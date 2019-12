Étude pour les examens de certification informatique de Huawei et MikroTik avec ce pack de formation de 39 $

Les grands fournisseurs de certification informatique comme Cisco et Microsoft dominent actuellement le marché informatique, mais à mesure que de plus en plus d'entreprises se tournent vers des fournisseurs comme Huawei et MikroTik pour des solutions de mise en réseau au niveau de l'entreprise, la demande de professionnels de l'informatique qui comprennent leur technologie est montée en flèche. Si vous cherchez à étendre votre expertise informatique avec une certification Huawei ou MikroTik, ce pack de formation de 39 $ peut vous aider.

Le pack de formation Huawei & MikroTik Certified Security Engineer comprend 10 cours qui vous aideront à vous préparer aux examens de certification de Huawei et MikroTik. Par exemple, la collection comprend deux cours d'entrée de gamme et intermédiaires en laboratoire sur Huawei HCIA-HNTD, qui couvre le routage et la commutation à l'aide de la plate-forme informatique spécifique au fournisseur de Huawei. De même, cet ensemble propose huit cours sur MikroTik, allant des configurations réseau de base aux compétences avancées telles que la configuration d'un VPN sur RouterOS et la gestion des points d'accès avec CAPsMAN.

Huawei et MikroTik commencent à se faire un nom dans le domaine informatique, il est donc utile d'ajouter leurs certifications à votre arsenal. Le pack de formation Huawei & MikroTik Certified Security Engineer est en vente aujourd'hui pour seulement 39 $, soit 98% de réduction.

