ET Offres Dell XPS et Vostro: 260 $ de rabais sur le bureau XPS 8930, 400 $ de rabais sur le forfait pour ordinateur portable XPS 13, Vostro 15 3590 à moins de 800 $

Besoin d’un PC de bureau? Pour une durée limitée, Dell vend son PC de jeu XPS 8930 Special Edition avec un processeur Core i5 et un GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti pour seulement 949,99 $.

Ordinateur de bureau Dell XPS 8930 Édition spéciale Intel Core i5-9400 avec Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 8 Go de RAM DDR4, disque dur de 1 To et SSD NVMe M.2 de 256 Go (949,99 $)

Équipé d’un processeur Intel Core i5 et d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, ce bureau a beaucoup de puissance pour exécuter des jeux à une résolution de 1080p. Obtenez-en un dès aujourd’hui auprès de Dell, de 1 209,98 $ à 949,99 $ avec un code promotionnel 50OFF699.

Ensemble ordinateur portable, moniteur, clavier et souris Dell XPS 13 (1 034,99 $)

Cet ensemble fantastique comprend un ordinateur portable Intel Core i5 de 10e génération, un écran 1080p de 27 pouces et un clavier et une souris sans fil. Le bundle dispose également d’un adaptateur mobile USB-C qui facilite la connexion de tout ce matériel. Si vous avez besoin de matériel pour travailler à la maison, cela vous donnera exactement ce dont vous avez besoin. Régulièrement, cet équipement vous coûterait 1 457,95 $, mais maintenant vous pouvez l’obtenir pour seulement 1 034,99 $ avec le code promo 50OFF699.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 3590 Intel Core i7-10510U 1080p 15,6 pouces avec 8 Go de RAM DDR4 et 256 M.2 NVMe SSD (788,36 $)

Dell a mis à niveau cet ordinateur portable avec le nouveau processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération doté de quatre cœurs cadencés à 1,6 GHz. Le système est également livré avec un périphérique de stockage SSD NVMe rapide, un écran 1080p et un processeur graphique AMD Radeon 610 pour exécuter des jeux bas de gamme. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell, qui est passé de 1 212,86 $ à seulement 788,36 $ avec le code promo SAVE35.

Offres en vedette

