Europa Clipper cherche des économies alors que les réserves de coûts chutent

SANTA CLARA, Californie – La gestion de la mission Europa Clipper de la NASA, confrontée à une diminution des réserves de coûts tout en étant à des années du lancement, examine des options de réduction des coûts qui préserveraient la science de la mission.

Dans une présentation du 3 février lors d’une réunion du groupe d’évaluation des planètes extérieures à Houston, Jan Chodas, chef de projet pour Europa Clipper au Jet Propulsion Laboratory, a déclaré qu’elle cherchait des moyens de restaurer les réserves de coûts qui avaient décliné précipitamment au cours de la dernière année. .

Chodas a déclaré qu’Europa Clipper avait respecté une recommandation du JPL de 25% de réserves de coûts, connues au laboratoire sous le nom de dépenses futures non allouées (UFE), lors de l’achèvement de l’examen final de conception préliminaire «delta» en juin 2019. En novembre, cependant, ces réserves était tombé à seulement 12%, un niveau jugé “trop ​​bas” pour une mission dont le lancement n’est pas prévu avant 2023 au moins.

Cette baisse, a-t-elle dit, était due en partie aux instruments et aux sous-systèmes de vol qui “ont connu à la fois des problèmes de développement et des décalages d’horaires, ce qui n’est pas inhabituel du tout”. Ces problèmes ont néanmoins épuisé les réserves beaucoup plus que prévu.

La mission s’emploie actuellement à restaurer ces réserves de coûts grâce à des mesures d’économie. “Nous avons interrogé l’équipe pour des idées, et nous avons mis en œuvre des réductions de portée du côté de l’ingénierie”, a-t-elle déclaré. Cela comprend la rationalisation des tests matériels et la réduction du travail sur le matériel de rechange de vol. Le projet a également réduit la fréquence des réunions de l’équipe scientifique de la mission.

«Tout cela a été fait dans une perspective de faible risque», a-t-elle déclaré, ce qui signifie que les changements ne sont pas destinés à augmenter le risque pour la mission globale. «Nous avions vraiment besoin de passer un peigne à dents fines à travers toutes nos activités et de voir ce que nous pouvons décentrer dans une perspective à faible risque.»

L’objectif est de ramener ces réserves à 20% au moment où le projet achève son examen critique de la conception, actuellement prévu pour août, qui serait conforme aux directives du JPL. «Je ne sais pas encore à quel point nous serons proches de cet objectif. Nous avons fait des progrès depuis que nous avons atteint le plus bas de 12% en novembre, mais c’est toujours un travail en cours », a déclaré Chodas.

Une réunion sur l’état d’avancement du projet est prévue début mars avec Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science. L’un des objectifs de la réunion est de fournir «une évaluation globale de notre situation en matière d’EFU», a-t-elle déclaré. Cela pourrait inclure la discussion de recommandations pour «des descopes scientifiques, si nécessaire, afin de gérer dans les ressources financières du projet».

Chodas a souligné que de tels changements à la mission ne seraient qu’un dernier recours. “Nous sommes pleinement déterminés à transporter cette incroyable charge utile vers Europa et à faire toutes ces découvertes scientifiques incroyables”, a-t-elle déclaré.

Cependant, la NASA a déjà révisé la charge utile de l’instrument pour la mission en raison de problèmes de coût. En mars 2019, Zurbuchen a annoncé qu’il retirait un instrument magnétomètre appelé ICEMAG d’Europa Clipper en raison de l’augmentation des coûts et du potentiel d’augmentations futures. La NASA pilotera à la place un magnétomètre plus simple, mais moins performant, sur le vaisseau spatial.

Europa Clipper a franchi une étape importante appelée Key Decision Point C en août 2019. À cette étape, l’agence a fixé un coût de référence de 4,25 milliards de dollars pour la mission, couvrant toutes les phases de développement et d’exploitation.

La NASA n’a pas encore finalisé de date de lancement et de véhicule pour la mission. Le Congrès a demandé à la NASA à plusieurs reprises d’utiliser la fusée Space Launch System, qui permettrait au vaisseau spatial de se rendre directement sur Jupiter sans avoir besoin de survols assistés par gravité. Le projet de loi de crédits pour l’exercice 2020, promulgué en décembre, a de nouveau ordonné l’utilisation de SLS, mais a repoussé la date de lancement à 2025 au plus tard, deux ans plus tard que les plans précédents.

La NASA a cherché à utiliser un lanceur commercial pour lancer Europa Clipper, affirmant que même si les performances du véhicule ne seraient pas aussi bonnes que SLS et nécessiteraient donc des survols, prolongeant le temps de transit vers Jupiter de plusieurs années, cela permettrait d’économiser des centaines de millions de dollars et libérer le SLS pour le programme Artemis d’exploration lunaire humaine.

Une disposition dans un projet de loi d’autorisation de la NASA présenté à la Chambre le 24 janvier permettrait à la NASA de prendre la décision finale sur un lanceur pour Europa Clipper après avoir effectué une évaluation qui prend en compte les différents problèmes de coût et de calendrier associés à l’utilisation de SLS et de véhicules alternatifs. L’étude devrait également examiner si une augmentation du taux de production de SLS, demandée dans une autre section du projet de loi, pourrait libérer le véhicule pour le lancement d’Europa Clipper.