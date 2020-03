Enfin: les conditions d’assistance au conducteur seront communes à toutes les voitures

Voici un grand pas en avant pour aider les acheteurs de voitures à comprendre la signification des mots à la mode de la technologie automobile, en particulier les termes des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Il s’agit d’une liste de 19 termes désignant principalement des caractéristiques de sécurité uniques qui ont été décrites de jusqu’à 40 façons différentes par divers constructeurs automobiles. Un consortium affilié à l’industrie a convenu de conditions pour 19 conditions ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement de sortie de voie et le freinage d’urgence automatique.

La plupart des termes désignent des éléments technologiques uniques. Rien n’empêche un constructeur automobile d’employer un terme générique unique et spécifique à l’entreprise pour une collection de technologies multiples, comme Ford Co-Pilot 360 ou Nissan Safety Shield, explique Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles chez Consumer Reports, l’un des groupes. qui a commencé l’effort. Les autres sont AAA, JD Power & Associates et le National Safety Council.

Même fonctionnalité, des dizaines de noms différents

Supposons que vous souhaitiez une voiture dotée d’un ensemble de sécurité de base d’aide à la conduite. Comment pouvez-vous comparer des fonctionnalités dont les noms sont différents, et un représentant de concession peut ne pas savoir, ou sait et ne vous dit pas, que le régulateur de vitesse dynamique (plus ci-dessous) est tout aussi efficace que le régulateur de vitesse adaptatif? Il existe maintenant une liste de fonctionnalités communes. C’est volontaire de la part des constructeurs automobiles. Mais les tiers, y compris les sociétés d’agrégation de données qui fournissent des informations sur les fonctionnalités, commenceront à utiliser des termes similaires.

Voici les termes courants que ces groupes utiliseront à l’avenir:

Quelle est la confusion?

Il y a un an, une équipe d’ingénieurs automobiles AAA a examiné 34 marques de voitures vendues aux États-Unis. Voici le nombre de termes différents utilisés pour décrire les fonctions d’assistance au conducteur courantes.

Enquête AAA 2019 sur les fonctionnalités ADASFonctionnalitéNoms uniquesFreinage d’urgence automatique40 Régulateur de vitesse adaptatif20Caméra de vision panoramique20Aide au maintien de voie19Avertissement des angles morts19Feux de route automatiques18Avertissement de la circulation transversale15 Surveillance du conducteur13Aide au stationnement semi-automatisée12Avertissement de collision avant8Vision nocturne et détection des piétons5ADAS = Systèmes avancés d’aide à la conduite5

«Nous croyons qu’un message uni [on names] pourrait propulser l’industrie vers l’avant », explique Kristen Kolodge, directrice exécutive pour l’interaction avec les conducteurs et l’IHM chez JD Power. L’implication de Power est doublement importante: elle effectue plusieurs enquêtes sur les voitures qui façonnent les attitudes des acheteurs, et une fusion en 2019 avec Autodata Systems et ses solutions de marque Chrome fournit des données sur les voitures individuelles aux constructeurs automobiles et aux principaux sites Web qui rapportent et qui fournissent des informations d’achat. Il existe désormais un langage commun pour décrire le contenu de chacun des 17 millions de véhicules légers vendus aux États-Unis chaque année.

Notre avis: bon départ. Plus nécessaire.

Chez Extreme Tech, nous avons décrit les fonctionnalités ADAS en utilisant une terminologie qui correspond étroitement aux conclusions du consortium de dénomination ADAS; souvent dans les revues, nous citons également le propre terme du constructeur automobile. Nous avons toujours utilisé le régulateur de vitesse adaptatif, le même que celui recommandé par le consortium. Nous avons utilisé la détection des angles morts et l’avertissement des angles morts du consortium est suffisamment proche.

Il y a quelques problèmes. Le consortium utilise deux termes, assistance au maintien de voie et avertissement de sortie de voie, pour décrire trois situations différentes, de l’assistance au conducteur la moins utile à la plus utile:

Avertissement de sortie de voie. Lorsque vous traversez un marquage de voie (ou juste avant), vous êtes averti. Ce terme est clair et sa fonctionnalité correspond à ce que le consortium l’appelle.

Aide au maintien dans la voie (ou au maintien). Nous dirions que c’est comme Pong pour les voitures. Lorsque votre voiture atteint le marqueur de limite de votre voie, la direction vous repousse dans la voie. La plupart du temps. Parfois, la voiture continue de sortir de la voie sur une route fortement incurvée.

Assistance au centrage de voie. Vraiment simple: la voiture se centre toujours dans la voie. (Sauf sur les routes très sinueuses où vous ne devriez pas utiliser l’ACV.) Tant que vous gardez vos mains légèrement sur le volant – ou dans certains cas, un eye-tracker voit que vous regardez la route – la voiture reste centrée . Ajoutez un régulateur de vitesse adaptatif et vous obtenez l’auto-conduite SAE niveau 2, ou ce que le consortium appelle l’assistance à la conduite active.

De même, le régulateur de vitesse adaptatif couvre plusieurs différences de fonctionnalité. L’ACC stop-and-go ou à gamme complète amène la voiture jusqu’à 0 mph, puis revient à la vitesse. À un feu, vous devrez peut-être appuyer sur la pédale d’accélérateur ou appuyer sur un bouton de reprise. C’est le meilleur ACC. Certaines voitures plus anciennes ont un ACC qui descend à 20 mi / h, puis se coupe parce que le radar ne peut pas se concentrer sur les voitures qui peuvent être rapprochées dans un trafic dense, ce qui rend l’ACC partiel inutile dans le trafic stop-and-go. Et des voitures qui s’arrêtent et qui partent, y compris certains produits FCA, désengagent l’ACC si la voiture est arrêtée pendant plus de trois secondes.

L’avertissement de collision avant et le freinage d’urgence automatique ont également des nuances: sur l’autoroute par rapport au FCW en ville (et également au freinage d’urgence), et la détection des voitures par rapport aux piétons, par rapport à la détection des piétons la nuit.

Le régulateur de vitesse dynamique n’est pas un régulateur de vitesse actif

Pour moi, la confusion a frappé l’an dernier quand un voisin est passé dans une nouvelle BMW X5 avec un prix catalogue de 68 000 $ (et c’est modérément optionnel, avec seulement 7 000 $ d’extras). Son régulateur de vitesse adaptatif l’a presque conduite dans la voiture devant elle, sur l’autoroute, a-t-elle déclaré. J’ai parcouru le manuel du propriétaire, vérifié le Monroney (l’autocollant de fenêtre répertoriant les fonctionnalités standard et optionnelles), et j’ai finalement compris: alors que certains constructeurs automobiles utilisent le régulateur de vitesse dynamique comme synonyme de régulateur de vitesse adaptatif, tout comme Wikipédia, sur son Bimmer «Dynamique» signifie régulateur de vitesse conventionnel. Donc pas de stimulation automatique derrière la voiture devant, mais la voiture ralentit en contournant les courbes, puis accélère à nouveau. C’est donc dynamique de cette façon.

Ce que mon ami voulait mais n’a pas obtenu – et cela devient linguistiquement déroutant – c’est que même si notre président utilise les meilleurs mots, les Allemands enchaînent les mots les plus longs. Si vous voulez ACC sur de nombreuses BMW, vous ne voulez pas BMW Dynamic Cruise Control, ni simplement Active Driving Assistant (six fonctionnalités ADAS de série sur le X5 mais sans ACC). Au lieu de cela, vous voulez le pack professionnel d’aide à la conduite, qui comprend Active Driving Assistant Pro et Extended Traffic Jam Assistant pour les autoroutes à accès limité. DAPP intégrant ADA et ETJA / LAH est un ensemble de technologies très utiles de 1700 $ qui permet à la voiture de changer de voie automatiquement, d’éviter les collisions latérales et de vous aider à manœuvrer dans la circulation à basse vitesse.

Mais c’est ainsi que vous obtenez le régulateur de vitesse adaptatif dans cette BMW. Et peu importe que l’ACC soit livré de série – sans frais supplémentaires – sur une Toyota Corolla L. de 20 555 $. Lorsque la fonction est appelée – attendez – le régulateur de vitesse radar dynamique, sauf dans ce cas, DRCC signifie ACC, faisant partie de ce que la société appelle Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2.0).

Et c’est là que le consortium pour la simplicité entre en jeu. Il veut que chaque constructeur automobile appelle le régulateur de vitesse adaptatif ACC. Il ne veut pas dire à BMW qu’il doit rendre la norme ACC (même si BMW le devrait vraiment) et il ne veut pas empêcher BMW de dire DAPP, ADA ou ETJA / LAH, ni empêcher Toyota d’utiliser TSS. Mais cela suggère que Toyota devrait passer du radar dynamique au régulateur de vitesse actif.

Consumer Reports, la voix la plus influente lorsqu’il s’agit de promouvoir la sécurité ou d’évaluer la fiabilité, a plus de trucs dans son sac. Pour 2020 et son numéro annuel d’automobile, il met la barre plus haut sur ce qu’une voiture doit faire pour être éligible à la désignation Top Pick de CR (la meilleure voiture dans chacun des 10 segments): elle doit être recommandée par CR et livrée en standard avec avertisseur de collision avant (FCW), avec freinage d’urgence automatique (AEB), et pour 2020, il doit être livré avec une détection des piétons standard et lié à l’AEB. Fisher de CR dit également que les fonctionnalités doivent être standard pour un modèle. Il n’est pas juste de le laisser en dehors de la ligne de finition d’entrée qui a un prix attractif et ne représente que 5% des ventes du modèle.

CR a informé les constructeurs automobiles à l’avance de la modification des critères de choix supérieur pour 2020. Le résultat, Fisher dit: Le nombre de modèles qui ont maintenant la détection des piétons, standard, sur toutes les lignes de finition, a considérablement augmenté. Les critiques ont fait valoir que la précision de la technologie de détection des piétons est aléatoire – pour ainsi dire – et ne fonctionne pas toujours, en particulier par faible luminosité. Contre cela, dit Fisher, la plupart des avancées en matière de sécurité automobile protègent les occupants, pas les piétons, donc CR veut inciter les constructeurs automobiles.

