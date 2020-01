Firefly et Innovative Space Logistics signent un accord de lancement • Viasat remporte un contrat IDIQ de 90 M $

Pour recevoir FIRST UP Satcom, un bulletin hebdomadaire SpaceNews destiné aux professionnels des satellites et des télécommunications, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

Le courtier de lancement néerlandais Innovative Space Logistics et Firefly Aerospace ont signé un accord de services de lancement pour des opportunités de lancement sur plusieurs missions Firefly Alpha à partir de cette année. Innovative Space Logistics proposera à ses clients des services de covoiturage et des lancements dédiés avec Firefly Alpha, dont le premier vol est prévu pour avril. Le directeur de la logistique spatiale innovante, Abe Bonnema, a salué le «rapport capacité / coût» de Firefly Alpha, affirmant que la fusée peut servir un large éventail de clients et également aider la société à mettre des satellites en orbite lunaire. [Firefly Aerospace]

Viasat a reçu un contrat de livraison indéfinie / quantité indéfinie d’une valeur allant jusqu’à 90 millions de dollars de l’US Air Force pour la fourniture de radios portables Link 16. Viasat affirme que ses radios BATS-D, ou Battlefield Awareness Targeting System – démontées, sont les seules radios portables au monde qui utilisent Link 16, une fréquence radio cryptée pour les utilisateurs militaires. Le prix IDIQ de Viasat couvre également la formation et la maintenance des opérateurs associés. La société a reçu un contrat en mai 2019 pour la construction d’un satellite en orbite basse avec un terminal de communication Link 16 embarqué. [Viasat]

Parsons continue d’accroître sa présence dans le secteur spatial à la suite de la réception d’une commande de la General Services Administration portant sur la cybersécurité pour les missions spatiales. L’entreprise fournira plusieurs cyber-services, y compris l’évaluation des risques, le développement de l’architecture, les communications sécurisées et l’ingénierie des systèmes et l’intégration pour les missions spatiales. Les termes du contrat n’ont pas été dévoilés. [Parsons]

PLUS D’HISTOIRES

Le fournisseur de communications espagnol Eurona a annoncé avoir renégocié des contrats de capacité avec Hispasat et Avanti, ce qui lui permettrait d’économiser près de 9 millions d’euros (10 millions de dollars) par an. Eurona a déclaré avoir révisé les contrats pour s’adapter à “une forte concurrence dans le secteur des télécommunications”. Eurona a déclaré que les accords affectent la capacité satellite utilisée pour le haut débit en Espagne et au Maroc. [Eurona]

Une startup a levé plus de 100 millions de dollars pour fournir une connectivité aux véhicules à l’aide de satellites géostationnaires. Skylo a quitté le mode furtif mardi en annonçant qu’il avait levé 103 millions de dollars dans un tour de série B dirigé par SoftBank. La société avait auparavant levé 13 millions de dollars auprès de plusieurs fonds, dont Boeing HorizonX. Skylo a développé un terminal satellite compact pour connecter des machines à son réseau en utilisant la capacité des satellites de communication GEO existants. La société soutient que cette approche peut fournir une connectivité fréquente et abordable aux camions, bateaux ou autres véhicules. [SpaceNews]

Kaman Precision Products, fournisseur de systèmes de mesure de position, est le plus récent membre de la Satellite Industry Association. Kaman s’est joint en tant que membre affilié, augmentant ce nombre à 16. La SIA compte plus de 50 membres au total qu’elle représente sur les questions de politique. Kaman fournit des produits qui détectent le changement de position des télescopes, des capteurs aéroportés et spatiaux et des systèmes de stabilisation d’image. Sa société mère, Kaman Corporation, est basée à Bloomfield, Connecticut. [SIA]

L’Union européenne fournit 200 millions d’euros (222 millions de dollars) de financement pour soutenir l’industrie spatiale européenne. La moitié du financement, annoncé mardi, se présenterait sous la forme d’un prêt à ArianeGroup pour aider l’entreprise à financer sa part du coût de l’Ariane 6. L’autre moitié sera investie dans des fonds soutenant les startups spatiales en Europe. Les responsables de l’UE ont déclaré que le financement changeait la donne dans son soutien aux entreprises spatiales européennes. [SpaceNews]

Isotropic Networks, un opérateur de téléportation et fournisseur de réseaux par satellite, a effectué une série de tests en utilisant l’antenne à écran plat de Kymeta. Isotropic a testé l’antenne u7 de Kymeta à Seattle au début du mois, en utilisant un routeur satellite iDirect X7 et un modem iQ 200LTE. Les tests ont montré que l’antenne pouvait fonctionner sur plusieurs faisceaux et réseaux de satellites, ont indiqué les sociétés. Le terminal u7 de Kymeta est disponible sur le réseau d’Isotropic aujourd’hui. La société d’antennes a déclaré qu’elle utiliserait la capacité du satellite via la station terrienne du lac Léman d’Isotropic pour tester une antenne de nouvelle génération. [Isotropic Networks]

Une start-up de propulsion spatiale examine également un système de lancement de drone. Dawn Aerospace, avec des installations en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, commercialise des propulseurs qui utilisent de l’oxyde nitreux et du propène au lieu de l’hydrazine, le premier de ces propulseurs volant sur des petits satellites étant lancé cette année. La société souhaite étendre cette technologie à un système de lancement, qui comprendrait un avion spatial suborbital qui déploierait ensuite une fusée à deux étages qui pourrait placer jusqu’à plusieurs centaines de kilogrammes en orbite terrestre basse. Les responsables de la société ont déclaré qu’un tel véhicule ne volerait pas avant au moins quatre ans. [SpaceNews]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.