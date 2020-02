Essai du Jeep Gladiator 2020: vous savez que vous voulez ce pick-up tout-terrain

Ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez avec le Jeep Gladiator 2020: il a l’âme d’un SUV Jeep Wrangler, ce qui signifie qu’il est hors route. Il a un lit de ramassage, ce qui signifie qu’il va de et vers Home Depot. Et il a quatre portes et deux rangées de sièges ce qui (avec le lit de ramassage) signifie qu’il mesure plus de 18 pieds de long, donc même si le Gladiator va partout, vous ne pouvez pas le garer n’importe où.

Le Gladiator roule bien, tire jusqu’à 7500 livres et a une transmission décente. Mais la tenue de route n’est pas excellente, le bruit du vent est perceptible et vous avez presque deux pieds pour entrer. Le Gladiator le moins cher est de 35 010 $ et le Gladiator Rubicon est destiné aux graves hors route, il dépasse 62 000 $. Mais si vous pouvez en choisir un, vous vous amuserez.

30 pouces plus long que Jeep Wrangler

La Jeep date de la Seconde Guerre mondiale et du premier utilitaire léger 4 × 4 à usage général (GP, prononcé geepee et finalement jeep), la première Jeep civile (CJ) en 1945, et des camionnettes produites de 1947 à 1992. Il y avait un écart de 10 ans jusqu’à ce que le premier nouveau véhicule conceptuel de camionnette Jeep soit présenté brièvement en 2003, avec des adaptations taquinées et retenues pendant 15 ans de plus jusqu’à ce que le pick-up Gladiator arrive enfin l’année dernière, un écart de près de 30 ans. Trop long.

Comparé au Wrangler à quatre portes sur lequel il est basé, le Gladiator est 30 pouces plus long dans l’ensemble, 218 pouces contre 188 pouces, avec un empattement de 19 pouces plus long pour un espace pour les jambes vraiment confortable sur le siège arrière. Le Gladiator tracte également plus et coûte plus cher, mais seulement 2000 $ de plus en comparant le modèle d’entrée au modèle d’entrée. Les deux ont des portes et des dessus facilement amovibles par le propriétaire, ce qui rend à la fois amusant de grimper sur des rochers ou des dunes de sable par beau temps, et plus fort et parfois dur dans la conduite quotidienne sur autoroute. Pas de surprise là-bas. Pourtant, 75 mph sur l’autoroute dans le Gladiator se sentent mieux que 55 mph dans une Jeep il y a une génération.

Gladiateur Jeep sur et hors route

J’ai testé la Jeep Gladiator Rubicon 4X4 presque haut de gamme, 62 020 $, y compris des frais de transport sains de 1 495 $ de l’usine de Toledo, Ohio. Le Rubicon est le tout-terrain le plus sérieux de la gamme. Pour entrer, vous devez monter de près de deux pieds. Ne pensez même pas à porter une jupe. (Merde. Et me voilà coincé avec ce nouveau mini-cuir Ed) Le pare-brise avant est essentiellement un morceau de verre plat. Les portes sont rudimentaires. La console centrale et les poils empilés avec les commandes du système à quatre roues motrices, mais si cela vous déroute au départ, appuyez simplement sur le démarreur, tirez sur le levier de changement de vitesse principal et c’est parti.

En ville, le Gladiator roule assez bien et vous vous sentez comme si vous étiez assis bien haut. (Vous mesurez 75 pouces de haut.) Sur l’autoroute, le bruit de la route et du vent découle du manque d’isolation acoustique et des gros pneus noueux de 33 pouces (diamètre) du Rubicon. La direction semble imprécise à la vitesse, ce qui signifie que vous effectuez parfois de petits ajustements répétés pour la garder centrée dans la voie. Les sièges baquets sont assez plats et certains réglages sont manuels. Le passage de roue avant gauche est si grand qu’il n’y a pas de place pour un repose-pied conducteur. Sur de mauvaises surfaces, vous ressentez les bosses, bien qu’il y ait moins de tangage que sur le Wrangler avec son empattement plus court. Le Gladiator utilise la suspension sophistiquée à ressort hélicoïdal du ram Ram 1500 et cela aide. Une autre touche agréable est le hayon amorti qui descend doucement, plutôt que de s’ouvrir.

Une fois que vous êtes hors des routes pavées, le gladiateur est dans ses éléments. Le Rubicon a 11 pouces de garde au sol et traverse des ruisseaux de 30 pouces avec les portes ouvertes. Il a un angle d’approche de 43 degrés. L’angle de basculement avant, la mesure de l’angle raide que vous pouvez approcher sans rien gratter, est de 20 degrés. L’angle de départ arrière est de 26 degrés. Les deux sont moins que le Wrangler en raison de l’empattement plus long du Gladiator et du lit de ramassage.

Il n’y a rien d’autre comme ça parmi les micros de taille moyenne en termes de tout-terrain. Le Gladiator Rubicon utilise un transfert de puissance à deux vitesses (entre les roues avant et arrière), un blocage des différentiels avant et arrière pour améliorer la traction, une barre stabilisatrice avant déconnectable (elle augmente le dégagement hors route), des essieux avant et arrière Dana 44 et un Rapport d’exploration de 77,2: 1 pour les déplacements à basse vitesse. Un mode Off-Road + qui module le contrôle de stabilité, l’accélérateur et la sélection des vitesses. En 4WD High, il est composé pour se défouler dans le sable; en 4WD Low, pour traverser les rochers et les petites bûches.

Tout cela à partir d’un moteur V6 de 3,6 litres de 285 chevaux et d’une boîte automatique à huit rapports qui atteint 60 mi / h en 7,5 secondes environ. Un V6 diesel arrive, attendu cette année civile; il est en baisse de 26 ch par rapport au V6, mais le couple de 442 livres dépasse le V6 à essence de 70%. L’EPA évalue le Gladiator essence à 17 mpg en ville, 22 mpg sur l’autoroute, 19 mpg combinés avec du carburant ordinaire. La boîte manuelle à six vitesses est également proposée au 16/23/19. Attendez-vous à ce que le diesel augmente le mpg de 2-3 mpg ou environ 10 pour cent. Un Rubicon pèse un peu plus de 5000 livres, environ 500 livres de plus que le Toyota Tacoma TRD Pro ou le Ford Ranger Lariat SuperCrew 4 × 4 concurrents, soit 300 livres de plus que le Chevrolet Silverado ZR2.

Modèles Jeep Gladiator

Il existe cinq variantes de modèles Jeep Gladiator, ou lignes de finition. Au total, il y a suffisamment d’options pour que le haut de la gamme Gladiator chargé approche le double du prix de base du modèle d’entrée de gamme.

Gladiator Sport, 35040 $, dont 1495 $ de transport. Les quatre roues motrices sont de série, tout comme une boîte manuelle à six vitesses et des roues en acier de 17 pouces raisonnables avec des pneus toutes saisons 245 / 75R17 avec des pneus tout-terrain en option. Le tissu des sièges est en tissu. L’écran d’infodivertissement UConnect 3 est une diagonale modeste de 5 pouces, avec huit haut-parleurs, et il y a un port USB à distance, mais un écran LCD plus grand n’est pas une option, ni Apple CarPlay ou HD Radio. Le tableau de bord multi-informations est un écran LCD monochrome de 3,5 pouces. La capacité de remorquage avec le meilleur des deux forfaits d’options est de 7 650 livres. Une boîte à outils Torx est incluse pour retirer les portes en quelques minutes. Des plaques de protection, des crochets de remorquage et un toit souple sont standard.

Gladiator Sport S, 38 240 $. Le Sport S monte un peu haut de gamme, avec des jantes en alliage, un volant gainé de cuir, des vitres électriques, des rétroviseurs électriques chauffants, des phares à allumage automatique, un accès sans clé et une alarme de sécurité. Un groupe radio de 7 pouces en option permet la radio par satellite

Gladiateur terrestre, 41 890 $. Il passe à un écran central de 7 pouces, UConnect 4, Apple CarPlay et Android Auto, et sept prises USB. Il y a des marches latérales, un écran multi-informations couleur de 7 pouces, une prise de 115 volts et un ouvre-porte de garage. Au cours de la production de 2019, il s’agissait du Gladiator haut de gamme axé sur le confort et la conduite plus douce tout en pouvant égaler ou battre la plupart des véhicules à traction intégrale hors route.

Ruban gladiateur, 45 370 $. En plus des fonctionnalités hors route sérieuses, il revient aux roues en alliage de 17 pouces et offre des fonctionnalités d’assistance au conducteur en option. Sa vitesse de pointe est limitée par le régulateur à 97 mph contre 110 mph pour les autres modèles.

Gladiator North Edition, 47 410 $. C’est le modèle pour une conduite par temps froid plus confortable. Il a un écran de 8,4 pouces avec navigation, un son Alpine Premium, un groupe pour temps froid (démarrage à distance, sièges chauffants, volant chauffant), un toit rigide noir et des tapis de neige fondante.

Gladiator Mohave, prix à déterminer. Vendu en édition limitée, il est destiné à des vitesses plus élevées, jusqu’à 50 mph, dans la plage de conduite basse. Le plus souvent, vous courrez des dunes de sable plutôt que de vous glisser sur des rochers. Il monte un pouce plus haut que Rubicon et utilise un ensemble différent d’amortisseurs Fox. Le cadre et les pièces de suspension sont encore plus lourds pour faire face à un véhicule qui pourrait (correction: si vous jouez fort) voler de temps en temps et atterrir dur. Le groupe de remorquage Max Tow est livré en standard pour obtenir le groupe de refroidissement plus puissant. Les prix seront conformes aux modèles Rubicon-North Edition, suggère Jeep.

Les options et les aides à la conduite augmentent le prix

Ce sont les options qui poussent les meilleurs modèles Gladiator dans les années 60 sur les prix: ensemble de remorquage de plus grande capacité, groupe d’éclairage LED, ensembles d’assistance au conducteur, haut-parleur sans fil Bluetooth, caméra de piste orientée vers l’avant, trois types de couvertures de lit de ramassage, chargement de lit de ramassage rails, roues en alliage de qualité supérieure, un toit rigide modulaire (trois pièces, amovible séparément), une doublure de toit rigide pour l’isolation, des peintures de qualité supérieure, un son de qualité supérieure, des sièges en cuir et un pare-chocs en acier capable de treuil. La boîte automatique à huit rapports augmente le prix de 2000 $ à elle seule.

Les aides à la conduite sont des options plutôt que standard. Le groupe de sécurité active, 895 $, comprend la détection d’angle mort, l’alerte de circulation transversale arrière et les capteurs de stationnement arrière. Le groupe régulateur de vitesse adaptatif / avertisseur de collision avant, 795 $, est ce que son nom l’indique. ACC descend à 0 mph mais reviendra à la vitesse; il maintient la voiture arrêtée pendant 3 secondes puis se désengage. L’avertissement de sortie de voie / assistance au maintien de voie n’est pas proposé, pas plus que la détection des piétons.

Il y a deux airbags frontaux et deux airbags latéraux, mais pas de rideaux d’air latéraux.

Gladiator Vs. la compétition

Le Jeep Gladiator 2020 est en concurrence avec plusieurs camions de taille moyenne, dont la plupart ont une version tout-terrain. Ils sont, par ordre de ventes fin 2019: Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Nissan Frontier, Jeep Gladiator, Honda Ridgeline et GMC Canyon. Le Gladiator a vendu 40000 unités en 2019, sa première année, mais n’a atteint sa pleine production et ses ventes qu’au deuxième semestre où il a vendu 33000 unités, le mois de pointe étant un peu plus de 6000 en octobre. Les ventes pourraient reprendre dans le sillage du Super Bowl: l’annonce Bill Murray / Groundhog Day mettant en vedette le Gladiator a été considérée comme la meilleure annonce du jeu. Au cours de sa première année, le Gladiator a décerné un tas de prix de camion de l’année, dont le camion nord-américain de l’année de NACTOY.

Si vous voulez simplement prendre un pick-up 4 × 4 sur une route de terre ou de gravier avec des ornières et la roche occasionnelle qui colle un peu, ils feront tous le travail. D’autres seront meilleurs à la conduite sur autoroute, plus doux et plus silencieux. Ce que le Gladiator offre, c’est l’aura Jeep, des capacités tout-terrain qui vont de bonnes à excellentes. Pour l’instant, vous avez un très long véhicule avec un cockpit spacieux (avant et arrière) et un lit de ramassage assez court. Jeep suggère que d’autres configurations de taille Gladiator viendront.

C’est certainement une voiture que vous voulez que votre partenaire ou conjoint comprenne et apprécie avant de signer les papiers. Voyez si vous pouvez le tester sur quelques kilomètres sur une autoroute, et pas seulement sur les tournées locales. Le Gladiator n’est pas un Jeep Grand Cherokee (SUV haut de gamme à deux rangées) si vous voulez une conduite en douceur, un cockpit silencieux et un revêtement en cuir souple. Et le Gladiator a une longueur d’avance sur le Grand Cherokee pour la conduite hors route, ce qui à son tour a une longueur d’avance sur la plupart des autres voitures à traction intégrale. Jeep comprend les routes non pavées et les obstacles.

Pour le tout-terrain sérieux, ou si ce n’est pas votre seule voiture, le Gladiator Rubicon est le meilleur choix. Vous paierez facilement entre le milieu et la cinquantaine au prix courant une fois que vous aurez coché les options que vous voulez, peut-être 60 000 $. Un Gladiator plus rentable est le Sport S avec transmission automatique, toit rigide et doublure isolante, les deux ensembles d’aide à la conduite / sécurité, le groupe radio 7 pouces (LCD) avec CarPlay et Android Auto, l’ensemble de remorquage de remorque moins coûteux, et un forfait groupe de commodité requis par l’une des autres options. C’est 43 165 $ avant les incitatifs, vous pourriez donc finir par payer moins de 40 000 $ (voir ci-dessous).

(Si vous voulez la camionnette intermédiaire la plus agréable, c’est la Honda Ridgeline, la camionnette la plus semblable à une voiture. Le Toyota Tacoma est un autre bon choix. Toyota, Ford, Chevy et GMC fabriquent des versions tout-terrain de leurs camionnettes.)

Si vous avez acheté un Jeep Gladiator au cours des derniers mois, vous savez peut-être que les concessionnaires Jeep marquaient le Gladiator, en particulier le Rubicon, jusqu’à 10 000 $, parfois 20 000 $ (en demandant, si vous n’obtenez pas) au milieu de l’année lorsque le gladiateur commençant à arriver en quantité. À la fin de l’année, les majorations avaient disparu. Maintenant, c’est Jeep qui redonne de l’argent: une incitation de 2 000 $ pour pratiquement tous les acheteurs, 5 000 $ chez de nombreux concessionnaires et, selon CarsDirect, jusqu’à 9 000 $ dans quelques cas. Certaines incitations excluaient le Rubicon.

L’essentiel sur le Jeep Gladiator est qu’il est un peu rude comme un croiseur routier et de nombreux entrepreneurs / commerçants veulent un lit plus grand pour transporter des trucs, mais c’est super tout-terrain et il a du caractère en masse.

