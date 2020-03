Etude RAND: l’US Space Force doit définir sa mission

L’étude indique que la plupart des unités opérationnelles spatiales et des organisations d’acquisition d’espace du DoD devraient être transférées à la Force spatiale.

WASHINGTON – Alors que l’US Space Force commence à s’organiser en tant que service militaire indépendant, elle doit définir clairement sa mission et son travail pour développer une identité singulière, selon une étude de RAND Corp. publiée le 16 mars.

L’étude recommande que la plupart, mais pas toutes, les activités spatiales du DoD soient regroupées dans le cadre de la Force spatiale afin de garantir que le nouveau service dispose d’une taille et de ressources suffisantes à l’avenir.

RAND est un organisme de recherche financé par le gouvernement fédéral. L’étude de la Force spatiale a été demandée par le major-général Clinton Crosier, qui a dirigé l’effort de planification pour mettre sur pied un service spatial relevant du Département de la Force aérienne.

L’étude a été remise à la Force aérienne en septembre 2019, environ trois mois avant la création officielle de la Force spatiale dans la Loi sur l’autorisation de la défense nationale. Ni RAND ni l’Air Force n’avaient rendu public ses résultats jusqu’à présent.

RAND note que la Force spatiale créée par la NDAA “ne correspond pas exactement aux directives antérieures de l’administration pour le nouveau service”. Cette déclaration fait référence à la proposition initiale de l’administration de fusionner toutes les activités spatiales de l’Air Force, de l’Armée et de la Marine dans le cadre de la Force spatiale. Le Congrès a seulement autorisé les transferts de personnel de l’Air Force vers le service spatial.

L’étude indique que la plupart des unités opérationnelles spatiales et des organisations d’acquisition d’espace du DoD devraient être transférées à la Force spatiale.

RAND recommande que le quartier général de la Force spatiale se dote de ressources essentielles à l’indépendance et à l’identité du service, telles que des experts capables d’élaborer des concepts et une doctrine opérationnels et d’élaborer des plans budgétaires. L’étude indique que la Force spatiale devrait avoir ses propres agents de liaison législative et d’affaires publiques.

«L’absence d’une doctrine cohérente de la guerre spatiale représenterait un défi pour l’efficacité de la Force spatiale au cours de ses premières années et rendrait plus difficile pour le service de construire une identité distinctive», disent les analystes de RAND. «La petite taille de la Force spatiale par rapport à d’autres services pourrait également réduire son influence dans la communauté de la défense.»

L’étude indique que la Force spatiale devrait commencer à former du personnel pour les opérations spatiales, l’intelligence spatiale, l’acquisition spatiale et la science. “Certains domaines de carrière de l’Air Force devront développer une” piste spatiale “pour assurer la formation et le développement supplémentaires qui seront nécessaires pour les officiers de l’Air Force qui serviront dans la Force spatiale”, indique l’étude. Selon RAND, la Force spatiale, avec une taille initiale estimée à 16 000 personnes, devra recruter bon nombre de ses officiers généraux de l’Air Force ou d’autres services.