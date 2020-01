Essai du VUS sous-compacte Hyundai Venue 2020: bonne voiture, peu coûteuse

Le Hyundai Venue est peut-être la nouvelle voiture la plus simple à décrire de 2020. Il s’agit d’un SUV à deux rangées avec une coupe et une finition impeccables, un moteur et une accélération qui vous aident à éviter les contraventions, pratiquement toutes les aides au conducteur que vous souhaitez, et un prix qui vous permet d’acheter neuf plutôt qu’utilisé. Il n’y a pas beaucoup de voitures disponibles pour moins de 20000 $ avec un écran LCD couleur de 8 pouces et Android Auto / Apple CarPlay intégré. Mais désolé, pas de lecteur CD – au cas où, disons, les parents visitent et souhaitent se détendre sur leur disque Air Supply.

Hyundai décrit l’acheteur comme un jeune «aventurier urbain» parce que c’est beaucoup plus agréable que de dire «score FICO mixte». Les seuls inconvénients sont qu’aucun régulateur de vitesse adaptatif n’est disponible et un espace aux épaules confortable assis trois côte à côte à l’arrière. Il est impossible de payer plus de 25 000 $, y compris la taxe de vente et l’ordinateur et les frais de paperasse que les concessionnaires jugent si nécessaires. Vous ne payez pas de supplément pour les barres de toit ou pour la peinture bicolore de l’édition Denim (photo ci-dessous), et vous ne payez pas de supplément pour le cuir ou la traction intégrale car ils ne sont pas proposés.

Sur la route, le lieu se sentait bien en croisière dans le sud de la Floride. La longueur, trois pouces de moins qu’une Honda Fit, facilite la navigation dans la capitale surpeuplée d’Amérique du Sud (Miami), l’isolation acoustique rend la conduite agréable sur les autoroutes et la climatisation la rend supportable pour les visiteurs du Nord admirant l’humidité Florida Keys – au moins jusqu’à ce que nous ouvrions les portes pour admirer, mais pas goûter, une microbrasserie et une distillerie Route 1 sur Islamorada. L’intérieur est bien fait pour l’argent. Pourtant, les accoudoirs de rebord de fenêtre sont en plastique dur sans rembourrage, et il y a une poche de dossier, pas deux.

Assez de moteur pour vous déplacer sur la route

Le moteur est correct pour tout autre que le passage sur les routes de campagne à deux voies; 0-60 fois sont environ 10 secondes. Conseil de pro: fusionner sur une autoroute encombrée à une courte bretelle, tromper l’accélérateur et rappelez-vous que les 18 roues le font tout le temps. Le moteur délivre 121 ch (113 lb-pi de couple) grâce à la transmission à variation continue disponible sur les trois lignes de finition; il y a un manuel à six vitesses sur la ligne d’entrée SE et les économies de 1 200 $ sont la façon dont le modèle de base coûte un peu plus de 18 000 $. Cela et des roues en acier de 15 pouces.

La suspension arrière est un faisceau de torsion, qui est simple, élégant, maniable et prend moins de place qu’une suspension arrière indépendante multibras. Un cadran de console vous permet de régler la réponse de l’accélérateur via les paramètres Normal, Eco et Snow; la position Neige empêche une roue sur la glace de patiner et d’éloigner la roue de la roue sur la neige ou la chaussée sèche. Les modes n’ont aucun effet sur l’effort de direction.

Hyundai est fière du large rapport de sa CVT (IVT, ou «transmission variable intelligente»), environ 7: 1, et note qu’elle est moins complexe que la CVT de Toyota qui utilise une première vitesse mécanique avant de passer à la CVT. Toyota fait un bon contrepoint que les démarrages rapides sont ceux où la plupart des propriétaires remarquent le glissement de la réponse lente de la courroie de transmission de la CVT. Hyundai dit qu’elle a une chaîne en métal et non une courroie en métal dans la CVT et croit qu’elle a résolu tout problème de bandes élastiques. Cela aide également à ce qu’un moteur de 121 chevaux n’exige pas beaucoup de la transmission. Il est évalué à 30 mpg en ville, 34 mpg sur autoroute, 32 mpg combinés (27/35/30 pour le manuel). En une journée de conduite principalement sur des kilomètres d’autoroute, nous avons obtenu 36 mi / gal.

Modèles Hyundai Venue

Vous pourriez considérer le Venue comme une Hyundai Kona Lite car les deux sont des véhicules SUV / crossover sous-compacts. C’est un peu plus compliqué: ils sont construits sur différentes plateformes. Le Venue est plus un remplacement pour le Hyundai Accent à hayon qui a disparu en 2018 lorsque la Gen 5 Accent est arrivée. Le Kona est un SUV à bas prix de qualité supérieure et le modèle d’entrée de gamme coûte 2750 $ de plus que le Venue SE de base. Ajoutez un turbo, une traction intégrale, un revêtement en cuir et un affichage tête haute et vous atteignez 30 000 $.

Le lieu offre à chaque acheteur un très bon ensemble de sécurité standard construit autour d’une caméra orientée vers l’avant:

Assistance à l’évitement de collision avant (FCA-Ped) avec détection des piétons – avertissement des voitures devant vous, des piétons et du freinage pour éviter les collisions ou au moins réduire la gravité Aide au maintien de trajectoire (LKA) – intégrant l’avertissement de départ, tire également sur le volant pour tirer le avertissement d’attention du conducteur (DAW) – avertissement du conducteur somnolent

Là où le Kona a cinq lignes de finition, le lieu se contente de trois:

Lieu SE, 18 470 $ manuel / 19 670 $ CVT, y compris des frais de transport sains de 1,12 $. Comment est-il si abordable? Vous obtenez des roues en acier de 15 pouces sur des pneus 185 / 65R15 à flancs hauts, et ce n’est pas une mauvaise chose quand tant de routes ont des nids de poule. Les freins arrière sont à tambour, pas à disque; il n’y a pas de rails de toit; il y a une, pas deux prises USB; il n’y a que quatre haut-parleurs et vous devez maintenir le bouton du lève-vitre électrique enfoncé pour le faire glisser complètement. Ceux-ci disparaissent sur les autres lignes de finition. À part la couleur et la transmission de la peinture, il n’y a pas d’options. Mais il a une radio HD (pas satellite), un écran LCD de 3,5 pouces dans le combiné d’instruments, l’écran central de 8 pouces, un moteur avec calage variable des soupapes (CVVT) et de l’acier haute résistance aux endroits où cela est nécessaire.

Lieu SEL, 20 370 $. Le supplément de 700 $ fait du SEL le bon choix, sauf si vous voulez vraiment le changement de bâton. Vous obtenez des freins à disque arrière, des rails de toit, des commandes de température CVC automatiques, six haut-parleurs et les deux ports de charge, tous deux dans la pile centrale à l’avant.

Il existe deux packages SEL uniquement:

Pack commodité SEL, 1 150 $. Détection d’angle mort / alerte de circulation transversale arrière, toit ouvrant électrique, accoudoir coulissant et (petite) boîte de rangement.Forfait SEL Premium, 1750 $, nécessite un forfait commodité. Navigation à bord, radio satellite, télématique (Hyundai Blue Link), sièges avant / rétroviseurs chauffants, phares / feux arrière / feux de jour à LED, roues en alliage de 17 pouces avec pneus 205 / 55R17 et démarrage par clé de proximité / bouton-poussoir.

Venue Denim, 23 170 $. Le denim a de la peinture bleue et un toit blanc, un rembourrage bleu semblable au denim et les caractéristiques SEL Convenience / Premium, à l’exception du toit ouvrant. Il n’y a aucune option ou couleur de peinture à choisir.

Devriez-vous acheter?

Hyundai roule: la berline Sonata est la voiture ExtremeTech de l’année. Le SUV Sonata et Palisade ont été finalistes pour le prix NACTOY (North American Car and Truck of the Year). Hyundai n’a pas sorti une mauvaise voiture depuis des années.

Si vous voulez un VUS sous-sous-compact qui est abordable, et si vous voulez du neuf, le Hyundai Venue 2020 est votre meilleur choix. La compétition comprend les Nissan Kicks et Ford EcoSport en tant que concurrents principaux, ainsi que les Chevrolet Trax, Honda Fit ou HR-V, Kia Soul, Toyota C-HR et Jeep Renegade. Vous devriez certainement faire du cross-shop sur les Kicks, qui sont également à traction avant uniquement et qui sont disponibles depuis l’année modèle 2018. Plusieurs autres sont plus proches de 170 pouces de long, avec des prix plus élevés que le Venue.

Le lieu et Kona sont dans un demi-pouce sur la plupart des dimensions intérieures. L’espace pour les jambes du siège arrière de la salle de 34,3 pouces est raisonnable pour une si petite voiture. Le volume intérieur total est assez bon à 110,6 pieds cubes (Kona a 113,3 pieds cubes), vraiment bon pour quelque chose d’un peu plus de 13 pieds de long.

Nous recommandons le Venue SEL avec au moins le pack Convenience pour obtenir la détection des angles morts. C’est une voiture de 21 520 $ ou un paiement de location de 330 $ (36 mois, 12 000 miles par an, 2 000 $ d’acompte, 700 points FICO).

Dans le même temps, vous pouvez trouver une Kona SEL vieille de quatre ans, une transmission intégrale avec environ 12 000 miles et une garantie CPO de 19 000 $ à 20 000 $, moins sans CPO ou plus de miles. Les Hyundais ont une garantie de 5 ans / 60 000 miles (10/100 sur le groupe motopropulseur), il a donc encore plus de garantie que la plupart des voitures neuves 3/36.

Notre résultat sur le Hyundai Venue 2020: c’est la meilleure voiture si vous voulez un SUV urbain de plus ou moins 20 000 $ plus ou moins avec un espace raisonnable à l’intérieur (grand espace pour 159 pouces de longueur), d’excellentes caractéristiques de sécurité de base et un grand écran LCD standard à pile centrale qui se connecte aux téléphones Apple ou Android. Si vous pensez que vous avez besoin de la traction intégrale, vous ferez probablement aussi bien avec les pneus et les roues d’hiver (750 $ – 1000 $). Si vous avez besoin d’un régulateur de vitesse adaptatif, vous voulez le Kona. Néanmoins, Hyundai a fait un travail incroyable en mettant autant de technologie dans une voiture de 20 000 $.

Maintenant lis: