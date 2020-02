ET Early Dell President’s Day Deals: réductions sur les ordinateurs de bureau XPS, les jeux Alienware et les moniteurs UltraSharp

Dell prend une longueur d’avance le jour des présidents en lançant d’excellentes offres sur plusieurs de ses produits les plus populaires. Aujourd’hui, vous pouvez économiser gros sur un écran ou acheter un nouvel ordinateur avec une remise substantielle.

Moniteur Dell UltraSharp U3415W 34 pouces incurvé USB-C 3 440 × 1 440 + Carte Dell Promo eGift de 200 $ (699,99 $)

L’écran haut de gamme UltraSharp U3415W de Dell est doté d’un panneau d’affichage incurvé IPS ultra large avec une résolution de 3 440 × 1 440. L’écran a également une excellente prise en charge des couleurs qui s’étend à 91% de la gamme de couleurs CIE1976, et il est actuellement réduit de 949,99 $ à seulement 699,99 $ de Dell. Ajoutez à cela une carte-cadeau Dell de 200 $, et ce moniteur est une offre incroyable.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 avec 16 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (799,99 $)

Le bureau Dell XPS 8930 est livré avec un processeur Intel Core i7-9700 avec huit cœurs de processeur qui peuvent fonctionner à des vitesses d’horloge pouvant atteindre 4,7 GHz. Le système est également livré avec 16 Go de mémoire DDR4, ce qui le rend bien adapté au multitâche sur plusieurs projets en même temps. Vous pouvez faire baisser ce système de 999,99 $ à 799,99 $ plus abordable auprès de Dell.

Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p 144 Hz avec Nvidia GeForce RTX 2070, 16 Go de RAM DDR4 et 1 To M.2 PCI-E SSD (1399,99 $)

Si vous voulez un ordinateur portable rapide avec de nombreuses performances pour exécuter les derniers jeux, alors vous voudrez peut-être envisager l’Alienware M15 de Dell. Ce système a été littéralement conçu pour les jeux et il dispose d’un processeur rapide à six cœurs, d’un Nvidia GeForce RTX 2070 et d’un écran IPS 1080p 144Hz de haute qualité. Vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell réduit de 2349,99 $ à 1399,99 $ avec le code promo AW950OFF.

Offres en vedette

Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 à 8 cœurs avec 16 Go de RAM pour 799,99 $ chez Dell (prix catalogue 999,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i7-9700 Desktop Tower 8-core avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 1099,99 $ chez Dell (prix courant 1599,99 $) Ordinateur de bureau compact quadricœur Intel Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 pour 299,99 $ chez Dell (prix catalogue 449,99 $) Abonnement de 2 mois au Wall Street Journal pour 1 $Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 649,07 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE35 – prix catalogue 998,57 $) Moniteur IPS incurvé Dell UltraSharp U3415W 34 ″ 3440 × 1440 + Carte-cadeau Dell de 200 $ pour 699,99 $ chez Dell (prix courant 949,99 $) Téléviseur intelligent DEL HDR Vizio V505-G9 4K de 50 po + carte-cadeau Dell de 75 $ pour 289,99 $ chez Dell (prix catalogue 359,99 $) Téléviseur intelligent HDR LG 75UM6970PUB 4K 75 pouces + Carte-cadeau Dell de 150 $ pour 799 $ chez Dell (prix courant 1099 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i5-9400 6-core Desktop for 579 $ Dell (prix catalogue 998,57 $) Ordinateur portable Dell Vostro 13 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U quadricœur 13,3 ″ 1080p pour 599 $ chez Dell (prix courant 1212,86 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW950OFF – prix catalogue 2349,99 $) Moniteur Dell UltraSharp U2719D 27 ″ QHD IPS Infinityedge + Carte-cadeau Dell de 100 $ pour 374,99 $ chez Dell (prix courant 499,99 $) Moniteur IPS incurvé Dell UltraSharp U3818DW 38 ″ 3840 × 1600 + Carte-cadeau Dell de 200 $ pour 949,99 $ chez Dell (prix courant 1299,99 $)

