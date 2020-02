Exolaunch organise des promenades pour les cubesats Spire sur une fusée indienne

MOUNTAIN VIEW, Californie – Le fournisseur allemand de services de lancement Exolaunch a annoncé son intention au SmallSat Symposium d’envoyer quatre cubesats Spire Global sur des orbites à faible inclinaison sur un lanceur de satellite indien polaire plus tard ce mois-ci.

À travers le lancement, Spire cherche à diversifier les orbites de ses cubesats, qui collectent des données météorologiques en plus d’effectuer un suivi maritime et aérien.

La mission servira également de tremplin à la coopération entre Exolaunch et le fournisseur indien de services de lancement, New Space India Ltd. (NSIL), la branche commerciale de l’Indian Space Research Organization, selon un communiqué de presse du 4 février.

Exolaunch intègre les cubesats Spire dans EXOpod, un déployeur suffisamment grand pour contenir 12 cubesats simples. En outre, Exolaunch fournit des services de lancement et un support technique pour la mission Spire.

“Spire a été lancé pour la première fois sur une orbite équatoriale lors d’une mission de lancement de véhicule de lancement de satellite polaire en 2015”, a déclaré dans un communiqué Robert Sproles, directeur de Spire Ground Stations and Launch. «Nous sommes ravis de lancer à nouveau sur une orbite à faible inclinaison avec NSIL, cette fois via Exolaunch. Exolaunch est depuis longtemps un partenaire de lancement cohérent pour Spire, et nous sommes ravis de les voir étendre leur portefeuille pour inclure NSIL. “

Exolaunch a aidé à déployer environ un tiers de la constellation de Spire. Spire a lancé plus de 100 cubesats et compte actuellement environ 80 en orbite.

“Spire est notre client de longue date, et nous sommes ravis d’être le fournisseur qui garantit que ses satellites peuvent atteindre une variété d’orbites”, a déclaré Jeanne Medvedeva, directrice commerciale d’Exolaunch, dans un communiqué. «Pour ce lancement, nous avons amélioré notre déployeur EXOpod en réduisant sa masse tout en augmentant sa masse satellite disponible… Nous attendons également avec impatience le début d’une importante coopération avec l’équipe NSIL, qui élargit les horizons commerciaux pour les lancements PSLV.»

NSIL a été créé en 2019 pour fournir aux clients commerciaux un accès aux lanceurs indiens.

“NSIL s’efforce de rendre l’accès à l’espace abordable pour les satellites commerciaux utilisant les lanceurs d’ISRO, notamment le PSLV, le lanceur de satellites géosynchrones, le lanceur de satellites géosynchrones Mark 3 et le lanceur de satellites à la demande pour répondre aux besoins de lancement de petits satellites”, Radhakrishnan Durairaj, Le directeur exécutif de NSIL, a déclaré dans un communiqué.