Fichiers Speedcast pour la faillite du chapitre 11

MT LAUREL, New Jersey – Speedcast International, un fournisseur de services de réseau louant des capacités sur plus de 80 satellites, a déposé une demande de mise en faillite (Chapter 11) le 23 avril, invoquant la faiblesse des marchés des croisières et du pétrole.

La société australienne, qui a terminé 2019 avec une dette de 669 millions de dollars, a déclaré que les difficultés des clients, amplifiées par l’impact du coronavirus sur le secteur des croisières, rendaient «impossible» de lever des fonds propres indispensables.

Speedcast a déposé une demande auprès du tribunal de la faillite des États-Unis pour le district sud du Texas dans l’espoir de terminer sa restructuration d’ici la fin août. La société a déclaré avoir jusqu’à 1 milliard de dollars d’actifs et de passifs.

Speedcast a déclaré avoir obtenu des engagements de financement en possession d’un débiteur pouvant aller jusqu’à 90 millions de dollars pour soutenir ses opérations pendant sa restructuration.

«Nous nous attendons à être un partenaire commercial et un employeur plus solides grâce au financement supplémentaire que nos prêteurs existants ont engagé, en raison de leur forte conviction en notre potentiel d’avenir», a déclaré le PDG de Speedcast, Peter Shaper, dans un communiqué de presse du 23 avril.

La faillite de Speedcast laisse au moins 12 opérateurs de satellites avec des réclamations non garanties. Le plus important, Intelsat, doit 45,2 millions de dollars, suivi d’Inmarsat avec 24,8 millions de dollars en sinistres non garantis et SES avec 7,7 millions de dollars.

Iridium, AsiaSat, Eutelsat, Telesat, Sky Perfect JSAT, AT&T, Globalstar, APT Satellite et la Russian Satellite Communications Company ont tous des réclamations non garanties avec Speedcast allant de quelques centaines de milliers à quelques millions de dollars.

Speedcast a déclaré que toutes ses unités commerciales continuent de fonctionner sans interruption malgré la faillite. Aucune des filiales gouvernementales de l’entreprise – UltiSat, Globecomm et autres – n’a déposé de dossier pour le chapitre 11, a déclaré Speedcast.