ET Early Dell Presidents ’Day Sales: Économisez sur XPS, les ordinateurs portables Inspiron, Alienware Aurora et plus encore

Amazon n’est pas le seul détaillant à prendre un bon départ le jour de la présidence. Aujourd’hui, vous pouvez bénéficier tôt des offres de la journée des présidents de Dell, notamment une remise de 350 $ sur un ordinateur portable 2-en-1 AMD Ryzen 7 riche en fonctionnalités.

Écran Dell Inspiron 14 5485 AMD Ryzen 7 3700U 2 en 1 14 pouces IPS 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (499,99 $)

Cet ordinateur portable à un prix excellent est équipé d’un processeur quadricœur AMD rapide, d’un écran 1080p et d’un SSD NVMe d’un demi-téraoctet, le tout pour le bas prix de 499,99 $. Utilisez simplement le code promotionnel LTINSP1452AFF à la caisse sur Dell.com pour faire baisser le prix de 849,99 $.

Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U à écran tactile 4K de 13,3 pouces avec 8 Go de RAM LPDDR3 et 256 Go de SSD M.2 NVMe (849,99 $)

Cet ordinateur portable haut de gamme de milieu de gamme à revêtement métallique comprend un processeur quadricœur Intel Core i5-8265U et un écran tactile 4K. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 21 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell à un prix réduit de 1 568,99 $ à 849,99 $ avec un code promo LTXPS133AFF.

Ordinateur de jeu Alienware Aurora Intel Core i5-9400 avec Nvidia GeForce GTX 1660, 8 Go de RAM DDR4, 256 Go M.2 SATA SSD et 1 To HDD (971,99 $)

Avec un processeur Intel Core i5-9400 hexa-core cadencé à 4,1 GHz et une Nvidia GeForce GTX 1660, ce système est prêt à affronter les jeux graphiques difficiles sur le marché aujourd’hui. Les joueurs apprécieront également l’étui edgy Alienware qui comporte des lumières LED sur les panneaux latéraux. En utilisant le code promo AWR8420OFF lors du paiement sur le site Web de Dell, vous pouvez faire passer ce système de 1 099,99 $ à seulement 679,99 $.

