EOS Defence Systems USA acquiert les activités et la licence d’Audacy

SAN FRANCISCO – EOS Defence Systems USA, une filiale d’Electro Optic Systems Holdings Ltd. d’Australie, prévoit d’établir un réseau de relais de communications spatiales avec la licence de spectre d’Audacy.

EOS Defence Systems prévoit de payer environ 10 millions de dollars australiens (environ 6,76 dollars américains) pour acquérir les activités, les actifs et la licence d’Audacy. La firme de Huntsville, en Alabama, a déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission pour prendre le contrôle de la licence d’Audacy pour utiliser des portions du spectre micro-ondes pour les communications avec les satellites, les véhicules spatiaux et les terminaux au sol. EOS Defence Systems a également déposé un dossier d’examen de l’acquisition auprès du Comité des investissements étrangers aux États-Unis.

“Après la finalisation de cette acquisition, EOS sera en mesure de construire un réseau par satellite qui fournira un service complet de communications et de transfert de données de bout en bout aux gouvernements et aux clients commerciaux du monde entier grâce à une nouvelle constellation de satellites EOS en orbite terrestre moyenne, »John Berry, président d’EOS Defence Systems et ancien ambassadeur américain en Australie, a déclaré dans un communiqué. «Nous sommes convaincus d’atteindre tous les jalons obligatoires requis par les licences de spectre accordées à Audacy Corporation, y compris l’exigence de construire et de lancer des satellites qui atteindront une capacité dans l’espace d’ici juin 2024.»

La start-up de la Silicon Valley, Audacy, fondée en 2015, a obtenu une licence de spectre FCC en 2018. Audacy a fermé ses portes en 2019 après avoir échoué à obtenir un financement supplémentaire pour son projet de création d’un réseau de relais à trois satellites.

EOS Defence Systems s’est concentré jusqu’à récemment sur la production aux États-Unis de systèmes d’armes télécommandés et de produits de sa société mère conçus pour contrer les systèmes aériens sans pilote. En 2019, EOS Defence Systems a commencé à élargir son portefeuille pour ajouter des travaux sur l’espace américain, la défense antimissile et les communications spatiales.

EOS Holdings Ltd., une société cotée à la bourse australienne, “possède une entreprise de communications spatiales établie avec des technologies avancées pour les communications micro-ondes et optiques”, selon un communiqué de presse du 27 janvier. «À long terme, EOS s’attend à ce que la plupart des communications spatiales soient mises en œuvre avec des communications optiques – une technologie qui n’est ni réglementée ni contrôlée car elle ne peut pas interférer avec d’autres utilisateurs. Cependant, 99% de toutes les communications spatiales utilisent actuellement la technologie micro-ondes, avec des coûts irrécupérables existants utilisant cette technologie d’environ 1 billion de dollars. »

En conséquence, EOS Holdings Ltd. opte pour «entrer dans le domaine réglementé des communications micro-ondes» en acquérant Audacy dans le but de déployer «ses propres technologies micro-ondes, optiques et hybrides micro-optiques», ajoute le communiqué.

En octobre 2019, EOS Holdings Ltd.a acquis EM Solutions, une société australienne spécialisée dans les communications par satellite à micro-ondes. Cette acquisition permet à EOS Holdings Ltd. “de développer ses propres terminaux au sol pour les communications à large bande”, via son unité commerciale EOS Communication Systems, selon le communiqué. “Un facteur clé de la rentabilité de la constellation sera la performance et la rentabilité des multiples terminaux terrestres devant être déployés et EM Solutions est un leader dans ce domaine”, a ajouté le communiqué.

Ben Greene, président d’EOS Holdings Ltd., a déclaré dans un communiqué: «EOS a déjà révélé son intention d’entrer sur le marché des communications spatiales, et l’acquisition représente une prochaine étape logique vers cet objectif.»