Exolaunch signe le premier accord de lancement avec SpaceX

SAN FRANCISCO – Le fournisseur allemand de services de lancement Exolaunch a annoncé le 14 avril son intention d’envoyer plusieurs petits satellites en orbite dans le cadre d’une mission de covoiturage SpaceX Falcon 9 prévue pour décembre.

Exolaunch a intégré des charges utiles et organisé des lancements pour près de 100 satellites, mais il s’agit du premier accord de services de lancement de la société avec SpaceX, a déclaré la directrice commerciale d’Exolaunch, Jeanne Medvedeva, à SpaceNews.

“La participation au programme de covoiturage SmallSat de SpaceX permettra à Exolaunch de proposer des options de covoiturage fiables et rentables hors des États-Unis”, a déclaré Medvedeva par e-mail. «La plupart de nos clients ont sollicité ces opportunités de manière proactive.»

Exolaunch ne dit pas encore combien de microsatellites et cubesats il enverra pour la mission SpaceX destinée à l’orbite synchrone solaire.

“Nous hébergeons plusieurs microsatellites de moins de 100 kilogrammes et un groupe de cubesats”, a déclaré Medvedeva. «Il s’agit de petits satellites européens et américains provenant de nos clients existants et nouveaux.»

Exolaunch continue de recruter de petits clients satellites pour le vol en covoiturage SpaceX.

Exolaunch prévoit de démontrer un nouvel adaptateur multi-ports pour les cubesats et les microsatellites, appelé Exoport, lors de la mission SpaceX.

«Exolaunch a besoin d’une solution de lancement de covoiturage simple, fiable et rentable pour mieux servir ses clients», a déclaré Tom Ochinero, vice-président commercial de SpaceX, dans un communiqué. “SpaceX est fier de gagner leur entreprise, et nous sommes impatients de travailler avec eux sur notre première mission de covoiturage dédiée prévue pour plus tard cette année.”

Sur le vol Falcon 9, Exolaunch prévoit de démontrer un nouvel adaptateur multi-port pour les cubesats et les microsatellites appelé Exoport. L’entreprise utilisera également son système de séparation CarboNix et son déployeur Exopod cubesat.

Exolaunch a intégré des charges utiles et organisé des vols en covoiturage pour les missions russes Soyouz depuis 2013. La société a également fourni des déployeurs Exopod pour des cubesats lancés sur des fusées Rocket Lab Electron et Arianespace Soyouz. En février, Exolaunch a annoncé son premier accord pour envoyer des cubesats en orbite sur un lanceur de satellite polaire indien.