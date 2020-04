ET Aliewnare Gaming PC Sale: 10% supplémentaires de réduction sur les ordinateurs de bureau Aurora, les ordinateurs portables M15 et bien plus encore

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, il existe plusieurs bonnes affaires sur les PC Dell, y compris le puissant et populaire ordinateur de jeu Alienware Aurora de la société qui est équipé d’une puissante carte graphique Nvidia RTX 2080 Super.

Bureau de jeu Dell Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700 avec Nvidia GeForce RTX 2080 Super, 8 Go de RAM DDR4, disque dur de 1 To (1 359,00 $)

L’Alienware Aurora de Dell associe une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 Super rapide à un processeur Intel Core i7-9700 extrêmement puissant. Le système est également livré avec un disque dur de 1 To et 8 Go de RAM DDR4. Ce système se vend généralement à 1629,99 $, mais avec un code promotionnel LCS10OFF vous pouvez l’obtenir auprès de Dell pour seulement 1 359,00 $.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 édition spéciale Intel Core i7-9700K avec super GPU Nvidia GeForce RTX 2070, 8 Go de RAM DDR4, disque dur de 2 To et SSD M.2 NVMe de 512 Go (1 649,99 $)

Équipé d’un processeur Intel Core i7 overclockable et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 Super, ce bureau a un énorme potentiel de jeu. Il devrait être capable d’exécuter des jeux à des résolutions 2K avec une relative facilité. Obtenez-en un dès aujourd’hui auprès de Dell à un prix réduit de 2 159,98 $ à 1 649,99 $ avec le code promotionnel 50OFF699.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p 144 Hz avec Nvidia GeForce RTX 2060, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 PCI-E SSD (1349,99 $)

Si vous voulez un ordinateur portable rapide avec de nombreuses performances pour exécuter les derniers jeux, alors vous voudrez peut-être envisager l’Alienware M15 de Dell. Ce système a été littéralement conçu pour les jeux et il dispose d’un processeur rapide à six cœurs, d’un Nvidia GeForce RTX 2060 et d’un écran IPS 1080p 144Hz de haute qualité. Vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell réduit de 1913,98 $ à 1349,99 $ avec le code promo LCS10OFF.

