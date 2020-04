ET Offres HP: Économisez des centaines sur les ordinateurs de bureau, portables et PC de jeu HP – Obelisk 875 AMD Ryzen Gaming Desktop pour seulement 699 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous manquez de choses à faire à la maison pendant l’épidémie? Procurez-vous un nouveau PC de jeu puissant de HP et plongez dans le monde du jeu. Les meilleurs systèmes présentés dans cet article ont tous d’excellentes capacités de jeu et peuvent exécuter tous les jeux PC modernes sur le marché aujourd’hui.

Ordinateur de jeu HP Omen Obelisk 857-1045m AMD Ryzen 5 3500 avec Nvidia GeForce GTX 1660 Super, 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (699,99 $)

Le HP Omen Obelisk 857-1045m est un bureau de jeu abordable avec du matériel capable de faire fonctionner des jeux en douceur à des résolutions 1080p. Ce système a également une palette de couleurs flashy rouge et noir et il est disponible dès maintenant auprès de HP, passant de 999,99 $ à seulement 699,99 $.

Ordinateur de jeu HP Omen 880-175X Intel Core i7-9700K avec Nvidia GeForce RTX 2080, 16 Go de RAM DDR4, 512 Go NVMe SSD et 2 To HDD (2069,99 $)

Le bureau de jeu HP Omen 880-175X a un prix assez élevé, mais si vous souhaitez exécuter facilement des jeux modernes avec des paramètres optimisés, cela peut être le système pour vous. La carte graphique RTX 2080 a beaucoup de puissance pour de magnifiques effets d’éclairage ray-tracés, et le système dispose également de beaucoup de stockage grâce à un SSD de 512 Go et un disque dur de 2 To. Avec code promo 10GAMERSPRING vous pouvez obtenir cet ordinateur HP réduit de 2 299,99 $ à seulement 2 069,99 $.

Ordinateur portable de jeu HP Omen 15t Intel Core i7-9750H 15,6 pouces 1080p avec GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go NVMe SSD (1249,99 $)

Construit avec un puissant processeur Intel Core i7-9750H à six cœurs et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, ce système a plus que suffisamment de puissance pour exécuter des jeux sur l’écran 1080p intégré du système avec d’excellents paramètres graphiques. Vous voulez encore plus de puissance? Vous pouvez mettre à niveau le système avec une puce graphique RTX 2060 encore plus rapide pour 130 $ de plus, et l’affichage peut être mis à niveau vers un panneau rapide de 144 Hz pour seulement 100 $ de plus. Actuellement, ce système est en vente auprès de HP, passant de 1 449,99 $ à 1 249,99 $. Si vous optez pour la mise à niveau du GPU en option, vous pouvez également utiliser le code promo 10GAMERSPRING pour réduire de 10% supplémentaires le prix d’achat, ce qui rend vos mises à niveau nettement moins chères.

Offres en vedette

Ordinateur de jeu HP OMEN Obelisk 875 AMD Ryzen 5 3500 à 6 cœurs avec GTX 1660 pour 699,99 $ à HP (prix catalogue 999,99 $) Ordinateur de bureau de jeu à 8 cœurs HP OMEN 880 Intel Core i7-9700K avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 2 To HDD pour 2069,99 $ chez HP (utilisez le code: 10GAMERSPRING – prix catalogue 2299,99 $) Ordinateur portable de jeu HP OMEN 15 Intel Core i7-9750H + RTX 2070 Max-Q 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec 16 Go de RAM, SSD 512 Go pour 1646,99 $ chez HP (sélectionnez i7 9750H + RTX 2070, écran 15,6 pouces 144 Hz et utilisez le code: 10GAMERSPRING – prix catalogue 2029,99 $) Ordinateur portable de jeu 4K HP OMEN 15 Intel Core i7-9750H + RTX 2080 Max-Q 15,6 ″ 4K avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1826,99 $ chez HP (sélectionnez i7 9750H + RTX 2080, écran 4K de 15,6 pouces et utilisez le code: 10GAMERSPRING – prix catalogue 2229,99 $) Ordinateur portable de jeu 4K HP OMEN 15 Intel Core i9-9880H + RTX 2080 Max-Q 15,6 ″ avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 2006,99 $ chez HP (sélectionnez i9 9880H + RTX 2080, écran 4K de 15,6 pouces et utilisez le code: 10GAMERSPRING – prix catalogue 2429,99 $) Ordinateur portable de jeu tactile HP Core 2 OMEN X 2S Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p à double affichage avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 2024,99 $ chez HP (utilisez le code: 10GAMERSPRING – prix courant 2699,99 $) Ordinateur portable HP 15 t Intel 10e génération Core i5-10210U quadricœur 15,6 pouces pour 449,99 $ (+ 50 $ pour un affichage 1080p) chez HP (prix catalogue 689,99 $) Ordinateur portable HP 15t Intel Core i7-10510U quadricœur 15,6 pouces 15,6 pouces pour 579,99 $ (+ 50 $ pour l’affichage 1080p) chez HP (prix catalogue 799,99 $) Ordinateur portable tactile HP Pavilion x360 15t Intel Core i7-10510U 10e génération 15,6 pouces Quad-core 15,6 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 949,99 $ à HP (prix courant 1249,99 $) Ordinateur portable HP ENVY 13 Intel Core i7-1065G7 quadricœur 13,3 pouces UHD 4K de 10e génération avec SSD 512 Go pour 1049,99 $ à HP (prix courant 1299,99 $) Ordinateur portable HP Pavilion 15z Touch AMD Ryzen 5 3500U Quad-core 15,6 ″ pour 599,99 $ (+ 60 $ pour un affichage 1080p) chez HP (prix catalogue 679,99 $) Ordinateur de bureau à 6 cœurs HP Pavilion TG01 Intel Core i5-9400 avec GTX 1650 pour 699,99 $ à HP (prix catalogue 799,99 $) HP ENVY TE01 Intel Core i5-9400 6-core Desktop for 549,99 $ à HP (prix courant 649,99 $)

