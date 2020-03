En un coup d’œil: Western Digital My Passport 5TB Review

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les disques durs externes My Passport de Western Digital sont parmi les modèles les plus utilisés sur le marché aujourd’hui. Comparés aux SSD externes, ceux-ci offrent beaucoup plus d’espace de stockage à un coût beaucoup plus abordable, mais ils ne sont pas nécessairement les disques externes les moins chers.

Conception

Western Digital a conçu cette version de ses disques durs externes My Passport pour être des appareils compacts de poche avec des tonnes d’espace de stockage. Ces disques sont disponibles dans des capacités comprises entre 1 et 5 To. Cet examen se concentrera sur le modèle 5 To, mais comme ces disques sont tous livrés avec le même ensemble de fonctionnalités, vous pouvez également voir cet examen comme une introduction aux modèles à faible capacité.

Le disque dur externe My Passport utilise un connecteur Micro-USB Type-B qui exécute les protocoles de données USB 3.2 Gen1. Cette connexion est capable d’une bande passante maximale de 500 Mo / s, bien que le disque dur lui-même soit incapable de transférer des données à cette vitesse.

Pour garantir la sécurité de vos données, WD fournit l’application WD Security qui vous permet de verrouiller le disque par mot de passe à l’aide du chiffrement matériel AES-256.

Repères

Pour évaluer les performances du WD My Passport 5 To, notre site partenaire PCMag a testé le lecteur par rapport à une poignée d’autres disques durs externes à l’aide de références.

Les tests avec Crystal Disk ont ​​montré que WD My Passport avait de bonnes performances, mais les résultats ne lui confèrent aucun avantage par rapport aux autres disques testés. Ses performances de lecture étaient les deuxièmes meilleures parmi les lecteurs, tandis que les performances de lecture du lecteur étaient les deuxièmes pires. Dans l’ensemble, les performances du lecteur étaient juste moyennes dans ce test et assez proches de la plupart des autres lecteurs. Les seules exceptions notables sont le WD My Passport 4 To, qui était plus lent, et le Seagate Backup Plus Ultra Touch 2 To, qui était légèrement plus rapide en moyenne.

Dans le test de transfert de dossier personnalisé de PCMag, My Passport de WD a pu transférer un dossier de 1,2 Go en 12 secondes. Cependant, tous les pilotes testés étaient pratiquement à égalité dans ce test.

Conclusion

Western Digital a défini le My Passport 5 To avec un PDSF de 149,99 $, mais vous pouvez l’acheter maintenant auprès de Walmart pour 129,99 $. Ce prix n’est pas déraisonnable, mais il existe des solutions plus abordables.

Le disque dur externe Backup Plus 5 To de Seagate ne coûte que 109,99 $ et offre des fonctionnalités similaires. Nous n’avons pas testé ce lecteur pour savoir comment il fonctionne, mais ses spécifications indiquent qu’il devrait également fonctionner de la même manière que le WD My Passport. Je n’irais pas jusqu’à couronner l’un de ces disques par rapport à l’autre, mais comme aucun ne détient une avance de performance claire, je vous recommande de surveiller les ventes et d’acheter celui qui est disponible avec le meilleur prix au moment où vous faites vos achats .

