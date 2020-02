ET Deals: Précommande Samsung Galaxy S20, Ring Video Doorbell Pro w / Echo Dot pour 199 $

Le nouveau smartphone phare de Samsung, le Galaxy S20, est désormais disponible en précommande. Soyez parmi les premiers à découvrir ce nouvel appareil mobile à la pointe de la technologie en précommandant le vôtre dès aujourd’hui.

Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 5G 128 Go (999,99 $)

Le nouveau smartphone Galaxy S20 de Samsung présente plusieurs avancées par rapport à son prédécesseur, notamment un appareil photo 108MP haut de gamme avec un puissant zoom 100x. Ajoutez à cela la prise en charge du réseau 5G et un luxueux écran AMOLED de 3200 × 1440 et les avantages du Galaxy S20 sont mis en évidence. Vous pouvez précommander ce téléphone maintenant auprès de Walmart pour 999,99 $, puis vous serez parmi les premiers à l’essayer après sa sortie officielle le 8 mars.

Ring Video Doorbell Pro + Echo Dot (199,99 $)

Cet appareil utile est plus qu’une simple sonnette. Il envoie des notifications à vos appareils Echo chaque fois que la sonnette retentit, et il vous permettra de voir qui est à votre porte et de leur parler. Cela vous aide à rester en sécurité en facilitant la vérification des personnes présentes. Amazon propose actuellement le Ring Video Doorbell Pro avec un Echo Dot de 3ème génération réduit de 298,99 $ à 199,00 $.

Offres en vedette

Précommandez le smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 5G 128 Go pour 999,99 $ Commandez un smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 + 5G de 128 Go pour 1199,99 $ à WalmartDell Latitude 7390 vPro Core i7-8650U Ordinateur portable 13,3 ″ 1080p + Dell Pro Sleeve 13 pour 599 $ chez Dell (prix courant 2745,69 $) Ring Video Doorbell 2 + Echo Dot for 169 $ sur Amazon (prix courant 248,99 $) Ring Video Doorbell Pro + Echo Dot pour 199 $ sur Amazon (prix catalogue 298,99 $) Anneau Judas + Echo Dot pour 169 $ sur Amazon (prix catalogue 248,99 $) Moniteur Dell UltraSharp U2718Q 27 ″ 4K InfinityEdge + Carte-cadeau Dell de 150 $ pour 449,99 $ chez Dell (prix courant 619,99 $) Aujourd’hui seulement: Kit de sécurité pour maison intelligente Arlo avec caméra Arlo Pro, sonnette et carillon pour 109,99 $ sur Amazon (prix catalogue 174,97 $) Sonnette vidéo Wi-Fi eufy Security 2560 × 1920 + carillon sans fil pour 109,99 $ sur Amazon (utilisez le code: DBCODE99N – prix catalogue 159,99 $) Disque dur SATA Seagate IronWolf 6 To 7200 tr / min 3,5 ″ NAS avec cache de 256 Mo pour 139,99 $ sur Amazon (prix courant 179,99 $) Routeur WiFi Jetstream AC1900 double bande 802.11ac pour 49,99 $ chez Walmart (prix courant 139 $) Purificateur d’air compatible WiFi Dyson Pure Hot + Cool Link HP02 pour 399,99 $ sur Amazon (remise de 100 $ à la caisse – prix courant 599,99 $) Câble HDMI Premium 6 pieds certifié Monoprice (paquet de 3) pour 14,72 $ sur Amazon (prix catalogue 19,99 $)

