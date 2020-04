Enquête: la plupart des officiers spatiaux de l’armée seraient transférés à la Force spatiale américaine

L’enquête a interrogé anonymement l’ensemble du corps d’officiers en service actif des opérations spatiales du secteur fonctionnel 40, connu sous le nom de FA40.

WASHINGTON – Une enquête auprès des officiers de l’armée de terre a révélé que la plupart envisageraient de passer à la Force spatiale si c’était une option.

Mené en mars par le Bureau de développement du personnel spatial de l’armée, l’enquête a sondé de manière anonyme l’ensemble du corps d’officiers en service actif des opérations spatiales du secteur fonctionnel 40, connu sous le nom de FA40.

Le Army Space Personnel Development Office est l’organisation qui représente les FA40 au sein du U.S.Army Space and Missile Defense Command, basé à Huntsville, en Alabama.

L’enquête, dont une copie a été obtenue par SpaceNews, n’a été publiée qu’en interne dans les cercles de direction de l’armée.

L’enquête a été envoyée à 409 officiers dans le domaine de carrière FA40, dont 31 colonels, 64 lieutenants-colonels, 172 majors et 142 capitaines. Le champ de carrière FA40 n’inclut pas les soldats enrôlés.

Environ les deux tiers, soit 270 des officiers FA40, ont répondu au sondage: 14 colonels, 33 lieutenants-colonels, 124 majors et 99 capitaines.

L’enquête a posé trois questions centrales:

Si l’Armée de terre maintient la majorité de ses capacités et formations spatiales, seriez-vous prêt à passer à la Force spatiale? 85% ont dit qu’ils le feraient

Si l’Armée de terre transfère la plupart des capacités spatiales existantes à la Force spatiale, mais maintient des SSE, des I2CEWS et des formations similaires, seriez-vous prêt à transférer si cela vous était proposé? 89% ont dit qu’ils le feraient

Si l’armée transfère tous les FA40 à la Force spatiale, transférez-vous? 93% ont dit qu’ils le feraient

Les SSE sont des éléments de soutien spatial – de petites équipes de FA40 affectées à des commandants tactiques pour aider à intégrer l’expertise spatiale dans la planification des opérations et des plans.

I2CEWS est l’abréviation de renseignement, information, cyber, guerre électronique et unités spatiales. Il s’agit de la nouvelle unité que l’armée a créée pour soutenir les opérations multi-domaines.

La plupart des FA40 qui se porteraient volontaires pour quitter l’armée et rejoindre la Force spatiale sont des majors et des capitaines.

La plupart de ceux qui n’envisageraient pas de transférer ont déclaré qu’ils considéraient la Force spatiale comme trop axée sur la Force aérienne et étaient sceptiques quant à leurs chances de promotion dans la Force spatiale.

Les officiers qui feraient le pas citent deux raisons principales: l’excitation d’être des «propriétaires de planches» dans un nouveau service, et des opportunités de carrière qui, selon eux, ne seraient pas disponibles dans l’armée. Le terme propriétaires de planches fait référence aux membres des unités nouvellement mises en service.

Voici quelques-uns des commentaires formulés par les différents agents du sondage:

Notre expertise va être essentielle au succès de ce nouveau service. Les FA40 garantiront au nouveau service l’expertise tactique et opérationnelle nécessaire pour réussir.

Le logement et les écoles étaient meilleurs pour ma famille lorsque nous vivions sur une base de l’Air Force. L’Air Force valorise l’enseignement supérieur bien plus que l’armée de terre en ce qui concerne les conseils de promotion. J’ai vu la puissance des FA40 travailler aux côtés de l’Air Force.

Je pense que l’introduction des FA40 de l’armée dans les rangs de la Force spatiale ferait bouger les choses pour le mieux.

La culture de l’Air Force est et sera un problème. La culture est en grande partie passée à Space Force: aversion au risque, orientation trop stratégique, orientation système / capacités. L’armée devra augmenter considérablement pour les retirer du rebord.

Je crois honnêtement que toutes les actions spatiales qui n’appartiennent pas à Space Force seront une réflexion après coup pour tout autre service.

Bien que je pense qu’il est préférable que l’Armée de terre conserve une grande partie de ses missions spatiales, je trouve personnellement plus souhaitable de travailler dans un environnement spatial pur.

La Force spatiale est entièrement trop centrée sur l’Air Force. Changer la culture de la Force spatiale en une mentalité de guerre axée sur les opérations est sur une chronologie générationnelle.

Les FA40 qui seront transférés seront marginalisés par les carriéristes de l’Air Force qui considéreront les FA40 comme une menace.

L’US Space Force ne demande pour l’instant que les opérateurs spatiaux de l’Air Force à effectuer un transfert volontaire et n’a jusqu’à présent pas l’intention d’inviter des membres de l’armée à se joindre. Le lieutenant-commandant de la Force spatiale, le lieutenant-général David Thompson, a déclaré qu’il existe des autorités qui autorisent les membres de l’un des services à échanger des commissions. Mais il a déclaré que la Force spatiale ne “s’engagera pas activement avec l’armée et la marine” jusqu’à ce qu’un processus soit élaboré pour déterminer qui sera éligible.

L’Armée de terre prétend être le plus grand consommateur de services spatiaux de l’armée. Une brigade de l’Armée de terre typique possède plus de 2 500 appareils compatibles GPS et plus de 250 appareils compatibles avec les communications par satellite. Les unités de l’armée assurent le positionnement, la navigation et le chronométrage basés dans l’espace; connaissance de la situation; les communications; avertissement de missile; renseignement, surveillance et reconnaissance.