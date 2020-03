Falcon 9 lance le dernier dragon de première génération

WASHINGTON – Un SpaceX Falcon 9 a décollé le 6 mars et placé en orbite un vaisseau spatial Dragon lors du dernier vol de cette version du véhicule cargo.

Le Falcon 9 a été lancé depuis le Space Launch Complex 40 à la station de Cape Canaveral Air Force à 23 h 50. Est. Le vaisseau spatial Dragon s’est séparé de l’étage supérieur de la fusée en orbite terrestre basse neuf minutes et demie plus tard.

Ce vaisseau spatial Dragon, dans le cadre d’une mission appelée CRS-20, arrivera à la Station spatiale internationale vers 7 h 00, heure de l’Est, le 9 mars. Le vaisseau spatial transportera 1 977 kilogrammes de marchandises pour la station, y compris des expériences scientifiques et des fournitures d’équipage.

Parmi les charges utiles du Dragon se trouve Bartolomeo, une plate-forme d’expérimentation externe développée par Airbus qui sera installée sur le module Columbus de la station. Bartolomeo sera exploité par Airbus en tant que plateforme commerciale en coopération avec l’Agence spatiale européenne.

Dragon restera à la station pendant environ un mois avant de partir avec plus de 1 680 kilogrammes de cargaison pour le retour sur Terre. La date exacte du retour dépendra des conditions météorologiques et de l’achèvement des investigations scientifiques qui seront ramenées sur Terre, a déclaré Joel Montalbano, directeur adjoint du programme de la Station spatiale internationale, lors d’un briefing de pré-lancement le 6 mars au Kennedy Space Center. .

Lorsque Dragon rentrera chez lui, cela marquera la fin du premier contrat de services de réapprovisionnement commercial (CRS) de SpaceX avec la NASA. Ce contrat, attribué en décembre 2008, comprenait à l’origine 12 vols pour 1,6 milliard de dollars. La NASA a ajouté huit missions au contrat, d’une valeur maximale de 3,1 milliards de dollars.

SpaceX a remporté l’un des trois contrats CRS-2 en janvier 2016, avec Orbital ATK (maintenant Northrop Grumman) et Sierra Nevada Corporation, pour poursuivre les livraisons de fret à la station. La première de ces missions pour SpaceX, appelée CRS-21, devrait être lancée à l’automne.

Ces futures missions SpaceX CRS utiliseront une version du vaisseau spatial Crew Dragon que SpaceX développe pour le programme d’équipage commercial de la NASA. Cette version n’a pas les propulseurs SuperDraco dans le système d’abandon de lancement de Crew Dragon et a un système de survie plus petit, a déclaré Hans Koenigsmann, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols chez SpaceX, lors du briefing de pré-lancement. Le vaisseau spatial aura environ 20% de volume en plus que le Dragon cargo actuel.

Le nouveau Dragon sera également conçu pour une plus grande réutilisation. Alors que le vaisseau spatial pilotant la mission CRS-20 effectue son troisième vol, une étape importante que deux autres vaisseaux spatiaux Dragon ont franchie, Koenigsmann a déclaré que le nouveau Dragon cargo est conçu pour cinq vols.

Le nombre réel de vols que le vaisseau spatial peut effectuer reste à voir, a-t-il reconnu. «Le nombre de vols en ce moment est un numéro de conception. Cela dépend en grande partie de ce que vous voyez à votre retour », a-t-il déclaré. “En réalité, nous pourrions être en mesure d’exécuter la capsule six fois, ou quatre fois, selon ce que nous trouvons.”

Le lancement a marqué une autre étape importante pour l’entreprise avec le 50e atterrissage réussi du booster. La première étape du Falcon 9 a atterri huit minutes et demie après le décollage dans la zone d’atterrissage 1 à Cap Canaveral. La scène effectuait son deuxième vol, après avoir lancé la mission CRS-19 Dragon en décembre 2019.

La société avait espéré franchir cette étape lors du lancement précédent le 17 février, transportant un lot de 60 satellites Starlink. Cependant, la scène n’a pas réussi à atterrir sur le droneship dans l’Atlantique, au lieu de heurter l’océan à proximité.

Koenigsmann a déclaré lors du briefing que la scène n’a pas souffert d’un problème technique ayant causé l’échec de l’atterrissage, mais a été plutôt détournée pour éviter de heurter le navire. “Il l’a fait principalement parce que les vents qu’il a rencontrés n’étaient pas les vents prévus”, a-t-il déclaré, car les modèles ne prédisaient pas avec précision un changement de vent autour de l’heure d’atterrissage.

Cet atterrissage a été confronté à des défis à lui seul en raison de vents en rafales de faible niveau qui menaçaient de dépasser les limites de lancement. “Rocket atterrira dans les vents les plus forts de ce soir à Cap Canaveral”, a tweeté Elon Musk, directeur général de SpaceX, deux heures et demie avant l’atterrissage. “Il s’agit d’une expansion intentionnelle de l’enveloppe.”

Le booster, cependant, a atterri en toute sécurité sur un pad dans la zone d’atterrissage 1. “Enveloppe étendue”, a tweeté Musk quelques minutes plus tard.