Examen du moniteur d’énergie Sense: rendre votre maison plus intelligente

Tout le monde n’est pas obsédé par la consommation d’énergie de sa maison. Mais au fur et à mesure que les tarifs grimpent et que l’impact de l’utilisation de l’électricité du réseau sur le changement climatique est préoccupant, il devient de plus en plus populaire d’essayer de comprendre ce que vous utilisez, quels appareils ou appareils l’utilisent et s’il y a quelque chose. pratique, vous pouvez y faire. En particulier, pour tous ceux qui envisagent d’investir dans l’énergie solaire, chaque watt est en dollars réels, et réduire la consommation – au moins jusqu’à un certain point – peut être un point de départ plus rentable.

C’est là que le moniteur d’énergie domestique Sense (299 $) entre en jeu. Le cœur du Sense est un compteur de courant et de tension sans fil qui s’installe dans votre coffret électrique et lit la quantité d’énergie que vous consommez à un moment donné. Jusqu’à présent, c’est un équipement assez standard. Là où la partie intéressante entre en jeu, c’est que Sense tentera de comprendre la charge créée par des appareils spécifiques, vous permettra de les étiqueter au fur et à mesure de leur nature, puis de fournir des rapports sur la consommation de chaque appareil et les coûts de fonctionnement estimés. J’en ai installé un depuis un peu plus d’un mois et j’ai de nombreuses découvertes à signaler.

Installation du compteur Sense

Le Sense est en fait assez facile à installer. Il doit être câblé à un disjoncteur de 240 volts, dédié ou partagé. Ses capteurs sont les compteurs de courant traditionnels de type «pince» qui peuvent simplement être placés autour de chaque jambe fournissant de l’électricité à votre maison. Si votre panneau dispose d’un disjoncteur principal facilement accessible pour l’éteindre et que vous vous sentez à l’aise avec les disjoncteurs, rien de tout cela n’est très difficile. Mais en cas de doute, un électricien agréé devrait pouvoir le faire en 30 minutes ou moins. Idéalement, vous monterez le Sense à l’intérieur du boîtier électrique, s’il y a de la place, et passerez son câble d’antenne à travers l’une des sorties de perforation. Dans notre cas, il n’y avait pas de place dans la boîte, nous avons donc utilisé le support de montage fourni pour fixer le Sense au mur et avons fait passer les fils du capteur dans la boîte, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe.

Si vous avez de l’énergie solaire, vous pouvez obtenir une paire supplémentaire facultative (50 $) de capteurs de courant pour surveiller votre production solaire. Dans notre cas, Sense nous a aidé à utiliser l’un d’entre eux pour surveiller un troisième pied électrique à la place, car notre maison a un sous-panneau séparé pour les charges solaires. Ensuite, vous terminez la configuration en effectuant l’exercice IoT typique consistant à télécharger une application, à vous connecter directement au compteur, à lui enseigner votre Wi-Fi, puis à configurer un compte avec Sense auquel vous pouvez accéder depuis l’application ou le Web.

Utilisation de l’application Sense

Les applications mobiles et Web Sense vous permettent de consulter un graphique de votre consommation d’énergie au fil du temps. Ils présentent également des graphiques de consommation d’énergie par appareil – une fois que Sense a identifié un appareil – et un joli graphique à bulles de vos plus grands consommateurs d’énergie actuellement. Vous pouvez exporter des données, ajouter des détails sur les appareils détectés par Sense et afficher une liste des appareils à côté de leur consommation actuelle.

Le sens est un apprenant lent mais patient

Sense en apprend davantage sur les appareils de votre maison ou de votre bureau en surveillant patiemment la consommation d’énergie et en recherchant des modèles d’utilisation de l’énergie. Il combine vos données avec sa base de données d’appareils trouvés par d’autres utilisateurs pour essayer de deviner quand il a trouvé une charge électrique identifiable. Une fois qu’il le fait, il essaiera de le mettre dans une catégorie comme «Light» ou «Heat» et vous demandera si vous le reconnaissez et souhaitez l’étiqueter plus loin.

Étant donné que Sense nécessite de nombreux cycles d’alimentation pour identifier les appareils, il peut prendre des jours, des semaines, voire des mois pour trier les appareils qui ne s’allument pas et ne s’éteignent pas tout le temps. En fait, il n’a pas la moindre idée des appareils qui sont toujours allumés et les regroupe dans une catégorie “Always On”. Dans notre cas, il a trouvé notre réfrigérateur, notre four et notre four à micro-ondes en quelques semaines, bien qu’il semble avoir regroupé notre lave-vaisselle et notre cuisinière Instant Pot dans un seul appareil pour une raison quelconque.

Utilisation de Sense pour isoler manuellement Power Hogs

Dans notre cas, puisque nous gérons tous les deux des entreprises à partir de notre maison (tout le temps, pas seulement maintenant), une grande partie de notre consommation d’énergie est constituée d’ordinateurs, de serveurs et d’équipements de réseau. J’espérais que Sense pourrait apprendre à identifier certains de ces éléments et nous donner une idée de ceux qui étaient des porcs puissants. Malheureusement, même après un mois, cela n’a pas pu. Cependant, cela nous a permis de faire un travail beaucoup plus efficace pour les mesurer manuellement qu’auparavant. Auparavant, nous devions soit brancher chaque appareil à tour de rôle dans un wattmètre portable et le laisser fonctionner, soit demander à quelqu’un avec une radio de sortir sur notre wattmètre électrique pour regarder le changement de consommation d’énergie lorsqu’il était éteint puis rallumé. Maintenant, il était facile de se tenir près du boîtier électrique et de regarder la consommation d’énergie sur l’application pendant que les disjoncteurs étaient éteints et rallumés (notez que d’abord, nous nous sommes assurés que les appareils sensibles étaient sur les sauvegardes de l’onduleur, afin qu’ils ne perdent pas d’alimentation, ils ont juste arrêté de le tirer de la boîte). C’était utile, mais pas entièrement satisfaisant. Heureusement, les gens de Sense m’ont montré qu’il y avait une meilleure approche.

Les prises intelligentes sont assez importantes

Sense s’est intégré à une variété de fiches intelligentes et de multiprises. Une fois que vous avez activé l’un de ceux-ci, non seulement vous pouvez voir la charge dans l’application des appareils, mais la prise est automatiquement découverte par Sense et ajoutée à l’inventaire de votre appareil. Pour une multiprise, chaque prise apparaît séparément. Nous l’avons essayé avec une multiprise Kasa Smart Plug (79,97 $) qui fournit six prises mesurées ainsi que 3 ports de chargement USB. En le plaçant dans notre «salle des machines», nous avons pu facilement étiqueter nos appareils NAS et nos équipements réseau dans l’application Sense. Finalement, j’obtiendrai probablement des prises intelligentes uniques pour nos ordinateurs de bureau et notre câblosélecteur. Vous pouvez également contrôler les appareils qui sont connectés à une bande ou une prise intelligente, donc si vous en trouvez qui sont des porcs électriques, vous pouvez configurer des horaires pour eux de cette façon.

Voici ce que nous avons appris que nous ne savions pas auparavant

Nous avons été assez obsédés par l’essai de quantifier notre consommation d’électricité pendant un certain temps – d’autant plus que nous avons beaucoup dépensé pour une installation solaire il y a 20 ans et que nous l’avons mise à niveau récemment, en gardant notre coût par kWh à l’esprit. Nous avions donc déjà une bonne maîtrise des trucs faciles, mais nous avons encore beaucoup appris. Tout d’abord, ce fut un soulagement de découvrir que notre réfrigérateur de 30 ans est en fait assez économe en énergie, afin que nous puissions cesser de nous inquiéter de savoir si nous devions le remplacer. Deuxièmement, il a été très utile de commencer à maîtriser la charge 24 x 7 de certaines des unités NAS que nous utilisons principalement pour stocker les sauvegardes. J’ai réalisé qu’en décalant le temps lorsque nous exécutions des sauvegardes et les calendriers d’alimentation de ces serveurs, nous pouvions économiser de l’énergie. Cela indique également clairement si l’un de nos serveurs ou bureaux ne s’endort pas comme prévu (un problème que j’ai souvent rencontré avec Windows), de sorte que nous avons su déboguer le problème. Il peut même vous alerter lorsqu’un appareil particulier s’allume ou s’éteint, bien que nous n’ayons pas encore vraiment utilisé cette fonctionnalité.

Ajouter un sens à votre maison ne changera probablement pas votre vie, et si vous n’êtes pas déjà assez curieux de votre consommation d’énergie pour essayer de le découvrir par vous-même, il est peu probable que vous deveniez un détective d’énergie. Mais si vous êtes curieux de savoir où va votre électricité et si vous pouvez prendre des mesures pour réduire votre demande d’électricité, il s’agit d’un outil unique et utile.

