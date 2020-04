Entrez dans le monde lucratif de l’ingénierie logicielle avec ces cours de formation

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si l’état actuel de notre monde a confirmé quelque chose récemment, c’est que l’avenir est dans un état de flux majeur. Et, si vous voulez vous assurer de bien démarrer lorsque le monde se remet sur pied, il est impératif de commencer à penser à cet avenir maintenant.

Alors que les gens se tournent plus que jamais vers le Web pour des nouvelles, des informations, du divertissement et plus encore, le développement et l’ingénierie de logiciels semblent susceptibles de poursuivre sa croissance phénoménale. L’ingénieur logiciel moyen commande déjà un salaire à six chiffres – et avec ces fortunes susceptibles de continuer à augmenter, la formation dans le pack complet d’introduction au génie logiciel pourrait vous aider à vous préparer à une carrière dans la technologie, même si vous n’avez jamais plongé profondément dans la programmation avant.

Pour ceux qui souhaitent explorer les options, cet aperçu de 13 cours est une introduction parfaite à certains des langages, outils et procédures les plus importants qui façonnent le développement numérique au 21e siècle.

Une salve d’ouverture de cours vous permet de commencer, en examinant les disciplines de base comme la conception Web, l’électronique de base ainsi que les étapes pour créer votre propre réseau de blogs privés visant à obtenir les meilleurs classements de recherche Google.

Ensuite, vos leçons plongent profondément au cœur de tout ce qui touche au Web: les langages de programmation. Des inspections approfondies des types de langage populaires comme Java et Ruby aux langages de codage de niche plus exotiques comme Perl, Rust et Lua, ces cours décomposent les avantages et les inconvénients de chacun, de sorte que vous saurez toujours la meilleure façon d’aborder un projet donné. Il existe même une paire de cours en NodeJS et AngularJS, des outils qui aident à étendre l’utilisabilité de JavaScript et HTML au-delà de leurs paramètres habituels.

Enfin, tout le monde a un plan d’application de nos jours, donc la dernière paire de cours explore PhoneGap et React Native, une paire d’environnements de développement d’applications Web qui peuvent vous aider à booster votre créativité.

La collection propose des cours qui coûtent généralement 95 $ chacun, mais vous pouvez tous les regrouper pour seulement 59,99 $ aujourd’hui.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: