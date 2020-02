Falcon Heavy lance la mission astéroïde Psyche de la NASA

WASHINGTON – La NASA a attribué un contrat à SpaceX le 28 février pour le lancement d’une mission sur un gros astéroïde métallique sur la fusée Falcon Heavy de la société.

La NASA a déclaré qu’elle utiliserait un Falcon Heavy pour lancer sa mission Psyché en juillet 2022 à partir du complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center. Le contrat est évalué à 117 millions de dollars, ce qui comprend le lancement lui-même et d’autres coûts liés à la mission.

Psyché est l’une des deux missions choisies par la NASA en janvier 2017 pour son programme Discovery de missions de science planétaire relativement peu coûteuses. Psyché utilisera un survol de Mars en 2023 pour arriver à destination, un astéroïde également appelé Psyché, en janvier 2026. Le vaisseau spatial entrera en orbite autour de l’astéroïde, l’un des plus grands de la ceinture d’astéroïdes principale entre Mars et Jupiter.

L’astéroïde est principalement fait de fer et de nickel et pourrait être le reste d’un noyau d’une protoplanète qui a tenté de s’y former avant que des collisions à grande vitesse avec d’autres planétésimaux ne le séparent. Les scientifiques planétaires pensent que les études de l’astéroïde Psyché pourraient les aider à mieux comprendre la formation du système solaire.

La mission Psyché est dirigée par l’Arizona State University, avec Maxar le maître d’œuvre du vaisseau spatial. Le lancement portera également deux petites charges utiles secondaires: Escape et Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE), qui étudiera l’atmosphère martienne, et Janus, qui étudiera les astéroïdes binaires.

L’autre mission sélectionnée pour le programme Discovery en 2017, Lucy, visitera des astéroïdes troyens sur la même orbite autour du soleil que Jupiter. La NASA a attribué un contrat de lancement à United Launch Alliance en janvier 2019 pour le lancement de cette mission sur un Atlas 5 en octobre 2021.

SpaceX a par la suite déposé une réclamation auprès du Government Accountability Office à propos de cette récompense, faisant valoir qu’il aurait pu lancer la mission pour un montant nettement inférieur à la valeur de 148,3 millions de dollars du contrat ULA. L’ULA a fait valoir qu’elle fournissait l’assurance de calendrier nécessaire pour une mission qui devait être lancée dans une fenêtre de 20 jours. SpaceX a abandonné la manifestation en avril 2019, près de deux mois après son dépôt.

Depuis, cependant, SpaceX a connu le succès en remportant les contrats de lancement de la NASA. Moins d’une semaine après la suppression de la manifestation GAO, SpaceX a remporté un contrat pour le lancement du vaisseau spatial Double Asteroid Redirect Test (DART) sur un Falcon 9. Cette mission, lancée en juin 2021, enverra un vaisseau spatial à l’astéroïde Didymos, proche de la Terre, entrer délibérément en collision avec une petite lune en orbite autour de cet astéroïde pour tester les techniques de déviation pour la défense planétaire.

En juillet 2019, la NASA a remporté un contrat pour le lancement de la mission astrophysique Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) de la NASA, dont le lancement était prévu sur un Falcon 9 en avril 2021. Ce vaisseau spatial a été conçu pour être lancé sur une fusée Pegasus beaucoup plus petite de Northrop Grumman, mais SpaceX a remporté le contrat à un prix inférieur à celui des missions Pegasus précédentes.

La NASA a attribué à SpaceX un contrat le 4 février pour le lancement de sa mission de sciences de la Terre Plancton, aérosol, nuage et océan (PACE) sur un Falcon 9 en décembre 2022. La NASA a attribué ce contrat malgré, moins d’une semaine plus tard, indiquant dans son budget de l’exercice 2021, il chercherait à annuler la mission. L’APCE avait été proposée pour annulation dans les demandes de budget des trois années précédentes, et chaque fois le Congrès rejetait l’annulation et finançait la mission.

Psyche est la première mission de la NASA à utiliser la fusée Falcon Heavy de SpaceX comme client principal, bien que certaines charges utiles de la NASA aient volé sur la mission Falcon Heavy STP-2 pour le programme de test spatial du ministère de la Défense en juin 2019. Le manifeste actuel de SpaceX pour la fusée lourde comprend deux missions classées pour l’US Air Force fin 2020 et début 2021 et un satellite de communication haut débit ViaSat-3 pour Viasat mi-2021.