Firefly souffre d’une anomalie lors du test du lanceur

WASHINGTON – Firefly Aerospace dit avoir eu une «anomalie» lors d’un essai de tir statique du 22 janvier sur la première étape de sa fusée Alpha en cours de développement, un incident qui a entraîné des évacuations et des fermetures de routes à proximité sur le site d’essai.

Le bureau du shérif du comté de Burnet, au Texas, a déclaré dans un communiqué publié sur son compte Facebook qu’il avait été informé d’une «possible explosion» à 19 h 24. Eastern sur le site d’essai de l’entreprise près de la ville de Briggs, au nord d’Austin. Les autorités ont fermé les routes à proximité du site et commencé à évacuer les personnes vivant à moins d’un mile (1,6 kilomètre) du site. Les routes ont été rouvertes et les évacuations ont pris fin trois heures plus tard, a rapporté le bureau.

Dans une déclaration ultérieure, également publiée sur Facebook, Firefly a déclaré qu’il y avait eu un incendie, mais pas d’explosion, sur son banc d’essai. “Lors des tests de ce soir, nous avons rencontré une anomalie de test entraînant un petit incendie sur notre banc d’essai”, a déclaré la société. «Le banc d’essai et notre fusée sont intacts. À aucun moment, il n’y a eu de risque pour les individus sur le site ou la communauté. »La société a ajouté qu’elle organiserait une« journée communautaire »avec les résidents locaux dans un proche avenir pour discuter de ses activités de test.

L’incident a eu lieu alors que la société se préparait à effectuer un essai de tir statique du premier étage de sa fusée Alpha. Environ 90 minutes avant l’anomalie, la société a tweeté un clip vidéo de la fusée sur le banc d’essai, chargée d’oxygène liquide. “Sur le point d’essayer le premier feu chaud Alpha Stage 1 Qual”, a déclaré la société dans le tweet désormais supprimé.

Le test devait être le premier test de résistance au feu statique de la première étape avec les quatre moteurs Reaver installés. La société avait précédemment déclaré qu’elle prévoyait «plusieurs tests de cycle de service complet de 165 secondes» de la phase avant son premier lancement. Firefly avait auparavant terminé les essais du deuxième étage de la fusée, avec un seul moteur Lightning.

Firefly a commencé les tests de qualification Alpha Stage 1, la dernière étape importante du développement d’Alpha. Nous avons installé la scène, qui comprend quatre moteurs Reaver, sur le TS2 de Firefly. Nous commencerons bientôt les tests de feux brûlants, qui déboucheront sur plusieurs tests de cycle de service complet de 165 secondes. pic.twitter.com/lUULGH3gHo

– Firefly Aerospace (@Firefly_Space) 30 décembre 2019

Le test de qualification de la première étape est l’un des derniers tests majeurs avant le premier lancement orbital du véhicule, qui avant l’incident était attendu au plus tôt en avril depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. La fusée est conçue pour placer jusqu’à 1 000 kilogrammes en orbite terrestre basse.

L’incident a eu lieu un jour après que la société a annoncé un accord de services de lancement avec ISILAUNCH, une filiale de la petite entreprise néerlandaise Innovative Solutions in Space. Cet accord a fourni à ISILAUNCH «de multiples opportunités de lancement dédié et de covoiturage» sur Alpha, à partir de la fin de l’année.

Le directeur d’ISILAUNCH, Abe Bonnema, a déclaré dans un communiqué que son entreprise pensait qu’Alpha avait un «rapport capacité / coût très intéressant» qui offrait une flexibilité pour lancer des petits satellites sur l’orbite terrestre ainsi que sur la lune. «De plus, nous sommes heureux de conclure que notre philosophie d’entreprise et notre approche du marché s’harmonisent très bien avec celles de Firefly.»

Les sociétés n’ont pas divulgué les termes spécifiques de l’accord, tels que le nombre de lancements de valeur de l’accord. Firefly n’a pas répondu aux questions après l’annonce, mais avant l’anomalie du test, sur l’état du développement de la fusée et la date prévue du premier lancement de la fusée. Alona Kolisnyk, directrice du développement commercial international de Firefly, a déclaré dans la déclaration que la société “se prépare à accélérer rapidement la cadence de vol après le lancement inaugural de notre véhicule Alpha”, mais n’a pas précisé quand ce premier lancement aurait lieu.