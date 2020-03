Essai du Jeep Grand Cherokee 2020: luxueux, solide sur n’importe quelle surface de route

Le Jeep Grand Cherokee 2020 a presque une décennie, et pourtant c’est actuellement le VUS intermédiaire le plus vendu sur le marché: 242969 vendus l’an dernier, 200000 et plus pour la plupart des deux dernières décennies. La conception actuelle de la carrosserie existe depuis 2011, il existe 13 lignes de finition (variantes de modèle), plusieurs transmissions et différents niveaux de technologie d’aide à la conduite.

Malgré son âge et à cause de cela – lorsque l’usine construit la même voiture année après année, la fiabilité a tendance à s’améliorer – le Grand Cherokee a un bon ajustement et une bonne finition, une conduite bien contrôlée, un très bel intérieur sur la plupart des versions, des sièges confortables, et un solide système d’infodivertissement. Outre la détection d’angle mort standard et l’alerte de circulation transversale arrière, les fonctions d’assistance au conducteur sont facultatives ou nécessitent des lignes de finition haut de gamme. Les deux rangées de sièges sont toutes deux spacieuses, mais aucun siège de troisième rangée n’est proposé.

Si un propriétaire dit que son Grand Cherokee se débrouille bien en tout-terrain mais que l’intérieur semble correct et que l’affichage de la console centrale est petit, un deuxième propriétaire dit que c’est assez luxueux et que l’affichage est agréable, et un troisième dit que le cockpit est superbe et vous l’avez fait Je sais que ça va de 0 à 60 en 3,5 secondes, c’est parce que, avec toutes ces lignes de finition, il y en a une qui coûte 33000 $, un couple qui tourne autour de 50000 $ – 60000 $, et une qui tourne 88000 $ avec un moteur de 707 chevaux. (Non, ce n’est pas une faute de frappe.) Vous décidez de la capacité hors route, de l’accélération et du divertissement aux places arrière que vous souhaitez, et vous payez en conséquence.

Sur la route

J’ai testé le Jeep Grand Cherokee Summit. Il s’agit du premier Grand Cherokee pour les personnes qui ne ressentent pas le besoin d’avoir une forte saveur Dodge Viper dans leur SUV, auquel cas il y a le Grand Cherokee V8 SRT axé sur les performances et le Trackhawk haute performance. Ma voiture d’essai a totalisé 62 775 $ avec un système à quatre roues motrices – pas seulement une transmission intégrale – qui a ajouté 3 000 $, un moteur V8 qui a ajouté 3 795 $, une automatique à huit vitesses, la télématique, le Wi-Fi embarqué, Android Auto et Apple CarPlay, une prise secteur et de nombreuses prises USB, et un système de divertissement arrière à 1 995 $. À ce stade, vous pénétrez sur le territoire Audi-BMW-Mercedes.

Mon séjour au Grand Cherokee Summit a inclus une course de fin d’hiver dans la région des Adirondacks de l’État de New York autour de Lake Placid. Un détour par des routes de terre vallonnées et ornières couvertes d’environ huit pouces de neige ne s’est avéré aucun problème.

La montée et le retour dans les Northwoods, sur les autoroutes interétatiques, étaient agréables, avec une position de conduite confortable, un son décent et très peu de bruit de la route. Le Grand Cherokee Summit est très confortable pour quatre adultes et vaut un week-end de bagages. Même avec des porte-gobelets à l’avant et à l’arrière et des bacs dans les portes, le rangement en cabine pour les petits objets faisait défaut.

Bon Navi, mais l’audio pourrait être meilleur

Le système d’infodivertissement UConnect 4 sur ma voiture était assez facile à utiliser. Mais notez que tous les Grand Cherokees ne disposent pas d’écrans de pile centrale UConnect 4 et 8 pouces. Pendant des années, les produits Chrysler-Dodge-Ram ont une très bonne navigation et infodivertissement. Cela ne fait pas de mal que lorsque vous appuyez sur le bouton NAV, l’écran vous demande: «Où aller?» Les seules personnes qui ne comprennent pas ce sont les enseignants du primaire qui recherchent un verbe et une phrase complète.

Ce fut le premier système audio haut de gamme Harman Kardon que je conduisais qui n’était pas à couper le souffle. Il avait 19 haut-parleurs et le problème – pour moi – était le woofer dans la zone du panneau de commande du conducteur. Il a été tellement fortement amplifié qu’avec le volume et l’écoute de ma liste de lecture d’entraînement (vous savez: les chansons que vous êtes trop gêné de partager), la pression sonore a fait battre les jambes de mon pantalon. Cela ressemblait tellement à un système Rockford Fosgate, une marque heureuse d’être connue pour ses graves lourds, désolés et profonds. Il a été beaucoup amélioré en tournant le réglage des basses en dessous du point médian.

Aide aux conducteurs insuffisante

Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ne sont pas tous à la pointe de la technologie et trop nombreux sont en supplément. Rien de mal avec la détection d’angle mort (standard) ou l’aide au maintien de voie (incluse sur certaines lignes de finition). Le système de sauvegarde ParkSense en option arrête automatiquement la voiture si vous vous approchez trop d’un objet arrêté. C’est tout bon. Le régulateur de vitesse adaptatif descend à zéro mais vous devez reprendre manuellement la marche avant, et si vous êtes arrêté plus de trois secondes, l’ACC se désengage.

L’alerte de collision avant, une technologie qui nécessite une caméra frontale à faible coût, est facultative. Parmi les 18 VUS intermédiaires à deux rangées sur le marché, le seul produit non Jeep dépourvu de FCW est le Chevrolet Blazer relancé, qui, malgré son héritage, n’est pas un tout-terrain inconditionnel. Le freinage d’urgence automatique pour les autoroutes et les situations urbaines est également facultatif, et l’AEB pour piétons n’est pas proposé.

Mon Grand Cherokee Summit 4X4 était évalué à 14 mpg en ville, 22 mpg sur autoroute et 17 mpg en général. J’ai fait en moyenne 20 mpg en une semaine de conduite principalement sur autoroute.

Tant de modèles parmi lesquels choisir

Le Grand Cherokee 2020 se décline dans une gamme éblouissante de lignes de finition ou de variantes de modèle. Actuellement, il y en a 13. Ces prix incluent la livraison de 1 495 $.

Laredo, 33 735 $ à l’arrière / 35 735 $ à quatre roues motrices

Laredo E, 35 390 $ / 37 390 $

Hautes terres, 37 685 $ / 39 685 $

Altitude, 39 830 $ / 41 830 $

Édition Nord, 40 285 $ en standard 4 roues motrices

Limité, 41545 $ / 43545 $

Limited X, 46 640 $ / 48 640 $

Trailhawk 46645 $ 4RM standard

Overland, 47 985 $ / 50 985 $

Haute altitude, 50 730 $ / 53 730 $

Sommet, 54 085 $ / 57 085 $

SRT, 70 085 $ 4RM standard

Trackhawk, 88 590 $ 4RM standard

Il est difficile de décrire chaque modèle autrement que de noter que le Laredo E est un Laredo plus agréable, pas un hybride; North Edition et Trailhawk ciblent le tout-terrain et le tout-terrain hivernaux; et SRT et Trackhawk sont des VUS haute performance qui vont également hors route et remorquent des bateaux.

Devriez-vous acheter?

Le Grand Cherokee est le meilleur des sept modèles Jeep que vous pouvez acheter en termes d’équipements modernes et de fiabilité sans sacrifier la neige lourde / la conduite hors route. C’est également le produit le plus vendu, avec 26% des ventes de Jeep en 923 2981 en 2019. Selon nos calculs, il existe près de 25 VUS intermédiaires, à prix courant, et presque autant de VUS intermédiaires de qualité supérieure. Les meilleurs vendeurs, grand public ou premium, sont:

SUVVentes 2019ChangementJeep Grand Cherokee242969 + 8% Toyota Highlander239437-2% Jeep Wrangler228042-5% Ford Explorer187061-28% Subaru Outback181178 + 1%

(Remarque: la grosse retombée pour le Ford Explorer est survenue à la suite de problèmes de contrôle de la qualité lors de la mise en production de l’explorateur de sixième génération et du frère Lincoln Aviator de l’usine Ford de Chicago.)

Le Jeep Cherokee n’est pas une édition d’entrée de gamme du Grand Cherokee mais un modèle séparé de huit pouces plus court que les 190 pouces du Grand Cherokee, avec un moteur quatre cylindres de base et pas tout à fait aussi raffiné.

Le Grand Cherokee est votre meilleur choix parmi les VUS de taille moyenne si vous voulez un qui va tout-terrain, pas seulement négocier une route de gravier légèrement labourée près de la piste de ski, et le fait avec un confort raisonnable pour les passagers. En prime, certains Grand Cherokees peuvent remorquer jusqu’à 7 200 livres; les autres remorquent au moins 3 500 livres. Si vous avez de petits enfants (deux), le système de divertissement arrière double peut valoir le bon prix. Les moteurs V6 sont bons et les V8 sont meilleurs mais la consommation d’essence en souffre.

Les lignes de finition traditionnelles se portent bien contre le Chevrolet Blazer et le Ford Edge. Le Ford Explorer à trois rangées, plus spacieux et plus long, est également un concurrent pour ceux qui apprécient la capacité de remorquage. Le Toyota 4Runner est très bon hors route mais pas aussi lisse autrement. Si vous voulez un véhicule polyvalent compétent, regardez également la Subaru Ascent, la Toyota Highlander, la Honda Pilot et la Hyundai Santa Fe. Le Dodge Durango est un cousin du Grand Cherokee, est plus long et dispose de trois rangées de sièges, mais n’est pas aussi habile en tout-terrain.

Les lignes de finition supérieures du Grand Cherokee rivalisent bien avec les marques haut de gamme. Mais il est difficile de faire correspondre le NVH et les manières routières, par exemple, une BMW X5, lorsque vous vous lancez dans la bataille dans un design sorti la même année où Ke $ ha a fait ses débuts avec We R Who We R.

Les autres grands VUS intermédiaires ne correspondent pas à l’éthique du tout-terrain Grand Cherokee. La Lexus RX est excellente, mais ce n’est pas ce que vous voulez faire hors route ou transporter une remorque. Le Mazda CX-9 est le plus sportif et le plus amusant à conduire, mais sans la capacité de chargement.

L’autre avantage commercial de Jeep est que les acheteurs de Grand Cherokee sont prédisposés aux véhicules américains. Selon une étude de JD Power, 76% des propriétaires de Grand Cherokee disent préférer acheter auprès d’une entreprise nationale contre 58% pour le segment des SUV de taille moyenne dans son ensemble. Cela signifie que les propriétaires de Grand Cherokee ne peuvent pas faire du cross-shop sur la sportive Kia Telluride (trois rangées mais de taille moyenne) sous pavillon coréen, même si elle est construite en Alabama, et la Hyundai Palisade similaire. Le Grand Cherokee gagnerait en conduite hors route. Mais dans d’autres domaines, Kia et Hyundai sont extrêmement compétitifs, en particulier NVH et l’assistance au conducteur.

Un nouveau Grand Cherokee devrait être introduit cette année en tant que modèle 2021. Étant donné la capacité de Jeep à maintenir la compétitivité du modèle de quatrième génération existant, le nouveau modèle devrait être impressionnant.

