs empreintes digitales et vous donnera également la possibilité de définir un mot de passe pour accéder au lecteur. Par la suite, vous ne pourrez plus accéder aux données du SSD sans d’abord le déverrouiller via l’une de ces deux méthodes.

Utilisant un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, le Portable SSD T7 Touch prend en charge le transfert de données à des vitesses allant jusqu’à 1050 Mo / s.

Repères

Notre site frère PCMag a testé l’un de ces disques par rapport à de nombreux produits similaires dans quelques tests de référence. À partir du test de transfert de dossier personnalisé de PCMag, le Samsung Portable SSD T7 Touch a plutôt bien fonctionné et a décroché la deuxième place.

Le Samsung Portable SSD T7 Touch arrive également en deuxième position lorsqu’il est testé avec le logiciel BlackMagic 3.1 avec une large avance sur plusieurs des autres disques testés. Mais le T7 est pâle en comparaison avec le SSD portable X5 de Samsung, qui surpassait tous les disques concurrents avec plus de 2 fois plus de performances.

Conclusion

Samsung répertorie le modèle 500 Go de son SSD portable T7 Touch à vendre à 129,99 $, tandis que le modèle 1 To coûte 229,99 $. Ces prix sont à peu près moyens, plusieurs SSD externes se vendant à la fois supérieurs et inférieurs au T7 Touch.

Si vous êtes intéressé par les fonctionnalités de sécurité supplémentaires, le Portable SSD T7 Touch de Samsung est un SSD externe raisonnable pour le prix. Mais si vous voulez juste un SSD externe avec des performances solides et un prix plus appétissant, alors envisagez soit le SE800 1 To d’Adata pour 189,99 $, soit le X8 1 To de Crucial pour 164,95 $. Les deux offrent des performances similaires à un prix inférieur, ce qui en fait de meilleures options si vous n’êtes pas aussi préoccupé par la sécurité.

