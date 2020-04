Environ 1 Américain sur 3 pense que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire – .

D’où vient le coronavirus? Un nouveau sondage Pew révèle qu’environ 1 Américain sur 3 pense qu’il n’a pas d’origine naturelle – qu’en fait, il a été créé dans un laboratoire.

Les experts en maladies infectieuses, cependant, disent que l’origine la plus probable est que le virus est naturellement présent et a fait que l’espèce se propage des animaux aux humains.

À mesure que l’épidémie de coronavirus COVID-19 s’est propagée, la désinformation sur le virus mortel s’est également propagée en ligne, en partie en raison du manque de connaissances, car si peu de choses sur le virus étaient connues au départ.

C’est la raison, par exemple, d’une série d’attaques contre l’infrastructure 5G dans des endroits comme le Royaume-Uni, où une théorie du complot selon laquelle la 5G est en quelque sorte liée au virus a prospéré. Et malgré les explications d’experts en maladies infectieuses qui pointent vers une origine naturelle, près de 30% des Américains qui ont répondu à un nouveau sondage Pew ont déclaré qu’ils pensaient que le virus était d’origine humaine et provenait d’un laboratoire. En décomposant ce nombre encore plus, près d’un quart des répondants à cette enquête du Pew Research Center menée du 10 au 16 mars ont déclaré qu’ils pensaient que le virus avait été développé intentionnellement dans un laboratoire, tandis que 6% pensaient qu’il avait été créé accidentellement dans un laboratoire.

Il convient de souligner qu’une pluralité de répondants au sondage (43%, donc le plus gros morceau ici mais toujours pas une majorité) pensent que le virus a une origine naturelle. De plus, la période au cours de laquelle le sondage a été mené a certainement été un déterminant des réponses, du moins dans une certaine mesure. Entre le 10 et le 16 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le virus une pandémie, bien que de nombreux États des États-Unis n’aient toujours pas mis en œuvre de mandat de séjour à domicile à ce stade.

La facilité avec laquelle le virus se propage ainsi que sa létalité sont à l’origine de la suspicion de certains selon laquelle il pourrait avoir une conception malveillante. Alors que les coronavirus attaquent principalement les animaux, certains ont également fait le saut des animaux aux humains pour les malades.

Pour ce qui est des Américains spécifiques qui ont déclaré qu’ils pensaient que le coronavirus provenait d’un laboratoire, les jeunes adultes sont plus susceptibles de défendre cette croyance, tout comme ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires ou moins d’éducation. Les chiffres de Pew montrent que 35% des adultes âgés de 18 à 29 ans disent que le virus a été développé en laboratoire, contre 21% des adultes de 65 ans et plus. De plus, par banc:

Les Américains ayant au moins un baccalauréat ne sont pas aussi susceptibles que ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins d’éducation de dire que le coronavirus a été créé dans un laboratoire (19% contre 35%).

L’affiliation politique semble également jouer un rôle. Selon Pew, «les républicains et les indépendants républicains sont plus susceptibles que les démocrates et les démocrates de dire que le coronavirus a été créé dans un laboratoire (37% contre 21%)».

