Fisker Ocean: ce SUV électrique peut-il vraiment être moins cher que Tesla Model 3?

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La nouvelle du Fisker Ocean continue de croître. Les spécifications de performance sont encore à venir, tandis que les chiffres de financement semblent tous bons. Très bon côté coût: 37 499 $ avant les crédits d’impôt, 29 999 $ après le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ ou 379 $ pour un bail. C’est moins qu’un Tesla Model 3. Mais le Model 3 est livré. À ce stade, Fisker parle de la production et de la livraison des premières voitures en 2021 en 2022.

Fisker a emmené un prototype au CES 2020 pour l’exhiber. Il a un toit solaire pour aider à charger l’océan. Un mode californien abaisse toutes les vitres, y compris l’arrière, au simple toucher d’un bouton, et donne à la voiture une sensation de cabriolet – sauf qu’il y a toujours un toit en acier (avec un grand toit ouvrant, vrai) au-dessus.

Les spécifications publiées par Fisker jusqu’à présent sont compétitives. La batterie est évaluée à 80 kilowattheures, avec une plage cible entre 250 et 300 miles. Fisker vante un toit ouvrant à panneau solaire pour aider à recharger la voiture mais… il semble être moins de 8 km par jour par une journée ensoleillée. Nous ne savons pas si un océan stationné à l’aéroport pendant une semaine perdrait autant que celui qui est stationné. Ajoutez Fisker aux entreprises utilisant Electrify America pour la recharge.

Fisker n’a pas encore publié de spécifications de performances, que le 0-60 prenne 4 secondes, 6 ou 8. Bien que cela devrait vraiment être assez rapide. Chaque voiture à moteur électrique a un couple – puissance – exceptionnel à partir de l’arrêt. C’est comme ça que sont les moteurs électriques.

Fisker dit également que l’Ocean sera la voiture la plus durable au monde. Ils notent le toit solaire, l’intérieur en cuir végétalien, les garnitures en éco-suède et la moquette en matériau recyclé. Sans expliquer davantage, Fisker dit qu’il utilisera «les déchets de caoutchouc jetés [from] fabrication de pneus.

Alors combien? Le modèle de base se vendra 37 499 $ avant le crédit d’impôt américain pouvant atteindre 7 500 $. Mais ce prix est pour «un temps limité», explique la société. Alternativement, le bail pour le modèle de base (le seul qui ne dispose pas du mode Calfornia) est de 379 $ par mois, 2 999 $ (environ 10%) dus à la signature. Cela sous-estime le modèle 3 d’environ 150 $ par mois (l’acompte de Fisker est cependant plus du double de celui de Tesla).

Maintenant, obtenez ceci: Fisker dit: «[Customers] peut restituer le véhicule en un mois, huit mois, 22 mois ou plusieurs années…. pas de contrats à long terme…. avec 30 000 miles par an inclus. »Fisker vendra également une assurance. La maintenance se fera par Fisker. Les leveurs de main peuvent retenir l’océan pour 250 $ d’acompte via le site Web de l’entreprise. Fisker dit également qu’il y aura deux autres conceptions utilisant la même plate-forme Ocean.

Le nom Fisker, comme dans le fondateur Henrik Fisker, a été utilisé dans plusieurs startups de voitures précédentes de la dernière décennie. Initialement, il y avait Fisker Automotive, fondé en 2007, avec environ 2000 voitures construites, au total, et environ 1,4 milliard de dollars en capital-risque privé et en prêts garantis par les États-Unis, selon .. Ce Fisker a fait faillite, acheté par un fabricant chinois de pièces automobiles et renommé Karma Automotive, résultant en un hybride rechargeable, le Karma Revero.

Il s’agit d’une nouvelle société appelée Fisker Inc. avec une batterie d’appoint appelée Fisker Nanotech. Nous leur souhaitons bonne chance. Ou du karma.

Maintenant lis: