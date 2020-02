ET Offres Apple: 300 $ de réduction sur MacBook Pro 16 pouces, prix Black Friday sur Apple Watch Series 5, 50 $ de réduction sur iPad Mini

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous êtes un fan des produits Apple, c’est aujourd’hui votre jour de chance. Des offres sont actuellement disponibles sur plusieurs des produits les plus populaires d’Apple, notamment ses ordinateurs portables, iPads et montres connectées.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro Intel Core i7 16 pouces avec processeur graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et SSD 512 Go (2099,00 $)

Apple a conçu son Macbook Pro haut de gamme avec à la fois un processeur Intel Core i7 hautes performances et un processeur graphique AMD rapide. Cela donne au système la puissance dont il a besoin pour accélérer le traitement des images et exécuter des jeux modernes. Le système dispose également d’un écran Retina de 16 pouces et d’une coque en aluminium, ce qui lui confère un aspect et une sensation haut de gamme. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce système d’Amazon réduit de 2399,00 $ à 2099,00 $.

Apple Watch Series 5 GPS 40 mm (354,99 $)

La toute dernière smartwatch d’Apple sera la première de la société à proposer un affichage toujours allumé, qui restera allumé et fournira des informations à l’écran pendant toute la durée de fonctionnement de la montre. Apple a déclaré que, comme le modèle de l’année dernière, la nouvelle Watch Series 5 continuera à offrir jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. Pour une durée limitée, vous pouvez en obtenir un d’Amazon à un prix réduit de 399,99 $ à 354,99 $ avec un coupon cliquable d’Amazon.

Tablette Wi-Fi Apple iPad Mini de 7,9 pouces (349,99 $)

Si vous cherchez une petite tablette pour voyager, l’iPad Mini compact d’Apple peut être le bon choix pour vous. Cette tablette ne mesure que 7,9 pouces de diagonale et offre de nombreuses performances pour les jeux et la révérence multitâche du processeur A12 Bionic intégré à l’intérieur. Habituellement au prix de 399,00 $, vous pouvez obtenir cette tablette maintenant pour 349,99 $ sur Amazon.

