Exécutif de l’espace: le gouvernement ne peut pas sauver chaque startup mais peut faire beaucoup

Josh Brost, vice-président de Relativity Space: «La chose la plus percutante que le gouvernement puisse faire est en fait de sortir et d’acheter des services auprès de startups.»

WASHINGTON – Alors que les investisseurs spatiaux deviennent plus conservateurs pendant le ralentissement économique actuel, ils sont moins enclins à financer des projets à long terme et plus susceptibles de soutenir les entreprises qui ont un contrat avec le gouvernement.

Même dans l’environnement actuel, «il y a encore des investisseurs avec du capital qu’ils cherchent à déployer vers de grandes idées», a déclaré Josh Brost, vice-président du développement des affaires et des affaires gouvernementales chez Relativity Space.

Mais ces investisseurs recherchent plus que de simples idées prometteuses. “Ce qu’ils veulent voir, c’est s’il y a un cas d’utilisation du gouvernement à la fin de cela”, a déclaré Brost le 30 avril lors d’un webinaire organisé par Aviation Week & Space Technology.

Relativity Space est une startup basée en Californie qui utilise l’impression 3D pour fabriquer de petits lanceurs.

Les responsables du Pentagone ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact économique de la pandémie sur les fournisseurs commerciaux, y compris les sociétés spatiales qui dépendent d’investisseurs privés et peuvent ne pas avoir suffisamment de liquidités pour traverser la crise. Le petit secteur du lancement spatial a été identifié comme l’un des plus vulnérables.

Brost a déclaré que les prêts gouvernementaux ou l’aide directe peuvent aider à combler l’écart pendant quelques mois, mais “la chose la plus percutante que le gouvernement puisse faire est de sortir et d’acheter des services à ces startups”, a-t-il déclaré.

Avec un contrat gouvernemental signé en main, «alors les startups peuvent s’adresser à leurs investisseurs et dire: ‘Maintenant, nous savons qu’il y a un cas d’utilisation pour cela et le gouvernement va être un grand acteur à l’avenir pour nous», » dit Brost. “Nous pouvons lever des capitaux à partir de cela.”

Les startups ont du mal à obtenir des prêts

La réalité est que de nombreuses startups du secteur spatial sont en difficulté, a déclaré Eric Stallmer, président de la Fédération des vols spatiaux commerciaux. Le groupe a fait pression pour faire changer les règles qui disqualifient actuellement de nombreuses startups des programmes de prêts de secours contre les coronavirus en raison de la façon dont la Small Business Administration définit les «petites entreprises».

La plupart des startups sont financées par des sociétés de capital-risque qui investissent généralement dans un portefeuille d’entreprises. Pour être éligible au programme de prêts SBA, une entreprise doit avoir moins de 500 employés. Lors de la définition d’une petite entreprise, la SBA applique une «règle d’affiliation», obligeant les entreprises à inclure dans leur décompte des travailleurs tous les employés des entreprises avec lesquelles elles sont «affiliées».

CSF et d’autres groupes industriels ont soulevé cette question et «le gouvernement n’a tout simplement pas réagi malgré le fait que nous l’ayons abordé et souligné qu’il s’agit d’un problème majeur», a déclaré Stallmer lors du webinaire.

Le DoD a pris des mesures pour aider l’industrie, a déclaré Stallmer. Mais de nombreuses entreprises ne survivront que si le gouvernement modifie la règle qui rend les startups financées par des entreprises de risque inadmissibles aux prêts de relance, a-t-il déclaré.

«Lorsque les start-up démarreront, les banques commerciales vont-elles leur prêter sur la base de cette excellente idée qu’elles ont? Non. Les banques sont des prêteurs conservateurs, c’est pourquoi nous avons tellement compté sur la communauté du capital-risque, et elles ont livré pour nous », a déclaré Stallmer.

Alors que les fonds de capital-risque se retirent, l’accès aux prêts est essentiel, a-t-il déclaré.

L’inquiétude des investissements étrangers

La pandémie a alimenté les inquiétudes au Pentagone que les entreprises qui développent des technologies critiques de sécurité nationale et qui sont maintenant en difficulté financière pourraient devenir la cible des investisseurs chinois.

C’est un problème depuis des années, a déclaré Carissa Christensen, PDG de Bryce Space and Technology. Mais la crise actuelle a suscité de nouvelles inquiétudes au sein du gouvernement américain à propos de la Chine tirant parti des entreprises fragiles.

“La Chine s’intéresse beaucoup à l’espace et son secteur spatial est en croissance, c’est une priorité nationale”, a-t-elle déclaré. Mais la propre économie et l’industrie spatiale de la Chine sont sous pression, de sorte que le pays se concentrera d’abord sur ses propres entreprises. “Je pense qu’il y a, a été et continuera d’être des Chinois intéressés à investir dans des sociétés spatiales à l’échelle mondiale, ainsi qu’un intérêt à investir dans des sociétés spatiales en Chine.”

Christensen a averti que le gouvernement américain ne devrait pas agir pour interdire complètement les investissements étrangers, car cela pourrait pousser les entreprises à délocaliser les développements technologiques. «Si vous limitez les investissements dans les entreprises américaines, ces entreprises sont alors incitées ou forcées à fermer leurs portes ou à trouver des investisseurs ailleurs – et si elles ne peuvent pas le faire en tant qu’entreprises américaines, elles le feront en tant qu’entreprises européennes ou japonaises ou des entreprises basées dans des pays du Moyen-Orient. »

Une politique technologique réussie «se résume à veiller à ce que nous conservions l’avantage américain, ce qui signifie plus d’entreprises, plus de startups, plus d’investissements, un écosystème de capital-risque plus robuste et un écosystème de startups spatiales beaucoup plus robuste que tout autre pays du monde.”