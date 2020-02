Essential, Essential Phone Updates Both Dead as Andy Rubin Folds Up Shop

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Essential, la compagnie de téléphone fondée par le présumé harceleur sexuel et créateur d’Android Andy Rubin, est décédée. L’écriture est sur le mur pour Essential depuis son premier appareil, le téléphone Essential, lancé avec des spécifications médiocres, une expérience utilisateur globale faible et un prix élevé. Les ventes n’ont jamais atteint les attentes et l’entreprise a survécu à plusieurs cycles de mises à pied, mais n’a jamais mis sur le marché un produit de suivi. Le projet le plus proche que nous avons obtenu était le projet GEM, qui ressemble à un téléphone portable demi-largeur construit sans but clair. Soi-disant, GEM était un appareil qui fonctionnerait principalement par assistant vocal, ce qui semble être le genre d’idée qui le rend à mi-chemin du laboratoire avant que quelqu’un revienne à ses sens et le tue.

Ce n’est pas mon snark – c’est l’évaluation de Rubin de la situation, qui se lit comme suit:

Notre vision était d’inventer un paradigme informatique mobile qui s’intègre de manière plus transparente aux besoins de vie des gens. Malgré tous nos efforts, nous avons maintenant emmené Gem aussi loin que possible et, malheureusement, nous n’avons aucun moyen clair de le livrer aux clients. Compte tenu de cela, nous avons pris la décision difficile de cesser les opérations et de fermer Essential.

Rubin note que la dernière mise à jour logicielle pour l’Essential PH-1 a été livrée le 3 février, sans aucune mise à jour supplémentaire fournie. Les développeurs qui souhaitent continuer à travailler sur l’appareil peuvent consulter Github, où seront hébergées les images des fournisseurs prédéfinies et «tout le reste nécessaire pour continuer à pirater PH-1». Les clients de Newton Mail auront accès à ce service jusqu’en avril 2020 avant sa fermeture.

On ne sait pas dans quelle mesure la couverture du comportement d’Andy Rubin chez Google a nui à Essential en tant qu’entreprise, mais cela ne lui a certainement pas rendu service. Rubin aurait été payé 90 millions de dollars pour quitter Google après qu’une enquête a confirmé une plainte pour agression sexuelle déposée contre lui. Ce n’était ni la première plainte contre lui ni la première fois que sa vie personnelle posait des problèmes à l’entreprise. Certaines publications technologiques, comme Android Police, ont pris la décision de refuser tout accès aux appareils Essential pour les tests en raison de préoccupations concernant son comportement.

Les pirates et les développeurs pourraient être en mesure de travailler avec les images github d’Essential pour continuer à fournir un support pour le périphérique, mais le support officiel est terminé, efficace immédiatement. Si vous aviez à cœur de crier sur votre produit demi-largeur pour effectuer des tâches simples, vous voudrez peut-être envisager d’avoir des enfants au lieu d’acheter du GEM.

