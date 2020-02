ET Early Amazon Presidents ‘Day Sale: Echo Dot, Echo Buds, Echo Show, Kindle

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La journée des présidents est encore dans quelques semaines, mais cette année, Amazon lance ses accords tôt. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir plusieurs appareils intelligents d’Amazon avec des remises importantes.

Amazon 3e génération Echo Dot (29,99 $)

Le haut-parleur intelligent Echo Dot d’Amazon est livré avec l’assistant personnel virtuel Alexa de l’entreprise, qui est capable d’entendre et d’obéir à de nombreuses commandes vocales. En plus d’être un haut-parleur pour écouter de la musique, il fonctionne également comme un appareil mains libres pour passer des appels téléphoniques et il peut également contrôler d’autres appareils qui prennent en charge Alexa. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un point d’écho de 3ème génération d’Amazon réduit de 49,99 $ à seulement 29,99 $.

Amazon Echo Buds (89,99 $)

Amazon a créé ses Echo Buds pour rivaliser avec des AirPods d’Apple et des Galaxy Buds de Samsung. Tout comme ces autres appareils, les Echo Buds sont entièrement sans fil et peuvent également durer jusqu’à 5 heures avec une seule charge. Aujourd’hui, Amazon propose ces écouteurs de haute technologie en vente avec une remise de 40 $, ce qui fait chuter le prix de 129,99 $ à 89,99 $.

Amazon Echo Show 8 (89,99 $)

Echo Show 8 d’Amazon dispose d’un écran HD de 8 pouces et est compatible avec une large gamme de services compatibles avec Amazon et Alexa. Il peut fonctionner comme écran pour des dispositifs de sécurité à domicile comme la sonnette vidéo de Ring, et il peut être utilisé pour appeler des personnes et de nombreuses autres fonctions. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’un de ces appareils polyvalents et utiles à partir de 129,99 $ à 89,99 $.

Kindle Paperwhite 8 Go + Kindle illimité 3 mois (94,99 $)

Le Kindle Paperwhite d’Amazon est certifié IPX8 étanche, ce qui signifie qu’il peut passer jusqu’à une heure immergée sous deux mètres d’eau et continuer à fonctionner. Ce modèle dispose également de 8 Go d’espace de stockage, vous offrant ainsi beaucoup d’espace pour contenir d’innombrables livres. En tant qu’offre spéciale, Amazon propose cet appareil, qui se vend généralement à 129,99 $, pour seulement 94,99 $. Il est également livré avec un abonnement de trois mois à Kindle Unlimited, ce qui en fait une excellente affaire.

Offres en vedette

