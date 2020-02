ET Logitech Gaming Sale: Économisez jusqu’à 50% sur les souris de jeu, les haut-parleurs, etc.

Aujourd’hui, vous pouvez économiser sur plusieurs des produits Logitech les plus populaires, y compris certaines des meilleures souris et haut-parleurs de jeu de la société.

Souris de jeu sans fil Logitech G602 (22,99 $)

Après plusieurs années sur le marché, le G602 de Logitech est devenu un favori parmi ceux qui ont besoin d’une souris fiable et fiable pour les jeux et l’utilisation quotidienne. Il a une cote DPI maximale de 2500 et il dispose d’un total de 11 boutons programmables. La souris peut également durer jusqu’à 250 heures sur un seul jeu de piles AA. Cette souris s’est vendue à l’origine pour 79,99 $, mais vous pouvez l’obtenir maintenant sur Amazon pour 22,99 $.

Système d’enceintes Logitech Z323 (34,79 $)

Logitech a conçu ce système d’enceintes de 30 W avec un subwoofer de 18 W pour produire des notes de fond profondes. Il est également livré avec une paire d’enceintes satellites 6 W, et vous pouvez dès maintenant obtenir le système avec une remise de 50% sur Amazon. Cela fait chuter le prix de 69,99 $ à 34,79 $.

Écran IPS incurvé 4K UltraSharp U3818DW de 38 pouces de Dell + carte de promotion électronique Dell de 200 $ (955,49 $)

L’UltraSharp U3818DW de Dell est doté d’un grand panneau IPS incurvé de 38 pouces avec prise en charge des couleurs 10 bits et d’une résolution ultra large de 3840 × 1600. Cela rend l’écran exceptionnellement bien adapté à l’édition professionnelle d’images et au travail de bureau. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un auprès de Dell, qui passe de 1299,99 $ à 849,99 $, et il est également livré avec une carte cadeau électronique Dell de 200 $.

