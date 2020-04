ET Lenovo Spring Sale: Économisez sur les ThinkPad, les ordinateurs portables de yoga, les ThinkCentres, etc.

Les étudiants et le personnel des entreprises étant contraints de travailler à domicile pour le moment en raison de l’épidémie de COVID-19, il est devenu essentiel d’avoir un ordinateur capable de travailler. Pour une durée limitée, les ordinateurs portables ThinkPad bien construits de Lenovo sont proposés avec des remises considérables. N’importe lequel de ces systèmes serait une excellente option pour vider votre bac ou terminer les devoirs de votre enfant.

Ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 Intel Core i5-10210U 1080p 14 pouces avec 16 Go LPDDR3 et SSD M.2 NVMe 512 Go (1253,40 $)

Ce système léger ne pèse que 2,4 livres et est équipé d’un processeur Intel Core i5 moderne ainsi que d’un écran 1080p de 14 pouces. En plus de la qualité de construction solide, ce système dispose également d’un capteur d’empreintes digitales et d’une durée de vie de la batterie exceptionnelle; il peut durer jusqu’à 18,3 heures sur une charge. À l’heure actuelle, vous pouvez faire passer ce système de 2 789,00 $ à 1 533,95 $ auprès de Lenovo avec le code promo THINK45.

Ordinateur portable Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U vPro 1080p 12,5 pouces à écran tactile avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go de SSD PCI-E (806,55 $)

Le portable ThinkPad X280 élégant et compact de Lenovo pèse à peine 2,78 livres, et il offre une autonomie de batterie extraordinairement longue pouvant atteindre 16,6 heures. Ajoutez à cela un processeur Core i5 décent avec prise en charge de vPro et cet ordinateur portable devient une excellente option pour une utilisation bureautique. Ce système est disponible directement auprès de Lenovo et son prix est passé de 2079,00 $ à 806,55 $ avec le code promo EXTRAFIVE.

Offres en vedette

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 Intel Core i5-10210U 14 ″ 1080p Ultra-Light Laptop with 16GB RAM, 512GB SSD for 1533,95 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINK45 – prix courant 2789 $) Ordinateur portable tactile Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U Quad-core 12,5 ″ 1080p tactile pour 806,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 2079 $) Lenovo ThinkVision P44w-10 43,4 ″ 3840 × 1200 32:10 VA Curved HDR Monitor for 863,44 $ chez Lenovo (utilisez le code: MONITOREXTRA5 – prix courant 1299 $) Lenovo ThinkPad X1 Yoga 3e génération Intel Core i5-8250U Quad-core 14 “1080p IPS Touchscreen Laptop for 999 $ chez Lenovo (prix catalogue 2659 $) Ordinateur portable Lenovo ThinkPad T490 Intel Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p IPS pour 1104,95 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINK45 – prix courant 2009) Lenovo ThinkBook 14 Intel Core i5-1035G1 Quad-core 14 ″ 1080p Laptop for 723,87 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINKSPRING – prix courant 1149 $) Ordinateur portable Lenovo Yoga C740 Intel Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p IPS à écran tactile pour 778,99 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 819,99 $) Ordinateur portable Lenovo Yoga C640 Intel Core i7-10510U Quad-core 13,3 ″ 1080p Touch 2-en-1 pour 864,49 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 999,99 $) Ordinateur portable Lenovo Yoga C930 Intel Core i7-8550U Quad-core 14 ″ 1080p Touch 2-en-1 pour 1049,99 $ chez Lenovo (utilisez le code: YOGA4U – prix catalogue 1599,99 $) Ordinateur portable Lenovo Yoga C940 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p IPS à écran tactile avec GTX 1650, 12 Go de RAM pour 1349,99 $ chez Lenovo (utilisez le code: SPRINGCLEAN6 – prix courant 1709,99 $) Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen 5 PRO 3400GE Tiny Desktop with 512GB SSD for 576 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINKSPRING – prix catalogue 1009 $) Lenovo ThinkCentre M90n Nano Intel Core i5-8265U Desktop Quad-core pour 608 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINKSPRING – prix courant 1089 $) Lenovo 4 ″ Smart Clock avec Google Assistant pour 39,99 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $)

