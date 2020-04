Firefly signe un accord de lancement avec Spaceflight

WASHINGTON – Firefly Aerospace a signé un contrat avec Spaceflight pour être le principal client d’une mission de covoiturage sur le petit lanceur Alpha de Firefly en 2021.

Aux termes de l’accord sur les services de lancement annoncé le 22 avril, Spaceflight fournira les charges utiles pour la «majorité» de la capacité de charge utile de la mission Alpha, qui devrait avoir lieu au milieu de 2021. La fusée, qui décollait de la base aérienne de Vandenberg en Californie, peut placer 630 kilogrammes en orbite synchrone solaire. Spaceflight fournira également des charges utiles en covoiturage pour des missions Alpha supplémentaires afin de maximiser la capacité du véhicule sur ces vols.

L’accord est l’aboutissement de quelques années de discussions, a déclaré Tom Markusic, fondateur et PDG de Firefly, dans une interview. «Nous nous attendons à une relation à long terme avec Spaceflight. Nous les considérons comme le principal agrégateur de satellites de notre classe de charge utile. »

Firefly a annoncé des accords de lancement avec d’autres agrégateurs de charges utiles, notamment la société néerlandaise Innovative Solutions in Space (ISIS). Brad Schneider, directeur des revenus de Firefly, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’ISIS se concentre sur le marché européen tandis que Spaceflight travaillait avec le marché américain. “Nous pensons que les deux vont conquérir la majorité du marché mondial du covoiturage”, a-t-il déclaré.

Schneider a déclaré qu’il voyait un «très bon équilibre» entre le gouvernement et les activités commerciales pour l’Alpha, citant des efforts du côté gouvernemental comme l’Agence de développement spatial du Pentagone et ses efforts pour développer des constellations de satellites. “Nous pensons qu’Alpha va parfaitement s’intégrer dans ce domaine”, a-t-il déclaré.

Firefly est dans les phases finales de développement d’Alpha et espère effectuer son premier lancement plus tard cette année. Markusic a déclaré que la société assemblait le premier véhicule de vol, avec des plans pour effectuer des essais de feu statique de la deuxième étape en mai et de la première étape en juin. Une fois ces tests terminés, les véhicules seront expédiés à Vandenberg, où les travaux se poursuivent pour modifier le Space Launch Complex 2 West, une ancienne plate-forme Delta 2.

La modification de cette plate-forme devrait être terminée en juillet, permettant une «répétition générale», un compte à rebours d’entraînement qui consiste à alimenter la fusée, en août. Markusic, cependant, ne s’était pas encore engagé à une date de lancement spécifique pour la fusée. “Puisqu’il s’agit d’une nouvelle installation et d’une nouvelle fusée, il est difficile de dire exactement combien de temps il nous faudra pour résoudre tous les tremblements et bogues du premier essai que nous trouverons.”

Ce premier lancement sera «principalement» une mission de démonstration, a-t-il déclaré, bien qu’il transportera des charges utiles anonymes pour les clients. Une deuxième fusée Alpha est également en production en même temps que la première.

Firefly a subi un revers dans le développement d’Alpha lorsqu’un incendie s’est déclaré lors d’un test de qualification de la première étape en janvier. Markusic a blâmé l’incident sur un logiciel mal configuré pour le test. Il a causé peu de dommages au banc d’essai mais des dommages «importants» à la scène, a-t-il dit.

Malgré cet incident, la société a décidé de poursuivre le développement du premier véhicule de vol. “Nous avons pensé que nous avions obtenu la plupart de ce que nous voulions retirer de la série de tests, donc cela ne valait pas la peine de revenir en arrière et de construire une deuxième étape de qualification”, a-t-il déclaré. Firefly effectuera des tests supplémentaires sur la première étape du premier véhicule de vol pour compenser les tests de qualification manqués.

Cette évolution s’est poursuivie malgré les restrictions imposées par la pandémie de coronavirus. Markusic a déclaré que l’entreprise avait pris «des mesures progressivement plus strictes», telles que la division des opérations en deux équipes. Il a également amélioré l’utilisation du télétravail pour ceux qui peuvent travailler à domicile, en achetant des ordinateurs portables haut de gamme pour ces employés et en améliorant son réseau. “Je pense que nous avons utilisé au moins 90% de la capacité, même si nous avons dû faire ces choses pour assurer notre sécurité”, a-t-il déclaré.

Schneider a ajouté que l’entreprise a continué d’embaucher pendant la pandémie au rythme d’environ une personne par jour. “Nous prenons de l’expansion et chaque lundi, Tom annonce de nouveaux employés”, a-t-il déclaré. L’entreprise compte actuellement environ 300 employés.

Markusic a déclaré que la pandémie et ses effets économiques fournissaient l’occasion d’envisager de nouveaux partenariats stratégiques, comme celui annoncé par Firefly en octobre 2019 avec Aerojet Rocketdyne pour tirer parti de son expertise dans les domaines de la propulsion spatiale à la fabrication additive.

“J’ai même pensé à faire équipe avec nos concurrents sur certains aspects de l’entreprise qui sont les mêmes mais pas vraiment importants pour notre posture compétitive”, a-t-il déclaré. Un exemple qu’il a cité est de travailler ensemble sur les aspects des opérations de lancement qui leur sont communs. «Nous pouvons tous nous concentrer sur le fait de nous battre avec de meilleures fusées au lieu de meilleurs sites de lancement.»

En plus des travaux sur le lanceur Alpha, Firefly fait partie du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, offrant un atterrisseur appelé Genesis basé sur un design sous licence Israel Aerospace Industries, qui a construit l’atterrisseur Beresheet qui a tenté d’atterrir sur la lune en Avril 2019.

Firefly était l’un des 8 à 10 soumissionnaires estimés pour le dernier ordre de mission CLPS, que la NASA a attribué à Masten Space Systems le 8 avril. “D’après ce que je peux voir, nous avions tous de très bonnes propositions”, a déclaré Markusic, sans aucune lacune identifiée. par la NASA dans l’offre de Firefly. Le prix de la société, cependant, était supérieur à l’attribution de 75,9 millions de dollars à Masten.

Markusic a déclaré que Firefly prendrait en compte les commentaires reçus sur sa proposition et verrait ce qu’elle peut faire pour affiner sa conception et réduire son prix. La société fera probablement une offre sur le prochain ordre de tâches CLPS plus tard cette année. “Nous reviendrons avec une proposition encore meilleure pour la prochaine opportunité”, a-t-il dit, “et essayer de gagner à nouveau.”