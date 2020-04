ET Offres de jeux Dell et PC professionnels: ordinateur de jeu G5 seulement 800 $, ordinateur portable Vostro 14 5490 à seulement 609 $, 479 $ de réduction sur Alienware Aurora R9

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Dell propose plusieurs de ses ordinateurs les plus populaires en vente, notamment les ordinateurs de bureau de jeu G5 et Alienware Aurora de la société.

Ordinateur de jeu Dell G5 Intel Core i5-9400 avec GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To à 7 200 tr / min (799,99 $)

Dell a conçu ce bureau de jeu avec un processeur graphique Intel Core i5-9400 et GeForce GTX 1660 Ti. Ensemble, ce matériel peut exécuter des jeux avec des paramètres élevés à une résolution de 1080p. Le système a également un panneau avant unique qui a l’air cool et énervé, et avec un code promo 50OFF699 vous pouvez désormais le faire passer de 918,99 $ à seulement 799,99 $ chez Dell.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 5490 Intel Core i5-10210U 1080p 15,6 pouces avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 M.2 NVMe SSD (586,46 $)

Dell a mis à niveau cet ordinateur portable avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i5-10210U de 10e génération dotés de quatre cœurs cadencés à 1,6 GHz. Le système est également livré avec un périphérique de stockage SSD NVMe rapide et un écran 1080p, ce qui le rend bien adapté à tout type de travail ou à toute activité non liée aux jeux. Vous pouvez l’obtenir dès maintenant auprès de Dell, qui passe de 1 141,43 $ à seulement 609,00 $ avec le code promo SAVE50.

Ordinateur de jeu Dell Alienware Aurora Intel Core i7-9700K avec Nvidia GeForce RTX 2070 Super, 16 Go de RAM DDR4 1 To M.2 NVMe SSD et 1 To HDD (1 770,98 $)

Les nouveaux ordinateurs de bureau de jeu Alienware Aurora de Dell utilisent une nouvelle conception de boîtier avec éclairage LED RVB et matériel haut de gamme, qui est capable d’exécuter les derniers jeux avec des effets de nouvelle génération, y compris le lancer de rayons. Avec code promo 50OFF699 vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell, qui est passé de 2 249,98 $ à 1 770,98 $.

Offres en vedette

