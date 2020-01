Essai Kia Telluride 2020: la nouvelle référence pour les VUS intermédiaires

Il y a un nouveau shérif en ville: le VUS intermédiaire Kia Telluride, chargé de technologies de sécurité standard et d’assistance au conducteur, pouvant accueillir sept ou huit personnes, doté d’une conduite en douceur et de la capacité de tirer pour tracter une remorque de 5000 livres. Ceci est un véhicule incroyable.

Le Kia Telluride et son jumeau fraternel Hyundai Palisade sont prêts à bouleverser le statu quo parmi les VUS grand public de taille moyenne, ainsi qu’à défier les VUS Audi-BMW-Lexus-Lincoln-Mercedes de même taille pour la qualité du cockpit et le confort de conduite, sinon manutention, pour 15 000 $ – 20 000 $ de moins. Entre le Telluride et le Palisade, les extrémités avant sont différentes et le Telluride comprend la détection des angles morts, même sur la ligne de garniture d’entrée. Généralement, ils sont plus semblables que différents. Sur leurs lignes de finition supérieures, les deux ont un système d’angle mort avec des caméras orientées vers l’arrière qui vous aide à décider quand il est sûr de changer de voie. Personne ne fait rien de tel.

Le Telluride le moins cher est bien sûr

En supposant que vous pensez que la plupart des grands VUS de taille moyenne ont suffisamment de haut-parleurs audio, de réglages lombaires, de toits ouvrants électriques et de porte-gobelets pour être à peu près équivalents, le Telluride se démarque parce que tous les outils de sécurité et l’assistance au conducteur nécessaires – tout le monde – sont à vous sur le Telluride le moins cher, l’avant – conduire LX, 33 000 $ avec la livraison:

Sécurité standard Telluride (tous les modèles)

Détection d’angle mort / alerte de circulation transversale arrière Régulateur de vitesse adaptatif avec stop and go Assistance au lac / aide au centrage de voie (Kia l’appelle assistance de voie après) Avertisseur de collision avant / évitement de collision avant / freinage pour piétons Sonar de stationnement arrière Avertissement de conducteur somnolent Alerte d’occupant arrière (pour les personnes qui oublient et laisser les enfants dans la voiture involontairement) Aide à la sortie en toute sécurité (avertit si vous êtes garé et essayez d’ouvrir une porte côté circulation lorsqu’une voiture approche) Télématique avec notification automatique de collision

C’est en plus du contrôle de stabilité habituel, de la caméra de recul arrière, etc., tout ce dont les fédéraux ont besoin. C’est à un prix de base (Telluride le moins cher) environ 3000 $ de moins que ce que la voiture moyenne vend aux États-Unis actuellement.

Fonctionnement de Blind Spot View Monitor

Ce dont vous avez besoin pour payer un supplément sur les versions plus hautes, c’est l’équipement de sécurité supérieur et au-delà de la sécurité: le moniteur d’angle mort (BVM), le moniteur de vue panoramique à 360 degrés, le niveau 2 d’auto-conduite (Highway Driving Assist ), feux de route automatiques, sonar de stationnement avant et affichage tête haute (sécurité car il réduit les regards vers le bas / sur les instruments).

BVM est un complément aux alertes visuelles d’angle mort standard de Kia sur les rétroviseurs, à l’indicateur à ne pas manquer sur l’affichage tête haute et à une alerte sonore. BVM donne au conducteur une confiance supplémentaire. Les caméras orientées vers l’arrière dans les rétroviseurs extérieurs montrent un champ de près de 60 degrés de large, environ deux fois plus qu’un miroir à vitre plate. L’écran multi-informations du tableau de bord de 7 pouces affiche la vue dès que vous actionnez le clignotant. BVM est une amélioration significative du système Lane Watch utilisé par Honda depuis 2012. La différence est que la solution de Honda était uniquement côté passager, a été proposée au lieu de la détection d’angle mort, et le conducteur a dû juger de la proximité de la voiture qui s’approche. à trois lignes horizontales. Il utilisait également l’affichage de la pile centrale, de sorte que le conducteur devait regarder de bas en haut.

Le Blind Spot View Monitor et le moniteur de vue surround (une vue aérienne simulée de la voiture utilisant quatre caméras grand angle orientées vers le bas et un logiciel d’assemblage en temps réel) sont uniquement disponibles sur le SX haut de gamme. La vue surround améliore la précision du stationnement et vous empêche de courir sur des tricycles et des animaux de compagnie impatients lorsque vous entrez ou sortez de l’allée.

Kia Telluride sur la route

J’ai testé conduit le haut de gamme Telluride SX, près de 47 000 $ entièrement équipé. Le Telluride est à son meilleur sur l’autoroute ou le covoiturage 4-5 enfants en ville. Ces missions présentent les meilleures caractéristiques du Telluride: silencieux, spacieux et confortable, accès facile aux sièges arrière. Ce n’est pas la voiture que vous souhaitez pour tracer une ligne sportive à travers les routes du canyon; pas étonnant qu’il y ait beaucoup de roulis dans les virages difficiles. Dans le même temps, si vous devez effectuer un changement de voie d’urgence, le Telluride est prêt, et les freins sont très bons lors des arrêts de panique.

Les Kia EX et SX sont livrées avec Highway Driving Assist, qui est la mise en œuvre de niveau 2 de l’auto-conduite de Kia. HDA utilise le GPS pour déterminer d’abord que vous êtes sur une route à accès limité, puis intervient. Le Telluride arpente la voiture devant ou la vitesse de régulateur de vitesse prédéfinie, et maintient la voiture centrée. Le conducteur doit avoir les mains sur le volant assez souvent pour que la voiture sache que le conducteur est toujours là et fait attention.

Fait intéressant, tous les modèles Telluride sont livrés avec une sorte d’auto-conduite qui fonctionne sur beaucoup plus de routes que Kia ne spécifie pour HDA. Invoquez le régulateur de vitesse adaptatif, que Kia appelle Smart Cruise Control, puis l’assistance de voie centrale, gardez vos mains principalement sur le volant, et le Telluride suit la route, y compris les virages en douceur. Il accélérera la voiture devant sans faire monter son pare-chocs arrière.

4 modèles Kia Telluride

La Kia Telluride 2020 est disponible en quatre variantes de modèle ou lignes de finition. Tous ont un moteur V6 de 3,8 litres, 291 ch avec boîte automatique à huit rapports, et une cote EPA de 20 mi / gal en ville / 26 sur route / 23 combinés pour la traction avant, 19/24/21 pour la transmission intégrale (carburant ordinaire) . La capacité de remorquage est de 5 000 livres. Le divertissement Kia Uvo est au moins cinq prises USB, un écran central de 8 pouces ou 10,25 pouces avec AM, FM, satellite, Bluetooth, Android Auto et Apple CarPlay, et un démarrage à distance via smartphone. Il existe de nombreuses petites touches standard telles que les bouches d’aération du diffuseur dans les rangées deux et trois, de sorte que l’air se refroidit ou se réchauffe sans pour autant faire exploser les passagers. Détails des quatre lignes de finition:

Telluride LX, 33060 $ à traction avant / 35060 $ à traction intégrale, incluant 1170 $ de transport. Il est en effet très bien équipé. Le siège est Sofino, un autre terme pour similicuir, mais le volant est gainé de cuir. Les roues sont en alliage de 18 pouces. Les seules options sont la traction intégrale, la peinture de qualité supérieure, 395 $, et un attelage avec harnais, 475 $. Il s’agit d’un huit places.

Telluride S, 35 460 $ / 37 460 $. Au-delà des fonctionnalités du LX, il dispose de six prises USB (cinq de charge, un média), de sept places assises, de sièges avant chauffants avec un siège conducteur à huit réglages électriques, d’un toit ouvrant électrique, de roues de 20 pouces et de barres de toit (barres transversales supplémentaires ).

Telluride EX, 38 460 $ / 40 460 $. L’infodivertissement comprend un écran de 10,25 pouces, une navigation et une conversation avec le conducteur (sonorisation pour les sièges arrière). L’assistance à la conduite sur autoroute est standard. Il a des sièges en cuir, chauffants / ventilés à l’avant, un chargeur de téléphone sans fil et un hayon électrique mains libres. Le pack premium de 1 495 $ comprend des sièges capitaine de deuxième rangée, des alliages de 20 pouces au fini machine et des barres de toit à profil bas. L’ensemble de remorquage à 795 $ comprend une suspension arrière à nivellement automatique ainsi que l’attelage de remorquage. (LX et S peuvent également remorquer 5 000 livres, mais pas de mise à niveau automatique).

Telluride SX, 42 960 $ / 44 960 $. Il est doté du moniteur d’angle mort, de caméras surround, de phares à LED et de phares antibrouillard, de doubles toits ouvrants, d’un audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs et d’alliages noirs de 20 pouces. Le moniteur Blind-Spot-View, le moniteur de vue surround, le sonar de stationnement avant et l’affichage tête haute en option sont exclusifs au SX et expliquent le bond de 4 500 $ d’EX. Très beau cuir également. Les options sont le groupe de remorquage, 795 $, et le groupe Prestige, 2 300 $, avec alimentation secteur, affichage tête haute, sièges de deuxième rangée chauffants (et ventilés), cuir nappa et essuie-glaces à détecteur de pluie. Avec toutes les options, c’est 48 450 $.

(Si vous essayez de créer votre propre Telluride sur kia.com et ne pouvez trouver que l’entrée LX: Continuez à chasser et vous trouverez les boutons pour S, EX et SX, finalement. C’est déroutant.)

Amélioration mineure

Si vous voulez que les aides à la conduite et les fonctions de sécurité supplémentaires ne soient pas sur le modèle de base, vous devez à peu près trouver un autre dix mille pour la ligne de finition supérieure. Serait-ce que Kia a offert un ensemble de tous les autres équipements de sécurité pour, disons, 2500 $: Moniteur de vue à angle mort, moniteur de vue surround, affichage tête haute et sonar avant, et l’a proposé au niveau intermédiaire S ou EX.

Comme tous les autres VUS intermédiaires (<200 pouces de long), le confort de la troisième rangée est compromis, bien que les 32 pouces de dégagement aux jambes de la troisième rangée de Kia soient moins compromis que sur les VUS concurrents. La solution consiste pour le propriétaire à changer de vitesse, à ravaler votre fierté (admettez que vous êtes papa ou maman de football) et à acheter une mini-fourgonnette comme la Kia Sedona, la Honda Odyssey ou la Chrysler Pacifica. Si vous voulez une traction intégrale, vous avez un (très bon) choix, la Toyota Sienna. Vous n'aborderez pas le confort d'une mini-fourgonnette avant que votre VUS ne mesure 205 à 210 pouces de long.

Il n’y a qu’un seul choix de moteur et il convient à la majorité des acheteurs. Mais cela signifie pas de modèle Telluride ST turbocompressé, pas d’hybride Telluride. Figure sur 21 mpg pour l’AWE Telluride, à ou juste en dessous de la moyenne des SUV de taille moyenne.

Nous n’allons pas ding le Telluride pour maigrir dans les virages serrés parce que: a) c’est un gros véhicule husky pas le Kia Stinger et b) vous serez de toute façon puni par votre conjoint / partenaire si vous tirez ce coup .

Quel SUV acheter?

Celui-ci est simple: à partir du début de 2020, Kia Telluride (et Hyundai Palisade) sont la classe du domaine des VUS intermédiaires à trois rangées. Entre le Telluride et la Palisade étroitement liée, les deux se sont combinés à la fin de l’année pour vendre à l’extérieur tous les VUS intermédiaires à trois rangées, sauf 1-2 Toyota Highland et Ford Explorer et également à l’exception de la coentreprise qui est le trio Chevrolet Traverse-GMC Acadia-Buick Enclave . C’est un lancement impressionnant. Kia vend environ un tiers de Tellurides de plus que Hyundai vend des Palisades.

Ils ont remporté ou figuré au sommet d’un certain nombre de récompenses de fin d’année. Telluride et Palisade ont été choisies parmi les ExtremeTech 10Best Cars / SUVs pour 2020; le Telluride a remporté un emplacement 10Best Car and Driver. Si vous lisez Consumer Reports, vous savez que le Telluride est l’une des rares voitures à avoir obtenu plus de 90 (sur 100) dans la note globale; le Paliside a quelques points de retard.) La semaine dernière (13 janvier), le Telluride a été nommé utilitaire de l’année dans la voiture et le camion de l’année en Amérique du Nord (NACTOY) à en juger par 50 journalistes nord-américains, et le Palisade était deuxième , Lincoln Aviator troisième. Plus tôt, Telluride a été nommé VUS de l’année Motor Trend.

Parmi les concurrents, la Subaru Ascent est réputée. Le Toyota Highlander est nouveau pour 2020 et est le best-seller actuel (basé sur les ventes du quatrième trimestre). Le Ford Explorer est presque aussi neuf et dispose de fonctionnalités de remorquage utiles, mais le cockpit n’est pas aussi agréable que Telluride / Palisade. La production du nouvel Explorer (avec son frère Lincoln Aviator) avait été entravée par des problèmes de contrôle qualité à l’usine Ford de Chicago. (Ford a dit que c’était réparé maintenant.) Nous dirions que le Telluride, encore plus la Palisade, se compare bien à une Lincoln Aviator Reserve de 70 000 $, pas seulement à l’Explorer.

Les rivaux Chevy Traverse et GMC Acadia ne peuvent pas non plus correspondre au cockpit de Kia; idem Dodge Durango. Les Honda Pilot et Nissan Pathfinder vieillissent. Avec l’Atlas, VW est passé d’une conduite dynamique à une tournée familiale confortable, mais sa fiabilité est inférieure à la moyenne, même si les ventes sont fortes. Le SUV à trois rangées le plus sportif et le plus amusant à conduire est le Mazda CX-9, mais il est plus petit que les autres, même si les spécifications le positionnent comme intermédiaire.

Quant à Telluride vs Palisade: le look de Kia est sportif tandis que celui de Hyundai est luxueux. Telluride a une norme de détection des angles morts et cela vous permet d’acheter le modèle d’entrée sans avoir l’impression d’avoir renoncé à quoi que ce soit en termes de sécurité. Le moniteur de vue d’angle mort Palisade utilise les indicateurs de vitesse et de tachymètre gauche et droit pour afficher les vues gauche ou droite; le Telluride utilise le MID au milieu. Sinon, choisissez l’un ou l’autre en fonction de votre apparence extérieure et intérieure, ou en fonction du revendeur local que vous préférez. Pour ce qu’il vaut, le taux de vente actuel a le Telluride en tête d’environ 30%.

Obtenez-en un avant que Kia ne se réveille et ajoute cinq grands au prix. Ils pourraient s’en tirer. (Certains concessionnaires font grimper les prix de vente de 5 000 $ ou plus sur Telluride et Palisade.) Le Telluride est si bon. Si vous avez des doutes sur la qualité de l’ingénierie et de la fabrication de voitures par Korea Inc., c’est résolu.

