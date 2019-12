Entretien avec le chef de produit Outlook; convention comique; et plus – .

– Comment l'application mobile d'Outlook a-t-elle atteint 100 millions d'utilisateurs depuis son lancement en 2015? Écoutez le chef d'équipe Outlook Mobile et employé de longue date de Microsoft, Michael Palermiti, parler de ses apprentissages lors du dernier événement Products That Count au siège Mixpanel à Seattle; 18 h à 20 h, mercredi 8 janvier.

– La plus grande conférence technologique du monde se déroule dans quelques semaines et . sera là. Le Consumer Electronics Show (CES) en est à sa 53e année et présente les dernières avancées technologiques en matière de consommation, des smartphones et des téléviseurs à un appareil qui sèche votre chien. Le CES a lieu à Las Vegas du 7 au 10 janvier. Envoyez un e-mail à tips@..com et dites-nous si vous serez là!

Voici d'autres faits saillants du calendrier .:

Hardware Happy Hour: Une rencontre mensuelle pour les développeurs de matériel et les amateurs de Postdoc Brewing Company à Redmond; 19 h à 21 h, le jeudi 2 janvier.

Winter Fishtival: Un événement de plusieurs jours qui comprend des conférences spéciales, des activités pratiques, des performances et plus encore à l'aquarium de Seattle à Seattle, du 26 décembre au 5 janvier

Fandom PDX: Une convention de bande dessinée et de culture pop au Sheraton Portland Airport Hotel à Portland, OR; Samedi 4 janvier et dimanche 5 janvier.

Seattle Aerospace BBQ: Une fête célébrant tout ce qui touche à l’aérospatiale au Jack’s BBQ SODO à Seattle; 16 h à 19 h, samedi 4 janvier.

Apprenez à diriger sans douter de vous: Un atelier conçu pour les nouveaux leaders à Galvanize à Seattle, de 18 h à 20 h, le lundi 6 janvier.

1 million de coupes Seattle: Une rencontre hebdomadaire où les entrepreneurs en démarrage présentent leurs entreprises et obtiennent des commentaires au Collective de Seattle; 8 h 30 à 10 h 30, mercredi 8 janvier

Il n'y a pas de bonne réponse: Planification du produit: Une conférence d'un cadre de Twitch sur les meilleures pratiques en matière de planification de produits à The Product School à Seattle; 18 h 30 à 20 h 30, le mercredi 8 janvier.

Jeu vidéo Tap Takeover: Un tournoi de jeux vidéo bihebdomadaire au Capitol Cider à Seattle; 19 h 30 à 22 h, mercredi 8 janvier.

Pour plus d'événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà. Vous organisez un événement? Soumettez les détails ici.