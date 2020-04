Faites le premier pas vers la production de votre propre musique avec ces cours d’EDM

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Dans le passé, au siècle dernier, si vous vouliez atteindre le sommet des palmarès, vous avez attrapé une guitare, incité l’un de vos amis à essayer de jouer de la batterie, créé un groupe et commencé à jouer. C’était une science inexacte, certes, mais c’était peut-être la méthode la plus éprouvée pour que les nouveaux talents de la musique se fassent remarquer pendant cinq décennies.

Mais comme tout le reste, le monde de la célébrité pop a changé. Les nouveaux artistes ne jouent plus d’instruments et ne créent plus de groupes pour fabriquer leurs os. Ils trouent dans le studio / la chambre à coucher, affinent leur musique à un point fin sur un équipement domestique de qualité de production, puis la libèrent dans un monde souvent choqué sur le Web.

La technologie d’enregistrement à domicile a tout changé en musique au cours des 20 dernières années – et si vous voulez rejoindre la révolution, il est temps d’étudier. Avec la formation sur le pack de production EDM complet: apprendre au DJ (19,99 $, plus de 90% de réduction), vous pouvez acquérir les compétences nécessaires pour vous démarquer dans la nouvelle commande musicale.

La collection de sept cours comprenant plus de 26 heures de formation est divisée en trois catégories distinctes: bases techniques, création musicale et performance en direct.

Les débutants en musique peuvent commencer avec Introduction à Musique électronique, Electronic Music Primer, et Masterclass producteur de musique: faire de la musique électronique, trois cours dédiés à jeter les bases de la création de pistes EDM. Des principes fondamentaux du traitement et de l’enregistrement du signal audio aux astuces de haut niveau utilisées par les experts en production musicale, les étudiants auront une idée de ce qu’il faut pour lancer une carrière musicale en 2020.

Bien sûr, la réussite technique ne signifie pas grand-chose si vous n’avez pas la bonne musique, c’est pourquoi la deuxième phase des cours de ce pack – Théorie de la musique pour les musiciens électroniques, Théorie de la musique pour les musiciens électroniques 2: touches mineures et plus, et Théorie de la musique pour les musiciens électroniques 3: Harmonie étendue – creuser réellement dans le vif du sujet de ce qui fait la musique populaire. Les étudiants apprennent ici à créer sur une station de travail audio numérique (DAW), à analyser des pistes d’artistes comme Skrillex, Daft Punk et Avicii pour comprendre pourquoi leurs hits sont devenus des hits, puis à produire neuf pistes en utilisant différentes techniques pour mettre en évidence l’apprentissage.

Finalement, La Master Class Live Performance pour les musiciens électroniques explique les tenants et les aboutissants de l’EDM live.

Chaque cours de ce forfait est évalué à 199 $, mais avec cette offre, l’ensemble du forfait est en vente pour seulement 19,99 $, moins de 3 $ par cours.

