Facebook interdit enfin les publicités pour les «remèdes» contre les coronavirus – .

Facebook a un énorme problème avec les fausses nouvelles qui inondent sa plate-forme. C’est un problème qui existe depuis des années – et qui a peut-être influencé une élection présidentielle dans le processus – mais la société n’a pas encore complètement écrasé le problème. Au lieu de cela, Facebook aborde les problèmes individuels au fur et à mesure qu’ils apparaissent, et avec la panique mondiale actuelle autour du coronavirus, les publicités promouvant des «remèdes» pour l’infection deviennent une préoccupation sérieuse.

Maintenant, comme le rapporte Business Insider, la société accorde plus d’attention aux publicités et aux messages promotionnels liés au coronavirus COVID-19 et à tout ce qui concerne le virus et l’épidémie. En termes simples, l’entreprise va interdire tout ce qui prétend offrir un remède à l’infection.

“Nous avons récemment mis en place une politique pour interdire les publicités faisant référence au coronavirus et créer un sentiment d’urgence, comme impliquer un approvisionnement limité, ou garantir un traitement ou une prévention”, a déclaré la société dans un communiqué à Business Insider. “Nous avons également des politiques pour les surfaces comme Marketplace qui interdisent un comportement similaire.”

Il est triste mais pas tout à fait surprenant que les gens utilisent Facebook pour exploiter certaines des inquiétudes et de la panique concernant l’épidémie de coronavirus. Il n’a pas été difficile de trouver des annonces ou des listes Marketplace prétendant offrir des suppléments ou même des «remèdes» à l’infection, malgré le fait qu’aucun traitement de ce type n’ait été rendu public.

La bonne nouvelle est qu’un vaccin contre le coronavirus est actuellement en préparation. En fait, une société américaine appelée Moderna a récemment annoncé qu’elle avait fourni des échantillons du vaccin au gouvernement et qu’elle pourrait subir des tests sur les humains d’ici quelques mois. Même quand même, rendre ce vaccin largement disponible (si cela fonctionne) pourrait ne pas être possible avant le début de 2021. Quoi qu’il en soit, tout ce que vous voyez sur Facebook promettant un remède ou un vaccin contre le virus en ce moment est totalement superflu, et c’est agréable à voir que Facebook prend enfin des mesures contre lui.

Source de l’image: SHAWN THEW / EPA-EFE / REX / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

