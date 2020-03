Essai Chrysler Pacifica 2020: Avalez votre fierté – C’est un SUV qui bat

Pour la plupart des Américains, une mini-fourgonnette est le meilleur transporteur de personnes pour la population appelée parents avec enfants et toute leur merde. Et la minifourgonnette Chrysler Pacifica 2020 sert mieux la démographie que pratiquement tous les autres véhicules utilitaires sport ou minifourgonnettes. Vous pouvez avoir une sorte de Pacifica peu coûteuse ou garnie de cuir, avec ou sans cacher les sièges escamotables des deuxième et troisième rangées, ou en tant qu’hybride rechargeable, le tout avec des sièges de troisième rangée utilisables par les adultes. En 2021, vous pourrez à nouveau obtenir la Pacifica avec une transmission intégrale.

Le Pacifica se comporte relativement bien. L’hybride rechargeable offre une autonomie de batterie de 32 milles et une autonomie de croisière avec batterie et moteur de 520 milles. Il est plus spacieux et plus léger qu’un VUS pleine grandeur. Sur le plan négatif, certaines aides utiles au conducteur sont facultatives sur le Pacifica. La fiabilité de Pacifica au cours des dernières années n’est pas comparable à celle des mini-fourgonnettes concurrentes, en particulier de Toyota et Kia.

Sur la route avec Pacifica

J’ai conduit une Pacifica hybride haut de gamme avec une suite complète d’assistance au conducteur, le dernier système d’infodivertissement UConnect 4 et des sièges en cuir noir avec des surpiqûres contrastées. Il semble plus spacieux qu’un VUS pleine grandeur, car il est à peu près de la taille du VUS Dodge Durango pleine grandeur, 203,8 pouces par rapport au 201,2 du Durango. Avec un nez plus court et sans l’arrière en pente de certains VUS, plus quelques pouces de plus que Durango, il y a beaucoup plus de place dans le Pacifica pour les personnes et le chargement à l’intérieur.

La manipulation est assez bonne pour quelque chose qui pèse une poignée de livres timides de 5000. Il atteint 60 mph en environ 7,5 secondes via un moteur à essence V6 de 3,6 litres à cycle Atkinson (rendement plus élevé, puissance de crête plus faible) et un moteur électrique de 260 ch, entraînant tous les roues avant. De temps en temps pendant les tests, l’automatique à neuf vitesses tarde à passer ou passe à la vitesse suivante. Le levier de vitesses est un bouton rotatif sur le tableau de bord. La plupart des critiques détestent les boutons (ou boutons) de changement de vitesse. Je dis: Ils laissent plus de place pour les porte-gobelets et les téléphones sur le tableau de bord ou la console. Personne ne déplace manuellement une mini-fourgonnette. Ce bouton fonctionnerait mieux s’il était enduit de caoutchouc adhérent.

Le système d’infodivertissement et de navigation, appelé UConnect et maintenant jusqu’à la version 4, continue d’être l’un des packages les plus faciles à comprendre. L’écran a une diagonale de 8 pouces, ce qui est bien, mais un écran de 10 pouces serait plus agréable (probablement sur les modèles 2021).

Le Pacifica excelle de trois façons:

En ville, la conduite est presque gratuite car la batterie de 16 kWh placée sous le plancher vous permet de parcourir 32 miles de trajet pour se rendre au travail, faire du covoiturage et gérer les tâches de conduite quotidiennes. Il se rechargera toute la nuit sur une alimentation de 120 volts, ou en environ deux heures à 240 volts. De nombreux propriétaires ne brûleront pas d’essence presque tous les jours de la semaine, même si vous le pouvez, car il n’existe aucun bouton pour forcer le Pacifica à fonctionner uniquement à l’électrique avant d’aller au moteur à combustion. Chrysler utilise donc un algorithme pour décider quand utiliser quoi. En une semaine de conduite, j’ai atteint une moyenne de 29 mi / gal, près de la cote globale EPA de 30 mi / gal de Chrysler, ce qui est assez bon pour un véhicule de 2,5 tonnes.

Deuxièmement, lors de week-ends ou de vacances plus longs, vous obtenez jusqu’à 520 miles de conduite. Vous n’avez qu’à faire le plein une fois par jour. Oui, les enfants doivent aller faire pipi plus souvent que cela, mais la chorégraphie de la zone de service inter-États d’un parent emmène les enfants aux toilettes tandis que les autres se dirigent vers les îles de ravitaillement, puis se réunissent pendant que le parent ravitailleur retourne aux toilettes, semble gagner très peu de temps.

Pour les tâches de covoiturage en semaine et les voyages en famille le week-end, vous pouvez accueillir jusqu’à sept personnes; la rangée du milieu est toujours deux seaux, pas un banc. Et tout le monde, à toutes les places assises, est très confortable, surtout dans l’hybride. La batterie sous le plancher signifie qu’il n’y a pas d’espace pour les sièges escamotables (Stow ‘N Go) qui se replient dans le plancher, mais ces sièges escamotables sont plus fins et moins confortables. Cependant, les sièges confortables du PHEV sont lourds à retirer.

Beaucoup de lignes de coupe

L’achat d’une Chrysler Pacifica commence par “Par où commencer?” Il existe huit versions de moteurs à essence Pacifica, cinq d’entre eux appelés Pacifica Touring (aucun ne s’appelle Pacifica Car Pooling); plus six versions Pacifica Hybrid; plus deux modèles Pacificas à moteur à essence, seulement ils s’appellent Chrysler Voyagers (explication ci-dessous). Quant aux modèles hybrides, il existe trois modèles Touring (Touring, Touring, 35th Anniversary Touring L) et trois modèles Limited (Limited, Limited 35th Anniversary, Limited Red S). Les modèles hybrides 35e anniversaire (des premières mini-fourgonnettes Chrysler Corp.) et S sont des variantes d’ameublement, de badges et de peinture. Si cela semble déroutant, c’est le cas, et il n’y a pas grand-chose sur le site Web de Chrysler Pacifica qui vous aide à voir quelles sont les fonctionnalités sur quelles lignes de finition.

L’hybride le moins cher, le Touring, est de 41 490 $, y compris 1 495 $ de fret. C’est 6 250 $ de plus que la Touring à moteur à essence, mais vous avez droit à un crédit d’impôt de 7 500 $, donc cela coûte vraiment moins cher. La Touring vous offre des portes coulissantes électriques, des rétroviseurs chauffants, un contact / allumage sans clé, un siège conducteur à réglage électrique, une climatisation à trois zones, un écran tactile de 8,4 pouces, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto et des prises USB. Les aides au conducteur sont l’alerte d’angle mort / l’alerte de circulation transversale arrière (même système) et le sonar de stationnement arrière. Aucun conducteur orienté vers l’avant n’aide.

Le Touring L, 45 780 $, fret compris, peut être l’endroit idéal: il ajoute une sellerie en cuir, des sièges avant chauffants et un hayon électrique. Mais il manque également une gamme complète d’assistances au conducteur.

Le Limited, 47 340 $, est l’endroit où vous pouvez ajouter une gamme plus complète d’assistance au conducteur. Il a un cuir plus agréable, des sièges avant ventilés, une navigation, un théâtre UConnect (divertissement arrière) et un son à 20 haut-parleurs. Pour 995 $, vous pouvez ajouter le groupe Advanced Safety Tec: régulateur de vitesse adaptatif stop-and-go, avertissement de collision avant avancée, avertissement de sortie de voie avancé, aide au stationnement parallèle / perpendiculaire, sonar avant (arrière de série) avec arrêt automatique et surround appareils photo. Vous pouvez également ajouter un toit ouvrant panoramique de 1 895 $.

Le haut de gamme Hybrid Limited Red S entièrement en option coûte 52 000 $, avant le crédit d’impôt.

Le marché du minibus rétréci

Les mini-fourgonnettes telles que nous les connaissons datent de la Dodge Caravan et du Plymouth Voyager 1984, des véhicules boxy, certains avec un revêtement en similibois sur les côtés. Ils ont aidé à garder Chrysler Corp. en vie. (Les véhicules, pas nécessairement le grain de bois.) Les ventes de mini-fourgonnettes, toutes marques confondues, ont culminé en 2000 avec 1,4 million de ventes, soit 8% des 17 millions de ventes de l’année. La plupart avaient trois rangées de sièges, et même la troisième rangée était raisonnablement confortable à une époque où il y avait beaucoup moins de VUS. Et ils conduisaient comme des voitures à une époque où les SUV ne le faisaient pas.

Les mini-fourgonnettes étaient populaires auprès des parents baby-boomers formés dans les banlieues qui poussaient leurs enfants à pratiquer des sports, avaient des habitudes d’achat similaires, s’impliquaient dans le PTA et avaient tendance à voter. Les démographes les appelaient des mamans de football ou des parents de football, ce qui les ennuyait, davantage parce que la maman de football était trop facilement comprise et mal comprise. En représailles – «comment ces gens ont osé me réduire à deux mots» – ils sont passés à des VUS plus gros, plus lourds, plus astucieux (jusqu’à ce que le contrôle électronique de la stabilité arrive), vous ont coûté 3 à 5 mpg en économie de carburant et manquaient d’espace pour les adolescents de la troisième rangée. Rien de tel que de voir six enfants en short et crampons débarquer d’un GMC Yukon Denali, pas d’un Pacifica, pour prouver que vous n’êtes pas un papa ou une maman du football.

Avance rapide jusqu’en 2019, et les ventes des cinq modèles de fourgonnettes (plus les restes Chrysler Town & Countrys) se sont élevées à un peu plus de 400000, soit 2% des (encore) 17 millions de ventes de véhicules légers. Le best-seller Dodge Grand Caravan obtient la majorité des ventes sur les marchés de la flotte, faisant de la Honda Odyssey et de la Pacifica les deux meilleurs vendeurs aux particuliers.

Modèle de monospaceVentes 2019Ventes 2018ChangementDodge Grand Caravan122,648151,927-19% Honda Odyssey99,113106,327-7%Chrysler Pacifica97 705118 322-17%Toyota Sienna73,58587,671-16% Kia Sedona15,93117,928-11% Chrysler Town & Country56-17% Totaux408,987482,181-15%

Entre 2000 et aujourd’hui, plus d’une douzaine de marques de minifourgonnettes ont quitté le marché: Buick Terraza, Chevrolet Uplander, Chevrolet Venture, Chrysler Voyager, Ford Freestar, Ford Windstar Cargo, Mazda MPV, Mercury Monterey, Nissan Quest, Oldsmobile Silhouette, Pontiac Montana, Saturn Relay et Volkswagen Routan. Le seul concurrent important est le Kia Sedona dans l’année modèle 2015.

En 2020, la Dodge Grand Caravan vieillissante disparaît ce printemps pour être remplacée par la Chrysler Voyager, une Pacifica d’entrée de gamme. Ce sera probablement le minibus de la flotte de location. Les initiés disent que la stratégie à deux noms aide à la valeur résiduelle du Pacifica. Chaque fois que plus de la moitié des ventes d’un modèle vont dans les flottes, cela fait baisser les prix de revente.

Devriez-vous acheter?

Si vous faites beaucoup de conduite urbaine, vous adorerez probablement combien cela peut être sur l’électricité, où le coût de l’électricité (faible) est équivalent au coût de la Pacifica obtenant 82 mpg sur l’essence. Il est spacieux sur les jambes ainsi que sur le côté pour les épaules, donc vous pouvez vraiment en avoir trois à l’arrière.

Le Pacifica obtient de bons résultats aux tests de sécurité de l’IIHS: bon dans l’ensemble en termes de résistance aux chocs et un choix de sécurité supérieur. Cependant, la lumière sur les aides à la sécurité du conducteur standard: l’avertissement d’angle mort est standard, ainsi que les fonctionnalités requises par le gouvernement telles qu’une caméra arrière. Si vous voulez une gamme plus complète d’assistances qui vous aident en particulier sur les longs trajets sur route, vous voudrez vraiment une des versions Limited et les fonctionnalités de l’ensemble Advanced Safety Tec.

Ce n’est que lorsque vous atteignez la Limited que d’importantes aides supplémentaires au conducteur sont proposées dans un ensemble d’options.

Contre la concurrence, le même argent, en gros, vous procurera les sensationnels VUS Kia Telluride ou Hyundai Palisade à trois rangées avec moins d’espace et un ajustement et une finition haut de gamme. Contre d’autres VUS, la Honda Odyssey est bien pensée, tout comme la Toyota Sienna, qui est la seule mini-fourgonnette à proposer une transmission intégrale. La Kia Sedona, moins flashy, a une qualité de construction solide et une fiabilité de son côté. Consumer Reports évalue les Sedonas récentes à 3, 4 ou 5 sur 5, tandis que le Pacifica est évalué à 1 ou 2 sur 5.

La Chrysler Pacifica est sortie depuis l’année modèle 2017. Il obtient un rafraîchissement important pour l’année modèle 2021 avec une transmission intégrale offerte uniquement sur le moteur à essence Pacifica (Chrysler avait une dernière mini-fourgonnette à traction intégrale en 2004). Chrysler aurait pu rediriger la puissance électrique du PHEV vers les roues arrière pour une traction intégrale (comme Toyota l’a fait pour créer une traction intégrale sur une voiture à traction avant), mais a choisi de ne pas le faire. Il existe une nouvelle version 5 du logiciel UConnect Drive by Android. Et il y aura une ligne de finition supplémentaire à l’extrémité supérieure, appelée Pinnacle. Pour suivre la concurrence, le Pacifica 2021 offrira un avertissement de collision avant standard, un freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et un avertissement de sortie de voie / assistance au maintien de voie.

