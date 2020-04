Epic Grudgingly lance Fortnite pour Android sur Google Play Store

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Fortnite est le jeu vidéo le plus populaire de la planète, et tandis que la plupart des gens jouent sur des ordinateurs et des consoles, la version mobile est également étonnamment en vogue. Le succès d’Epic avec Fortnite lui a donné suffisamment de puissance pour pousser les changements dans l’industrie du jeu avec Epic Store. Ses options sur mobile sont cependant beaucoup plus restreintes. Après avoir combattu avec Google pendant plus d’un an, Epic a cédé et ajouté Fortnite au Play Store.

La bataille a commencé en 2018 alors qu’Epic se préparait à lancer sa version mobile de Fortnite, qui est un jeu gratuit. Paradoxalement, les joueurs dépensent une énorme somme d’argent sur ce jeu gratuit pour obtenir des skins et d’autres objets. Apple et Google prennent une réduction de 30% des ventes d’applications mobiles et de jeux en compensation pour l’exploitation de la plate-forme de distribution. Epic n’avait d’autre choix que de donner à Apple sa livre de chair car l’iPhone n’accepte que les applications de l’App Store. Android n’a pas cette limitation, donc Epic a lancé le jeu indépendamment.

Depuis le lancement de 2018, la principale voie pour obtenir Fortnite Mobile sur Android était de télécharger l’APK sur le site d’Epic et de le «charger de côté». Google décourage les développeurs de le faire, car cela oblige les utilisateurs à désactiver les mesures de sécurité sur leurs appareils, et en effet, l’approche d’Epic a posé des problèmes dès le début. Pourtant, il a obstinément refusé de bouger à moins que Google ne renonce à sa réduction de 30% des ventes, ce qu’il a refusé de faire.

Bien qu’Epic ait cédé et ajouté Fortnite au Play Store, il est très, très mécontent de cela. Dans un communiqué, Epic affirme que Google “désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play”. Il cite les fenêtres contextuelles de sécurité et les accords de logiciels OEM comme des obstacles à la distribution de son jeu, mais il n’explique pas pourquoi. Epic affirme également que Google Play Protect “bloquera purement et simplement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store”. C’est complètement faux – Epic se trompe ou est malhonnête.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez obtenir Fortnite sur le Play Store, ce qui est plus sûr et plus pratique pour les utilisateurs, peu importe ce que dit Epic. Cependant, Epic continuera d’offrir le jeu en téléchargement sur son propre site. Tous les joueurs qui l’obtiendront donneront tout leur argent à Epic. Les achats sur la version Play Store du jeu incluront la réduction de 30% pour Google.

