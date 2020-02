Examen des classes Udemy: Comment préparer vos impôts

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La saison des impôts 2020 est arrivée, et cela signifie que tout le monde se prépare à la tâche ardue de produire ses déclarations de revenus. C’est souvent une tâche difficile, et cela n’a pas été plus facile avec les récentes réformes fiscales. Si vous vous sentez nerveux à l’idée de produire vos déclarations de revenus, cependant, suivre un cours pour apprendre à produire vos déclarations de revenus correctement peut être une sage décision. Le “Comment préparer vos impôts” d’Udemy vise à réduire le stress lié à la déclaration de vos impôts en procédant ainsi, et il a été mis à jour en février 2019 avec les modifications fiscales les plus récentes.

Aperçu du cours

Tout au long du cours, l’instructeur passe en revue les documents que vous utiliseriez pour remplir votre déclaration de revenus à la main. Chaque ligne du formulaire est discutée ligne par ligne à quelques exceptions près. L’instructeur ne perd pas de temps à expliquer des choses comme les zones de nom et d’adresse, car elles sont explicites, mais peu d’autres lignes sont sautées.

Le sujet des personnes à charge et du statut de dépôt est traité de manière exceptionnelle au début du cours, et j’ai trouvé cette section très informative. L’instructeur ne se contente pas de dire que si vous avez un enfant, vous avez une personne à charge; au lieu de cela, la conférence va plus en détail en expliquant le montant de l’aide financière que vous fournissez à l’enfant afin de le revendiquer comme personne à charge. Le cours couvre également des détails tels que le revenu qu’un membre de la famille vivant dans votre ménage peut gagner avant de ne plus pouvoir être réclamé comme personne à charge. (Apparemment, cette barre est fixée à 4 500 $.)

Dans les sections suivantes, le cours passe en revue la lecture et la compréhension des formulaires W-2 et la façon de déclarer correctement les revenus que vous avez gagnés de diverses sources, y compris les intérêts, les dividendes, les gains et pertes en capital et les revenus de retraite. Par la suite, le conférencier discute de l’importance d’utiliser des déductions détaillées ou des déductions standardisées, et ceci est suivi par des informations sur les crédits d’impôt et divers autres sujets plus petits.

Conclusion

Si vous cherchez à mieux comprendre les formulaires fiscaux que vous devez remplir chaque année, le cours «Comment préparer vos impôts» d’Udemy est une excellente source d’informations. Mais ce n’est pas idéal pour tout le monde. Si vous travaillez pour une entreprise ou êtes à la retraite, ces cours s’avéreront probablement utiles lors du dépôt de vos déclarations de revenus. Mais le cours est moins utile aux indépendants, à ceux qui sont indépendants et aux petites entreprises. Si vous appartenez à l’une de ces catégories, comme moi, le dépôt de vos déclarations de revenus est une affaire plus compliquée et cette conférence ne va tout simplement pas là-dessus. Je recommanderais toujours le cours, car je n’ai trouvé aucun problème, mais uniquement si vous êtes employé directement par une entreprise.

